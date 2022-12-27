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В Бразилии начали готовиться к похоронам Пеле, хотя футболист еще жив

В Бразилии начали готовиться к похоронам Пеле, хотя футболист еще жив

Автор:
27 декабря 2022 08:09
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Пеле   видео   госпиталь   перу   подготовка к похоронам   похороны   рак   футбол   
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На фоне появившихся сообщений о том, что дни Пеле уже сочтены, футбольный клуб "Сантос" начал подготовку зала, где будет установлен гроб легеды спорта.

На стадионе «Вила Белмиро», принадлежащем футбольному клубу «Сантос», где Пеле раскрыл свой талант, сейчас многолюдно. Рабочие готовят зал для прощальной церемонии с великим Пеле. Сам футболист еще жив, но проигрывает битву раку. Химиотерапия ему уже не помогает, и врачи оказывают спортсмену паллиативную помощь.


На видео, появившемся в соцсетях, можно заметить палатку с золотым постаментом для гроба.



82-летний футболист болен раком толстой кишки. С ноября после ухудшения состояния он находится в клинике. Сначала родные спортсмена сообщили, что это ежемесячный осмотр, но после самочувствие Пеле резко ухудшилось. Медики выявили тяжелую форму отёка и сердечную недостаточность.


Накануне Рождества дочь футболиста выложила фото из клиники. Кели Насименто призналась,, что состояние отца ухудшается:

"Мы продолжаем быть здесь, в борьбе и в вере, - написала дочь Пеле. - Еще одна ночь вместе".


Британский бизнесмен, владелец агентства спортивного менеджмента Фрэнк Халид сообщил в Твиттере, что находящийся в больнице Пеле уже попрощался с родными и друзьями.

Источник:

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Метки: Ynews   Пеле   видео   госпиталь   перу   подготовка к похоронам   похороны   рак   футбол   
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4  комментария
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Radugananebe Час назад
Как-то не по-человечески это. Еще не умер, а уже хоронят.
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4k
Нескучный сад 43 минуты назад
Хорошее (хотя и грустное) фото, иллюстрирующее зачем человеку нужна семья и близкие. Возможность быть рядом с близкими даже в самые тяжёлые моменты, которые, возможно, станут последними в твоей жизни - бесценный дар.
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193
Человек Наблюдающий 50 минут назад
Ну да....человек ещё жив, а могила готова. У нас бабушки и дедушки тоже места бронируют заранее...но это не одно и тоже.
А фото с дочерью по человечески грустно
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