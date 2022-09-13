Кошатники и собачники: вы в каком лагере?

У этих людей день сегодня явно не задался!

Люди, к которым судьба повернулась задом

Вот что значит - день не задался!

Что такое не везет и как с ним бороться

Знаете ли вы, что такое неудачный день?