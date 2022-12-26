Типичный Новый год: смешные ситуации, которые с нами повторяются каждый раз

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До главного праздника осталось совсем немного времени. Большинство из нас погрязло в приятной предновогодней суете, а кто-то фиксирует всё это безумие с помощью мемов и постов в Твиттере. Заходите в пост - приличная порция хорошего праздничного настроения вам обеспечена!
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