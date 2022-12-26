15 изображений, на которых происходят очень странные дела

Человеческий ум многогранен, и в нём конечно присутствует не очень умная сторона. Эта часть проявляется в широком спектре поступков, порой немного глуповатых, а иногда просто граничащих с настоящим бредом. В этом посте вы увидите ситуации, которые заставляют усомниться в адекватности и интеллекте некоторых товарищей.

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Лошадку жалко 0 Источник:

Почти кабриолет 0 Источник:

Готов к чему угодно 0 Источник:

Отличный кемпинг 0 Источник:

Кто-то протянул кабель через трубу канализации 0 Источник:

Братья по разуму 0 Источник:

Предупреждение не есть бумагу. Значит кто-то пытался? 0 Источник:

Хорошо, что такое редко попадается 0 Источник:

Говорят, что слизь улиток полезна для кожи

Слабоумие и отвага

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Он обязательно выдержит 0 Источник: