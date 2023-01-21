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17 действительно абсурдных изображений, которые требуют расшифровки

17 действительно абсурдных изображений, которые требуют расшифровки

Автор:
21 января 2023 23:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Изображения   Погружение   Странные   абсурд   мозг   причуды   расшифровка   
1591
18
Мир - действительно странное место, но большинство диких вещей, происходящих на этой планете, обычно можно объяснить. Но так бывает не всегда, иногда нам попадаются события настолько абсурдные, что мозг отказывается верить в то, что видят глаза. Приготовьтесь к глубокому погружению в мир причуд и идиотизма.
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Метки: Изображения   Погружение   Странные   абсурд   мозг   причуды   расшифровка   
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6  комментариев
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10k
Владимир 2 часа назад
А расшифровки где?
>> Мальчику явно не нравится этот костюм

По мере того, как летние каникулы подходят к концу, ведущая национальная благотворительная организация по оказанию первой помощи поощряет родителей изучать эти жизненно важные навыки спасения жизни, чтобы они могли иметь душевное спокойствие, чтобы позволить своим детям играть дома до конца летних каникул.

Ведущая национальная благотворительная организация по оказанию первой помощи этим летом выпустила короткий пародийный фильм «Костюм безопасности», отправляя сегодняшнюю «культуру ваты», чтобы побудить родителей приобрести потенциально жизненно важные навыки в Интернете для душевного спокойствия, когда дети играют на открытом воздухе.

Сью Киллен, генеральный директор St John Ambulance, сказала: ««Костюм безопасности» это забавный фильм с серьезным посланием: вам не нужно заворачивать своих детей в вату, чтобы защитить их. Родители, которые учатся оказанию первой помощи, получают душевное спокойствие, чтобы позволить своим детям наслаждаться всем, что может предложить детство, а также знаниями, чтобы заботиться о них, что бы ни случилось. Молодые люди должны иметь возможность наслаждаться своими летними каникулами, но также должны иметь возможность играть на улице, когда они вернутся домой - просто потратив несколько минут, чтобы изучить некоторые навыки на нашем веб-сайте, это поможет сделать это реальностью».

В короткометражном фильме St John Ambulance «Костюм безопасности» благонамеренные родители маленького мальчика покупают ему мягкий костюм на день рождения, который позволит ему безопасно играть на открытом воздухе. Но мечта его родителей о создании безопасного мира для него вскоре превращается в борьбу, поскольку он обнаруживает, что громоздкий наряд делает невозможными даже самые простые действия.
Ссылка www.youtube.com
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2k
S__D 8 минут назад
Комментарий к фото
Сейчас придёт местный Страшила и каак взъерепенит! эту тыкволеди.
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2k
S__D 11 минут назад
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Спокойно, счас приедет местная МЧС и всё поправит.
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2k
S__D 15 минут назад
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Слабоумие и отвага
.
Тут, скорей, слабоумие и слабоумие.
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2k
S__D 18 минут назад
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Что только не выбрасывают

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2k
MPEG-8 56 минут назад
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