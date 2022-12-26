Типичный Новый год: смешные ситуации, которые с нами повторяются каждый раз

FISHKINET
Roidmi Eva: почему стоит выбрать этот самоочищающийся робот-пылесос Roidmi Eva: почему стоит выбрать этот самоочищающийся робот-пылесос Путин объявил войну олигархам Путин объявил войну олигархам Демотиваторы - зарядись хорошим настроением! Демотиваторы - зарядись хорошим настроением! Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Поджигателям военкомата в Нижневартовске переквалифицировали статью на теракт Поджигателям военкомата в Нижневартовске переквалифицировали... Пёс спас своего пушистого друга от проезжающей машины⁠⁠ Пёс спас своего пушистого друга от проезжающей машины⁠⁠ 25 фактов про фильмы 50-х годов 25 фактов про фильмы 50-х годов Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 декабря 17 угарных фотобомб, которые устроили вездесущие котейки 17 угарных фотобомб, которые устроили вездесущие котейки Беломорская Карелия в 1894 году Беломорская Карелия в 1894 году Георгий Милляр. Великий мастер сатиры и гротеска Георгий Милляр. Великий мастер сатиры и гротеска Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР «Поцарапали, зачморили машину»: жители Владивостока расправились с неправильно припаркованным автомобилем «Поцарапали, зачморили машину»: жители Владивостока расправились с... Чемпионка по синхронному плаванию повторила мемный танец Уэнсдей Аддамс Чемпионка по синхронному плаванию повторила мемный танец Уэнсдей... Неосторожные любители пиротехники Неосторожные любители пиротехники В Якутии рабочие спасли застрявшего под брёвнами лосёнка В Якутии рабочие спасли застрявшего под брёвнами лосёнка Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны Рассерженный отец поймал сына в компьютерном клубе и надавал ему тумаков Рассерженный отец поймал сына в компьютерном клубе и надавал ему...
Типичный Новый год: смешные ситуации, которые с нами повторяются каждый раз

Типичный Новый год: смешные ситуации, которые с нами повторяются каждый раз

Автор:
26 декабря 2022 18:46
Метки: twitter   Мемы   Прикол   Юмор   новый год   праздник   смех   твиттрер   
2755
18
До главного праздника осталось совсем немного времени. Большинство из нас погрязло в приятной предновогодней суете, а кто-то фиксирует всё это безумие с помощью мемов и постов в Твиттере. Заходите в пост - приличная порция хорошего праздничного настроения вам обеспечена!
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: twitter   Мемы   Прикол   Юмор   новый год   праздник   смех   твиттрер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
391k
Йожик справедливый 2 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
S__D 7 минут назад
Комментарий к фото
Низачот. Не зелёная.
Вот, учитесь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Женя 21 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Cornho Полчаса назад
Скажите кто-нибудь пацану, что если икра так пахнет, её лучше не есть.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
doker Полчаса назад
Не у всех год удачный...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Cornho Полчаса назад
Мужики, хотите удивить любимую?



Так удивляют мужики.
Мужчины удивляют по-другому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Yus Час назад
Сколько тебе годиков, инфантильный? Что выдавать такое за "смешные ситуации, которые с нами повторяются каждый раз".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88968



Другие посты автора
Популярное
16 специальных инструментов, решающих проблемы, о которых вы могли даже не знать
16 специальных инструментов, решающих проблемы, о которых вы могли даже не знать
30 жутковатых фото, после которых страшно даже подойти к воде
30 жутковатых фото, после которых страшно даже подойти к воде
Набирающие популярность
Журнал Empire составил спорный список 50 лучших актёров в истории, изобразив каждого в самой известной роли
Журнал Empire составил спорный список 50 лучших актёров в истории, изобразив каждого в...
Как кола растворила Советский Союз&nbsp;
Как кола растворила Советский Союз 
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мыслитель или таблетка

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#СССР#факты#страна#Россия#деньги#дети#Китай#Интересные
#интересно#Прикол#фотографии#картинки#Приколы#интересное#новый год#животные#спасение#Англия
#Юмор#история#кино#подборка#Жизнь#комментарии#мир#забавно#актеры#дтп
Утро добрым не бывает? Утро добрым не бывает? Искренне о типичных буднях мужчин, в которых почему-то так много юмора и боли Искренне о типичных буднях мужчин, в которых почему-то так много юмора и боли Действительно забавные наблюдения, которыми не перестают делиться пользователи Twitter Действительно забавные наблюдения, которыми не перестают делиться пользователи Twitter Неутешительные итоги новогодних каникул 2022 года, которыми поделились пользователи Twitter Неутешительные итоги новогодних каникул 2022 года, которыми поделились пользователи Twitter Точные и убойные наблюдения, которыми продолжают делиться пользователи Twitter Точные и убойные наблюдения, которыми продолжают делиться пользователи Twitter Когда денег в обрез. О жизни тех, кто еще не достиг финансового Олимпа Когда денег в обрез. О жизни тех, кто еще не достиг финансового Олимпа

На что жалуетесь?

Вернуться