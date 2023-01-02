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Так хоронят легенду: катафалк с телом Пеле доставили на стадион, где пройдёт прощание

Так хоронят легенду: катафалк с телом Пеле доставили на стадион, где пройдёт прощание

Автор:
02 января 2023 13:01
Сообщество : Спорт
Метки: Пеле   видео   легенда   похороны   прощание   футбол   
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Прощание с легендой футбола продлится ровно сутки.

Гроб с телом легенды мирового футбола Пеле доставили на стадион бразильского клуба "Cантос", где экс-футболист начинал свою карьеру, забил там 504 гола, отдал десятки голевых и стал символом мирового футбола. Сегодня там начнётся церемония прощания с "королём футбола".

Сообщается, что огромное количество болельщиков уже собралось возле стадиона. Они занимают очередь, чтобы попрощаться с Эдсон Арантис ду Насименту (настоящее имя Пеле). Также толпа людей выстроилась по пути следования катафалка, на которой привезли гроб с телом экс-футболиста.

Сообщается, что прощание с Пеле начнётся в 10 утра по местному времени и продлится ровно сутки. Единственного трехкратного чемпиона мира по футболу похоронят 3 января.

О смерти Пеле стало известно 29 декабря. Легендарный десятый номер скончался на 82-м году жизни от отказа внутренних органов, вызванного онкологией.


Местом последнего упокоения Пеле станет "Вселенский некрополь". Мемориал в Сантосе — крупнейшее вертикальное кладбище в мире.

Напомним, Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970). За сборную Бразилии он сыграл 92 матча и забил 77 мячей. Кроме того, спортсмен входит в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее число голов за профессиональную карьеру. Предполагается, что футболист забил 1281 гол.

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Метки: Пеле   видео   легенда   похороны   прощание   футбол   
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4  комментария
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372
Igor Grishaev 19 минут назад
Правильно, заслужил. Дарил людям радость и удовольствие своей игрой - это главное.
У нас, бывает, смотришь футбол - одна тоска берёт о их оборонных стратегий...
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−2
fwudFFFen.website 22 минуты назад
РУССО Х- УЯСОСО ФЮРО ФАШИСТО ПИ/ ДАРАССО ! СКРЕПОСТНОЕ ПОД ЗА ЛУ-ПА БЫДЛО !


ВАШ МАМИН КОСТИ Е БАЛ В НОВОМ ГОДУ ! ...
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1k
Lexx 57 минут назад
Ну, а что, вполне заслужил. Это вам ни какие-то Кака с Фигу.
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