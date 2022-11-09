Дети — это не хухры-мухры, а настоящий апокалипсис

Как тут не приуныть, если про сон и нормальное питание приходится на некоторое время забыть? Однако новоиспечённые мамы и папы не унывают. Они стараются смотреть на всё происходящее с юмором. Чтобы поднять настроение себе и окружающим, некоторые родители выкладывают в сеть смешные коллажи в формате «до и после», которые показывают, как поменялась их жизнь после рождения детей.

Тут теперь другое веселье