16 детишек, от проделок которых даже самый спокойный взвоет белугой

Дети — не просто цветы жизни, но и неиссякаемый источник веселья, причуд и выдумок. Если родители решат ненадолго оставить их одних, то есть вероятность, что им придётся ещё долго расхлёбывать последствия их проказ. Однако, к сожалению, рано или поздно взрослым приходится с ними сталкиваться независимо от того, как тщательно они выполняют свои обязательства воспитателей.