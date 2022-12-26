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18 фотографий из серии "Что будет, если"

18 фотографий из серии "Что будет, если"

Автор:
26 декабря 2022 14:15
Сообщество : Юмор
Метки: Вот что будет   Прикольные картинки из сети   Что будет если   а что если   забавно   и такое бывает   казусы   картинки из интернета   картинки из сети   что если   
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Иногда случаются всякие казусы. Что произойдет, если на месяц забыть в кружке соленую воду? Что случится с золотым кольцом, если на него попадет ртуть из градусника? А что, если лопнет защитная дверца духовки? Эти и другие вопросы - в рубрике "Что будет, если"!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот что будет   Прикольные картинки из сети   Что будет если   а что если   забавно   и такое бывает   казусы   картинки из интернета   картинки из сети   что если   
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4  комментария
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8k
Борис Карабанов Час назад
Амальгама! Дырка от кислоты! Проросшие семена! Мокрый коробок со спичками! Просто невероятные вещи!
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7k
Elena Ki 9 минут назад
На 11-й не рябь, а стадии замерзания лужи. Она не сразу вся замерзла.
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3k
Pechenegiatakuyt 37 минут назад
Представляю как он удивится найдя дохлую белочку, что она не такая рыжая как при жизни
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