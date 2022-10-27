15 изображений, которые демонстрируют глупую сторону человечества

Многие представители человечества обладают положительным набором качеств. Но в бочке мёда, всегда есть ложка, а иногда и две, дёгтя. Порой люди совершают такие глупые поступки, что они являются настоящим оскорблением интеллекта. В этом посте вы увидите некоторые проявления этой недалёкой стороны.

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Главное, что задание выполнено 0 Источник:

Игра в бильярд очень увлекательна, но не всем понятна 0 Источник:

Безопасность превыше всего 0 Источник:

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Ты не ты, когда голоден 0 Источник:

Что только не делают со своими волосами 0 Источник:

Лучшие друзья со своими глупыми шуточками

В этих весах есть инструкция по эксплуатации? 0 Источник:

Любовь к эффектным фотографиям всегда и везде 0 Источник:

Зажечь костёр в палатке, а потом спать под открытым небом 0 Источник:

Покрасить зубы? Почему бы нет? 0 Источник:

Считать себя очень сообразительным 0 Источник:

Радоваться, когда утопили машину 0 Источник:

Придумать одежду, которая не совсем одежда 0 Источник: