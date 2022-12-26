18 фотографий из серии "Что будет, если"

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Иногда случаются всякие казусы. Что произойдет, если на месяц забыть в кружке соленую воду? Что случится с золотым кольцом, если на него попадет ртуть из градусника? А что, если лопнет защитная дверца духовки? Эти и другие вопросы - в рубрике "Что будет, если"!
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7. "Я оставил соленую воду в кружке и забыл о ней на месяц, поэтому внутри образовались кристаллы соли"
17. "Я купил этот противень вчера вечером. На парковке он выскользнул из моей корзины и тут же попал под джип"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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