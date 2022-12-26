15 изображений, на которых происходят очень странные дела

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Человеческий ум многогранен, и в нём конечно присутствует не очень умная сторона. Эта часть проявляется в широком спектре поступков, порой немного глуповатых, а иногда просто граничащих с настоящим бредом. В этом посте вы увидите ситуации, которые заставляют усомниться в адекватности и интеллекте некоторых товарищей.
Говорят, что слизь улиток полезна для кожи
Слабоумие и отвага
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