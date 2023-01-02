Так хоронят легенду: катафалк с телом Пеле доставили на стадион, где пройдёт прощание

Гроб с телом легенды мирового футбола Пеле доставили на стадион бразильского клуба "Cантос", где экс-футболист начинал свою карьеру, забил там 504 гола, отдал десятки голевых и стал символом мирового футбола. Сегодня там начнётся церемония прощания с "королём футбола".



Сообщается, что огромное количество болельщиков уже собралось возле стадиона. Они занимают очередь, чтобы попрощаться с Эдсон Арантис ду Насименту (настоящее имя Пеле). Также толпа людей выстроилась по пути следования катафалка, на которой привезли гроб с телом экс-футболиста.