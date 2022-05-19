Бедолаги, которых после переезда в новое жилье ждал очень неприятный сюрприз

Один день из жизни сортировщицы мусора

Люди, которым сегодня не повезло

Люди, которые не хотели бы провести новый год так же, как встретили

Люди, у которых день не задался

25 неудачников и их несчастная жизнь

Что такое не везет и как с ним бороться