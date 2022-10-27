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15 изображений, которые демонстрируют глупую сторону человечества

15 изображений, которые демонстрируют глупую сторону человечества

Автор:
27 октября 2022 23:06
Сообщество : Юмор
Метки: Глупая   Демонстрируют   Изображения   Сторона   интеллект   поступки   человечество   
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Многие представители человечества обладают положительным набором качеств. Но в бочке мёда, всегда есть ложка, а иногда и две, дёгтя. Порой люди совершают такие глупые поступки, что они являются настоящим оскорблением интеллекта. В этом посте вы увидите некоторые проявления этой недалёкой стороны.

Источник:

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Метки: Глупая   Демонстрируют   Изображения   Сторона   интеллект   поступки   человечество   
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13  комментариев
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1k
S__D 8 часов назад
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S__D 8 часов назад
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Судя по правым фоткам, перед черепахой он ещё и на пасеку заходил.
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S__D 8 часов назад
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А ей только ноги надо взвесить.
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S__D 8 часов назад
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..лишь бы не мыть.
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9k
kirpal 8 часов назад
15 изображений, которые демонстрируют глупую сторону человечестваПосмотреть
15 изображений, которые демонстрируют глупую сторону человечества
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32k
ACU900 9 часов назад
Да ладно, подумаешь тачку утопили в бассейне. Все равно тачке хана, так почему же не сфоткаться? Хотя это не действительно глупо и совсем не круто.
Вот если бы дом горел, а они селфи делали, тогда было бы другое дело. Может не очень умно, но зато круто это точно.....

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45
Иваныч ACU900 8 часов назад
Да делов-то, завтра новую "тачку" купят... И потом в другом бассейне утопят... А потом поедут "на острова"...
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27k
Квантовый переход 9 часов назад
Видимо создателю щепотки дебилов показалось мало.
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61k
doker 9 часов назад
Просмотрел пост и понял - какой же я глупый.
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