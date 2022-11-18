FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1432 поста • 580 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей
Предметы кухонной утвари, при виде которых вы будете в восторге

Предметы кухонной утвари, при виде которых вы будете в восторге

Автор:
18 ноября 2022 14:37
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   забавно   и такое бывает   кулинария   кухня   кухонная утварь   необычно   прикольно   
2047
41
Если вы любите возиться на кухне и с удовольствием готовите угощение для многочисленных гостей, вам просто необходимы эти кухонные примочки - полезные, удивительные и просто смешные!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: дизайн   забавно   и такое бывает   кулинария   кухня   кухонная утварь   необычно   прикольно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
45k
Максим Т. Час назад
Комментарий к фото
"Титаник" четырехтрубный!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Квантовый переход 21 минуту назад
Распродажи на али вроде закончились.А нельзя авторшу забанить за рекламу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр 22 минуты назад
А потом всю эту хренотень мыть надо и где-то хранить.
В начале думашь, ухты, круто, а потом пораскинув мозгами приходишь к выводу, нафиг оно надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Denissg Полчаса назад
Авторка ничего, кроме табака, не курила? Что-то все у неё смешное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Котэ 39 минут назад
всё мусор кроме ножниц для зелени, реально классная штука, пользуюсь давно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
964
raael13 40 минут назад
Комментарий к фото
А потом это приведёт к пищевым девиациям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Alex 43 минуты назад
Реклама говна с алиэкспресс?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
.Атеист. Час назад
мда, сплошная тупая американщина, как и текст к картинкам. из полезного мало что есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Б.Касторский Час назад
Бывшая увлекалось такой ху-нёй. Покупала тоннами и... ой, смотри какая прелесть! 1-2 раза использует и в ящик. Когда расстались, я удивился сколько ящиков можно освободить от её удачных покупок. Так и пользуюсь обычным половником, солонками и перечницами. Оказалось, что формовой лёд мне не нужен, обычные кубики устраивают вполне. А для виски и вовсе лучше камни. Даже чашки с веселыми картинками сущий бред.
Но! Главное, что бы пользователю нравилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Kostick Час назад
заваривать чай в этой химозе? спасибо, не надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82494



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как автомобиль и беспредельная жадность помогли выявить эрзац-ветерана?
Как автомобиль и беспредельная жадность помогли выявить эрзац-ветерана?
«Это стало моей Родиной»: Иван Охлобыстин рассказал почему приехал на Донбасс
«Это стало моей Родиной»: Иван Охлобыстин рассказал почему приехал на Донбасс
Набирающие популярность в сообществах
Фильмы, сюжеты которых придумывались буквально на ходу
Фильмы, сюжеты которых придумывались буквально на ходу
300 лет на страже юга. Каспийская флотилия ВМФ России
300 лет на страже юга. Каспийская флотилия ВМФ России
Игровой ПК в микроволновке (2 фото)
Игровой ПК в микроволновке (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Опять спалился

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#в мире#автомир#животные#забавно#аварии#сатира#креатив#улыбнуло
#Юмор#интересное#автомобили#подборка#люди#позитив#дети#США#новости#художник
#интересно#факты#картинки#история#искусство#Разное#кино#дтп#Приколы#Москва
Игровой ПК в микроволновке (2 фото) Игровой ПК в микроволновке (2 фото) Таких курятников вы еще не видели! Таких курятников вы еще не видели! Кондитер из Айдахо создает съедобные оптические иллюзии Кондитер из Айдахо создает съедобные оптические иллюзии 35 предметов, на которые не хочешь, а поглазеешь 35 предметов, на которые не хочешь, а поглазеешь Дизайнер приспособил известные логотипы к эпохе коронавируса Дизайнер приспособил известные логотипы к эпохе коронавируса Подружка невесты подарила новобрачной букет ее мечты Подружка невесты подарила новобрачной букет ее мечты

На что жалуетесь?

Вернуться