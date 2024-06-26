Трёхпалые «мумии пришельцев» из Перу вновь озадачили учёных

Мумии существ с удлинённым черепом и тремя пальцами на руках, обнаруженные в Перу и названные «инопланетными», снова попали в заголовки новостей, поскольку новое исследование поставило под сомнение их мифический статус.
В 2017 году в пещере в южноперуанском городе Наска были обнаружены шесть необычных гуманоидных мумий — четыре мужчины, одна женщина, один девятимесячный младенец.
Журналист и уфолог Хайме Мауссан нашел эти мумии и выставил их перед Конгрессом Мексики, утверждая, что они являются инопланетными существами, которые когда-то ходили по Земле. Хотя Мауссан не отказывается от своей версии, эксперты уверены, что мумии — не более чем куклы, которыми манипулировали грабители могил.
Однако недавний анализ одного из гуманоидов, обозначенного как «Мария» (M01), показал удивительные результаты. Перуанские ученые провели ряд тестов, включая электронную микроскопию, рентгенографию и сканирование внутренних органов.
Исследование показало, что Мария имеет определенные биологические сходства с человеком. Ее кости плавно переходят под мумифицированную оболочку, как у людей, а ее удлиненный череп не имеет признаков искусственной деформации.
«Наиболее примечательной особенностью черепа является его значительное удлинение без внешних признаков сдавливания черепа внешними агентами, — говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Social and Environmental Management. — В частности, именно свод черепа демонстрирует нетипичный рост и развитие, напоминая долихоцефалический фенотип. Кроме того, объем черепа на 30 процентов больше, чем у обычного человека».
Мария также демонстрирует заметные морфологические и анатомические различия с человеком. У нее отсутствуют волосы и внешние уши, а ее руки и ноги имеют по три пальца с четырьмя фалангами на каждом. Кроме того, у нее выпуклые глаза, выступающие челюсти и отсутствуют шесть зубов.
«Самые яркие и необычные черты гуманоидного тела находятся в его руках и ногах, — отмечают учёные. — Руки такие же широкие, как у человека, но на восемь дюймов длиннее. Примечательно, что каждый палец руки имеет четыре фаланги, в отличие от трех фаланг у обычного человека. Кости стопы плавно переходят в три пальца, ширина которых схожа с шириной человеческой стопы, но они гораздо длиннее — девять дюймов. На уровне пальцев на каждой из трех ног наблюдаются четыре фаланги, в то время как у нормальных людей обычно имеется только три фаланги на каждый палец».
По сравнению с нормальной человеческой стопой, пяточная кость Марии, которая образует пятку, имеет другую форму и структуру. Обычно у человеческих пяточных костей есть большой бугорок в задней части, который помогает поддерживать вес тела и сохранять равновесие, когда человек стоит прямо на двух ногах. Однако у Марии этот бугорок отсутствует, что говорит о том, что она ходила сгорбившись, чтобы сохранить устойчивость.
Анализ снимков также показал, что существо страдало от артрита в руках и ногах, а также имело поврежденный позвоночник.
Исследование датировало Марию периодом между 240 и 383 годами нашей эры, что совпадает с расцветом древней цивилизации Наска. Это свидетельствует о том, что Мария могла быть связана с этой культурой.
Предыдущие исследования ДНК пришли к выводу, что мумии были измененными останками людей доколумбовой эпохи. В новом исследовании говорится следующее:
«На основании поверхностного морфологического и томографического анализа сделан вывод, что образец M01 представляет собой высушенное гуманоидное тело с биологической архитектурой, похожей на человеческую».
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Новое исследование поднимает больше вопросов, чем дает ответов. Ученые не могут точно определить происхождение Марии или ее уникальные физические характеристики. Для прояснения тайны этих необычных останков необходимы дальнейшие исследования, включая генетические тесты.
Открытия, связанные с «трехпалой мумией пришельца» из Наски, продолжают интриговать исследователей и общественность. Новое исследование проливает свет на биологическое сходство и анатомические различия Марии, предлагая убедительные доказательства ее неземного происхождения. Однако окончательный ответ на вопрос о подлинной природе этих останков может потребовать еще многих лет исследований.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В прошлом году они уже демонстрировали мумии "инопланетян"