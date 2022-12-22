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Хо-хо-хо! Полицейские в Перу переоделись в Санта-Клаусов и накрыли банду наркоторговцев

Хо-хо-хо! Полицейские в Перу переоделись в Санта-Клаусов и накрыли банду наркоторговцев

Автор:
22 декабря 2022 12:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Санта-Клаус   видео   костюмы Санта-Клауса   наркопритон   перу   полицейская операция   полиция   
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Эти мальчики и девочки плохо себя вели весь год, поэтому Санта-Клаус лишил их Рождества.

В Перу полицейские накрыли целый наркопритон. Чтобы не привлекать внимания, стражи порядка переоделись в Санта-Клауса и его помощников. В преддверии Рождества эти персонажи привычны взгляду, и не вызывают опасения.


Когда полицейские вышибли дверь, находившиеся в доме, подумали, что это розыгрыш. А потом как поняли и загрустили...



Судя по фото, эти арестованные чувствуют себя очень растерянно. Крепкие помощницы Санта-Клауса заботливо придерживают наркоторговцев под локоток.



В результате этой полицейской операции, которую провели 17 декабря в Лиме, были задержаны трое мужчин и одна женщина.


По данным полиции, агенты изъяли 6000 небольших пакетов кокаиновой пасты, 104 пакета кокаинового порошка и 279 пакетов марихуаны. Перу является одним из крупнейших производителей кокаина в мире, наряду с Колумбией и Боливией.


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Метки: Ynews   Санта-Клаус   видео   костюмы Санта-Клауса   наркопритон   перу   полицейская операция   полиция   
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2  комментария
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14k
banzai7 23 минуты назад
Теперь там Санта Клаусов будут без предупреждения валить.
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12k
Kostick 22 минуты назад
плагиат))
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