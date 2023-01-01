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15 изображений, которые показывают глупую сторону человечества

15 изображений, которые показывают глупую сторону человечества

Автор:
01 января 2023 21:50
Сообщество : Жизнь
Метки: Глупая   Забавные   Изображения   Сторона   Широкий. Диапазон   проявления   человечество   
1790
16
Конечно, за время существования человечества, придумано много хорошего и полезного. А здравомыслящих людей гораздо больше, чем - наоборот. Однако человеческая глупость может варьироваться в довольно широком диапазоне. В этом посте вы увидите её некоторые, порой забавные, проявления.
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Метки: Глупая   Забавные   Изображения   Сторона   Широкий. Диапазон   проявления   человечество   
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3  комментария
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16k
Alex Полчаса назад
Одним глазком взглянула на Медузу Гаргону......
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9k
Shtoppi 19 минут назад
Привет глистная инвазия!

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45k
Максим Т. 52 минуты назад
А почему только 15? Тупость людская безмерна!
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