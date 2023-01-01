15 изображений, которые показывают глупую сторону человечества

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Конечно, за время существования человечества, придумано много хорошего и полезного. А здравомыслящих людей гораздо больше, чем - наоборот. Однако человеческая глупость может варьироваться в довольно широком диапазоне. В этом посте вы увидите её некоторые, порой забавные, проявления.
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