Бедолаги, которых после переезда в новое жилье ждал очень неприятный сюрприз

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Переехать в новое место - всегда событие и выход из привычной зоны комфорта. Хочется, что смена обстановки прошла легко и просто. Однако в другом жилье героев нашей подборки ждали неприятные сюрпризы.
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"Моя девушка переехала в новы дом. Рядом на линии электропередач обрушилась ветка. Вот что в доме"
А у вас во время переездов случались казусы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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