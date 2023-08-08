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18 фото с нелепыми детскими карнавальными костюмами из прошлого

18 фото с нелепыми детскими карнавальными костюмами из прошлого

Автор:
08 августа 2023 10:38
Сообщество : Юмор
Метки: Прошлое   Юмор   дети   забавно   костюм   фантазия   фото   
1246
18

Когда наступает какой-то детский праздник, ребёнку срочно становиться нужен костюм. Но некоторые родители (да и дети тоже) считают, что просто пойти и купить карнавальный костюм — это слишком просто, и дают волю своей собственной фантазии.

Конечно, спустя года вспоминать про эти костюмы и видеть их в детских альбомах немного стыдно, но зато это может быть хорошем средством, чтобы посмеяться и быстро поднять себе настроение.


Костюм сожжённой ведьмы

×
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Ещё и осанку поддерживает.


Мой костюм из конструктора KNEX

Очки делают этот образ идеальным.


Моя сестра играла паровозик в детском спектакле

Она должна была быть «самым счастливым поездом». Считаю, у неё всё получилось.


Почему-то моя мама очень любила наряжать меня в странные костюмы

Мама говорила, что я пожалею об этом костюме, когда вырасту

— Так, вы жалеете об этом?

— Нисколько! Я очень люблю его и всегда достаю, чтобы посмеяться.


Мне нравился балет

Мы с подругами играли в переодевания, и я вывела игру на новый уровень

Мой образ для фильма ужасов, который мы снимали на нашем заднем дворе

За эту роль мне заплатили картофельным салатом.


На детском танцевальном концерте я была редиской


Костюм на День Звёздных войн

Я оделся так в школу, потому что думал, что это круто.


Платье для художественного класса старшей школы


Костюм мухи


Маленькая пчёлка

На маскараде в 3 классе я был в костюме трубы

На конкурсе костюмов я был хот-догом

Я был одержим матрицей, и мама сделала мне это пальто. Я выходил в люди вот так

Можешь уговорить свою маму сделать и мне такой же?

Я смирился с тем, что все считают меня занудой, и пришёл в школу в по-настоящему занудном прикиде

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Метки: Прошлое   Юмор   дети   забавно   костюм   фантазия   фото   
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Lexx Час назад
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15k
эмосурикат прямоползающий 7 минут назад
т.е. фото из СССР автору не попалось?
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28k
Lehoia Полчаса назад
Да что вы знаете о нелепости)))
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