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Бедолаги, которых после переезда в новое жилье ждал очень неприятный сюрприз

Бедолаги, которых после переезда в новое жилье ждал очень неприятный сюрприз

Автор:
19 мая 2022 17:43
Метки: забавно   казусы   неудачи   новая квратира   новое жилье   переезд   переехал   смешно   
1215
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Переехать в новое место - всегда событие и выход из привычной зоны комфорта. Хочется, что смена обстановки прошла легко и просто. Однако в другом жилье героев нашей подборки ждали неприятные сюрпризы.

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А у вас во время переездов случались казусы?

Источник:

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Метки: забавно   казусы   неудачи   новая квратира   новое жилье   переезд   переехал   смешно   
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2  комментария
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51k
noName 17 минут назад
"После переезда обнаружилось, что стены в доме кривые"-почему стены, может быть пол? По стене такой завал сложно не заметить
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61k
Опиум для народа 17 минут назад
"После переезда обнаружилось, что стены в доме кривые"
-реально? А если присмотреться - то вы эту х"йню стеклянную неровно поставили.
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