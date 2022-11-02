Дочка решила помочь папе и помыла его ноутбук водой с мылом

Первой душераздирающее зрелище увидела мама юной помощницы, которая не знала, плакать ей или смеяться. Учитывая тот факт, что недешёвый ноутбук испортился, дочку стоило бы наказать. Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то чадо всего лишь хотело сделать как лучше.