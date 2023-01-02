Так хоронят легенду: катафалк с телом Пеле доставили на стадион, где пройдёт прощание

Прощание с легендой футбола продлится ровно сутки.
Гроб с телом легенды мирового футбола Пеле доставили на стадион бразильского клуба "Cантос", где экс-футболист начинал свою карьеру, забил там 504 гола, отдал десятки голевых и стал символом мирового футбола. Сегодня там начнётся церемония прощания с "королём футбола".
Сообщается, что огромное количество болельщиков уже собралось возле стадиона. Они занимают очередь, чтобы попрощаться с Эдсон Арантис ду Насименту (настоящее имя Пеле). Также толпа людей выстроилась по пути следования катафалка, на которой привезли гроб с телом экс-футболиста.
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Сообщается, что прощание с Пеле начнётся в 10 утра по местному времени и продлится ровно сутки. Единственного трехкратного чемпиона мира по футболу похоронят 3 января.
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О смерти Пеле стало известно 29 декабря. Легендарный десятый номер скончался на 82-м году жизни от отказа внутренних органов, вызванного онкологией.
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Местом последнего упокоения Пеле станет "Вселенский некрополь". Мемориал в Сантосе — крупнейшее вертикальное кладбище в мире.
Напомним, Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970). За сборную Бразилии он сыграл 92 матча и забил 77 мячей. Кроме того, спортсмен входит в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее число голов за профессиональную карьеру. Предполагается, что футболист забил 1281 гол.
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