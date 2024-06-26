Трёхпалые «мумии пришельцев» из Перу вновь озадачили учёных

Мария также демонстрирует заметные морфологические и анатомические различия с человеком. У нее отсутствуют волосы и внешние уши, а ее руки и ноги имеют по три пальца с четырьмя фалангами на каждом. Кроме того, у нее выпуклые глаза, выступающие челюсти и отсутствуют шесть зубов.

«Самые яркие и необычные черты гуманоидного тела находятся в его руках и ногах, — отмечают учёные. — Руки такие же широкие, как у человека, но на восемь дюймов длиннее. Примечательно, что каждый палец руки имеет четыре фаланги, в отличие от трех фаланг у обычного человека. Кости стопы плавно переходят в три пальца, ширина которых схожа с шириной человеческой стопы, но они гораздо длиннее — девять дюймов. На уровне пальцев на каждой из трех ног наблюдаются четыре фаланги, в то время как у нормальных людей обычно имеется только три фаланги на каждый палец».