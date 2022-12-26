Типичный Новый год: смешные ситуации, которые с нами повторяются каждый раз

До главного праздника осталось совсем немного времени. Большинство из нас погрязло в приятной предновогодней суете, а кто-то фиксирует всё это безумие с помощью мемов и постов в Твиттере. Заходите в пост - приличная порция хорошего праздничного настроения вам обеспечена!

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1. Когда всё-таки добрался до финиша года 0

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2. Друзья, ёлки уже все нарядили? 0

3. Во всех чатах всех мессенджеров 0

4. Новогодний автопилот выглядит именно так 0 Источник:

5. Да что вы знаете о подарках 0

6. Мы с вами уже на финишной прямой 0

7. Житейская хитрость для тех, кто устал от предновогодней суеты 0

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9. О - отношения 0

10. Продолжаем тему ёлок. У всех так? 0

11. Лига лени, ваше творчество? 0 Источник:

12. Мужики, хотите удивить любимую? 0 Источник:

13. Год выдался тяжелым, ждем 2023 0 Источник:

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15. И еще немного новогоднего настроения 0 Источник:

16. Пожалуй, этого украшения будет достаточно 0 Источник: