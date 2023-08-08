18 фото с нелепыми детскими карнавальными костюмами из прошлого

Когда наступает какой-то детский праздник, ребёнку срочно становиться нужен костюм. Но некоторые родители (да и дети тоже) считают, что просто пойти и купить карнавальный костюм — это слишком просто, и дают волю своей собственной фантазии.
Конечно, спустя года вспоминать про эти костюмы и видеть их в детских альбомах немного стыдно, но зато это может быть хорошем средством, чтобы посмеяться и быстро поднять себе настроение.
Костюм сожжённой ведьмы
Ещё и осанку поддерживает.
Мой костюм из конструктора KNEX
Очки делают этот образ идеальным.
Моя сестра играла паровозик в детском спектакле
Она должна была быть «самым счастливым поездом». Считаю, у неё всё получилось.
Почему-то моя мама очень любила наряжать меня в странные костюмы
Мама говорила, что я пожалею об этом костюме, когда вырасту
— Так, вы жалеете об этом?
— Нисколько! Я очень люблю его и всегда достаю, чтобы посмеяться.
Мне нравился балет
Мы с подругами играли в переодевания, и я вывела игру на новый уровень
Мой образ для фильма ужасов, который мы снимали на нашем заднем дворе
За эту роль мне заплатили картофельным салатом.
На детском танцевальном концерте я была редиской
Костюм на День Звёздных войн
Я оделся так в школу, потому что думал, что это круто.
Платье для художественного класса старшей школы
Костюм мухи
Маленькая пчёлка
На маскараде в 3 классе я был в костюме трубы
На конкурсе костюмов я был хот-догом
Я был одержим матрицей, и мама сделала мне это пальто. Я выходил в люди вот так
Можешь уговорить свою маму сделать и мне такой же?
Я смирился с тем, что все считают меня занудой, и пришёл в школу в по-настоящему занудном прикиде
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