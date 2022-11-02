Дочка решила помочь папе и помыла его ноутбук водой с мылом

Житель Шаньдуна (Китай), который за завтраком пожаловался на то, что его ноутбук слишком грязный, не ожидал, что невинная фраза может выйти ему боком.
Папины слова попали на благодатную почву, ведь их услышала маленькая дочка мужчины, которая решила помочь. Именно поэтому девочка отправилась в ванную, налила в таз воду и принялась начисто отмывать ноутбук с мылом.
Первой душераздирающее зрелище увидела мама юной помощницы, которая не знала, плакать ей или смеяться. Учитывая тот факт, что недешёвый ноутбук испортился, дочку стоило бы наказать. Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то чадо всего лишь хотело сделать как лучше.
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АНТИФИШКИ
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