17 действительно абсурдных изображений, которые требуют расшифровки

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Мир - действительно странное место, но большинство диких вещей, происходящих на этой планете, обычно можно объяснить. Но так бывает не всегда, иногда нам попадаются события настолько абсурдные, что мозг отказывается верить в то, что видят глаза. Приготовьтесь к глубокому погружению в мир причуд и идиотизма.
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>> Мальчику явно не нравится этот костюм
По мере того, как летние каникулы подходят к концу, ведущая национальная благотворительная организация по оказанию первой помощи поощряет родителей изучать эти жизненно важные навыки спасения жизни, чтобы они могли иметь душевное спокойствие, чтобы позволить своим детям играть дома до конца летних каникул.
Ведущая национальная благотворительная организация по оказанию первой помощи этим летом выпустила короткий пародийный фильм «Костюм безопасности», отправляя сегодняшнюю «культуру ваты», чтобы побудить родителей приобрести потенциально жизненно важные навыки в Интернете для душевного спокойствия, когда дети играют на открытом воздухе.
Сью Киллен, генеральный директор St John Ambulance, сказала: ««Костюм безопасности» это забавный фильм с серьезным посланием: вам не нужно заворачивать своих детей в вату, чтобы защитить их. Родители, которые учатся оказанию первой помощи, получают душевное спокойствие, чтобы позволить своим детям наслаждаться всем, что может предложить детство, а также знаниями, чтобы заботиться о них, что бы ни случилось. Молодые люди должны иметь возможность наслаждаться своими летними каникулами, но также должны иметь возможность играть на улице, когда они вернутся домой - просто потратив несколько минут, чтобы изучить некоторые навыки на нашем веб-сайте, это поможет сделать это реальностью».
В короткометражном фильме St John Ambulance «Костюм безопасности» благонамеренные родители маленького мальчика покупают ему мягкий костюм на день рождения, который позволит ему безопасно играть на открытом воздухе. Но мечта его родителей о создании безопасного мира для него вскоре превращается в борьбу, поскольку он обнаруживает, что громоздкий наряд делает невозможными даже самые простые действия.
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Тут, скорей, слабоумие и слабоумие.