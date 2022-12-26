18 фотографий из серии "Что будет, если"

Иногда случаются всякие казусы. Что произойдет, если на месяц забыть в кружке соленую воду? Что случится с золотым кольцом, если на него попадет ртуть из градусника? А что, если лопнет защитная дверца духовки? Эти и другие вопросы - в рубрике "Что будет, если"!

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