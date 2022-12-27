В Бразилии начали готовиться к похоронам Пеле, хотя футболист еще жив

На стадионе «Вила Белмиро», принадлежащем футбольному клубу «Сантос», где Пеле раскрыл свой талант, сейчас многолюдно. Рабочие готовят зал для прощальной церемонии с великим Пеле. Сам футболист еще жив, но проигрывает битву раку. Химиотерапия ему уже не помогает, и врачи оказывают спортсмену паллиативную помощь.





На видео, появившемся в соцсетях, можно заметить палатку с золотым постаментом для гроба.



