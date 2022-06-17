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15 человек, чьи действия разбивают логику вдребезги

15 человек, чьи действия разбивают логику вдребезги

Автор:
17 июня 2022 23:06
Сообщество : Юмор
Метки: Здравый   Изображения   Странные   Труднообъяснимые   действия   замешательство   смысл   
1255
16
Замешательство - это эмоция, которая временно мешает нам понять, что происходит перед нашими глазами. Вас когда-нибудь сбивали с толку чьи-то странные действия? И вам наверняка ужасно хотелось спросить, что же здесь происходит. В этом посте вы увидите труднообъяснимые изображения.
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Источник:

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Метки: Здравый   Изображения   Странные   Труднообъяснимые   действия   замешательство   смысл   
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5  комментариев
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28k
Макарыч 3 часа назад
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2k
Carex 3 часа назад
Судя по подписи к этой картинке у автора проблемы с логикой(слово надеюсь).
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54k
alertol 4 часа назад
домашний питомец топ, но если его не выгулять и он наложит на ковёр, проветривать хату придётся долго...
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