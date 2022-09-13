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У этих людей день сегодня не задался

У этих людей день сегодня не задался

Автор:
13 сентября 2022 13:58
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   и такое бывает   не задалось   не повезло   невезучие   неудачи   плохой день   смешно   
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Если вы не в восторге от сегодняшнего дня, взгляните на этих бедолаг и согласитесь, что ваши дела еще ничего!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   и такое бывает   не задалось   не повезло   невезучие   неудачи   плохой день   смешно   
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8  комментариев
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998
ФЫВАПРОЛ 5 часов назад
"пока не обратила внимание на вышивку на заду"
Во гороховом полте и с заплаткой на заде)))
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11k
a_komolow 9 минут назад
Комментарий к фото
Теперь в детдом, продолжать обучение!
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11k
a_komolow 10 минут назад
Комментарий к фото
Говори как есть!
Собака насрала, а робот-пылесос растёр всё говно по дому!
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6k
MadRabbit 3 часа назад
У этих людей день сегодня не задалсяПосмотреть
У этих людей день сегодня не задался
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1k
Василич 5 часов назад
пойду ка я тоже ,skf d nefktnt
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