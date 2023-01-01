15 изображений, которые показывают глупую сторону человечества

Конечно, за время существования человечества, придумано много хорошего и полезного. А здравомыслящих людей гораздо больше, чем - наоборот. Однако человеческая глупость может варьироваться в довольно широком диапазоне. В этом посте вы увидите её некоторые, порой забавные, проявления.

0

Строители забыли сделать вентиляционный канал 0 Источник:

×

×

Антигравитационное футбольное поле 0 Источник:

Так и рождаются детские травмы 0 Источник:

У вас что конь живет? 0 Источник:

Статуя "Какающий мальчик" 0 Источник:

Точное портретное сходство 0 Источник:

Некоторые не учатся на ошибках 0 Источник:

Жажда - всё 0 Источник:

Без комментариев 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Что не сделаешь ради подписчиков 0 Источник:

Весь офис остался без интернета 0 Источник:

Мой хозяин дурачок 0 Источник: