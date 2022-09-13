1225
21
Если вы не в восторге от сегодняшнего дня, взгляните на этих бедолаг и согласитесь, что ваши дела еще ничего!
"Мой пес на кого-то громко лаял, я подошел посмотреть - и заметил щитомордника слишком поздно"
×
×
Парень уронил свой телефон в выгребную яму. Он решил раздеться и нырнуть, но застрял. Его нашли только на следующий день. Телефон он так и не достал
"Случайно уронила мамину коробку с бисером. Что ж, теперь у меня есть работа на следующие 12 часов"
"Купила бутылку черничного вина, чтобы побаловать себя после долгой недели. Но вместо себя побаловала муравьев"
«А я-то все никак не мог понять, почему запах шоколада преследовал меня от самого аэропорта…»
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 20 человек, чей день явно не задался
- Вот что значит - день не задался!
- У этих людей день сегодня явно не задался!
- 25+ человек, у которых день не задался
- 20 человек, чей день определенно не задался
Новости партнёров
Во гороховом полте и с заплаткой на заде)))
Собака насрала, а робот-пылесос растёр всё говно по дому!