17 действительно абсурдных изображений, которые требуют расшифровки

Мир - действительно странное место, но большинство диких вещей, происходящих на этой планете, обычно можно объяснить. Но так бывает не всегда, иногда нам попадаются события настолько абсурдные, что мозг отказывается верить в то, что видят глаза. Приготовьтесь к глубокому погружению в мир причуд и идиотизма.

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Дружная семейка 0 Источник:

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Мальчику явно не нравится этот костюм 0 Источник:

У кого-то больное воображение 0 Источник:

Без комментариев 0 Источник:

Что только не выбрасывают 0 Источник:

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Здесь не любят велосипедистов 0 Источник:

Этот сом чуть не проглотил броненосца 0 Источник:

Дорогая, едем твою маму встречать 0 Источник:

Однажды в Китае 0 Источник:

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В магазине начал бить фонтан 0 Источник:

Неудачная попытка украсть гитару 0 Источник:

Слабоумие и отвага 0 Источник:

Робот, не иначе 0 Источник:

Тыквомен 0 Источник: