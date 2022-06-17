15 человек, чьи действия разбивают логику вдребезги

Замешательство - это эмоция, которая временно мешает нам понять, что происходит перед нашими глазами. Вас когда-нибудь сбивали с толку чьи-то странные действия? И вам наверняка ужасно хотелось спросить, что же здесь происходит. В этом посте вы увидите труднообъяснимые изображения.

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Внучка приехала 0 Источник:

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Что здесь происходит? 0 Источник:

Забыл чашку? Не беда 0 Источник:

Огуречная маска хорошо освежает 0 Источник:

Без комментариев 0 Источник:

Надеемся, что это фотошоп 0 Источник:

Люди ещё не знают, что ужин совсем скоро закончится 0 Источник:

Никто не придерётся 0 Источник:

Сам себе дизайнер 0 Источник:

И кому же такая красота достанется? 0 Источник:

С любимцем на прогулке 0 Источник:

Лучший обмен лицами 0 Источник:

Эта машина похожа на тематический парк 0 Источник:

Зарядник слишком далеко 0 Источник: