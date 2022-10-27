15 изображений, которые демонстрируют глупую сторону человечества

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Многие представители человечества обладают положительным набором качеств. Но в бочке мёда, всегда есть ложка, а иногда и две, дёгтя. Порой люди совершают такие глупые поступки, что они являются настоящим оскорблением интеллекта. В этом посте вы увидите некоторые проявления этой недалёкой стороны.
Лучшие друзья со своими глупыми шуточками
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот если бы дом горел, а они селфи делали, тогда было бы другое дело. Может не очень умно, но зато круто это точно.....
Ничего страшного в таком селфи нет.