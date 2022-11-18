Белая Муха
Предметы кухонной утвари, при виде которых вы будете в восторге
Автор:
18 ноября 2022 14:37
Если вы любите возиться на кухне и с удовольствием готовите угощение для многочисленных гостей, вам просто необходимы эти кухонные примочки - полезные, удивительные и просто смешные!
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Скалка-печатка с собаками и кошками легко придаст вашему печенью уникальность
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Заведи свое лох-несское чудовище!
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Источник:
— переведено специально для fishki.net
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