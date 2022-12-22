Хо-хо-хо! Полицейские в Перу переоделись в Санта-Клаусов и накрыли банду наркоторговцев

Эти мальчики и девочки плохо себя вели весь год, поэтому Санта-Клаус лишил их Рождества.
В Перу полицейские накрыли целый наркопритон. Чтобы не привлекать внимания, стражи порядка переоделись в Санта-Клауса и его помощников. В преддверии Рождества эти персонажи привычны взгляду, и не вызывают опасения.
Когда полицейские вышибли дверь, находившиеся в доме, подумали, что это розыгрыш. А потом как поняли и загрустили...
Судя по фото, эти арестованные чувствуют себя очень растерянно. Крепкие помощницы Санта-Клауса заботливо придерживают наркоторговцев под локоток.
В результате этой полицейской операции, которую провели 17 декабря в Лиме, были задержаны трое мужчин и одна женщина.
По данным полиции, агенты изъяли 6000 небольших пакетов кокаиновой пасты, 104 пакета кокаинового порошка и 279 пакетов марихуаны. Перу является одним из крупнейших производителей кокаина в мире, наряду с Колумбией и Боливией.
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