FISHKINET
Сообщество Юмор 15862 поста • 3175 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Дочка решила помочь папе и помыла его ноутбук водой с мылом

Дочка решила помочь папе и помыла его ноутбук водой с мылом

Автор:
02 ноября 2022 09:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дети   забавно   ноутбук   помощь   фото   
408
3
1

Житель Шаньдуна (Китай), который за завтраком пожаловался на то, что его ноутбук слишком грязный, не ожидал, что невинная фраза может выйти ему боком.

Папины слова попали на благодатную почву, ведь их услышала маленькая дочка мужчины, которая решила помочь. Именно поэтому девочка отправилась в ванную, налила в таз воду и принялась начисто отмывать ноутбук с мылом.

Первой душераздирающее зрелище увидела мама юной помощницы, которая не знала, плакать ей или смеяться. Учитывая тот факт, что недешёвый ноутбук испортился, дочку стоило бы наказать. Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то чадо всего лишь хотело сделать как лучше.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видео   дети   забавно   ноутбук   помощь   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35
Sata33 2 часа назад
Ну если не был включен , то может и обойдется , но гемора нажили по любому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
27k
Квантовый переход Полчаса назад
Китайцы на.е.бывают не только на алиэкспресс.Старый ноут,который хотели выбросить, отдали дочке на растерзание.А вы и поверили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vad Час назад
хозяюшка расчет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72k
Viktor 2 часа назад
Чё там помыла, просушить можно! Я захожу в комнату, а тёща (под 100 кг), стоя обеими ногами на ноутбуке, говорит:- "Сынок, а где тут циферки, что вес показывают?" Анекдот, ежели что.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Shtoppi 2 часа назад
Местный детдом пополнился новой воспитанницей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Доктор Джонс 2 часа назад
Да ты моя хозяюшка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Старичок 2 часа назад
что не сделаешь ради плюсиков в сториз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
GROMOZEKA 2 часа назад
Хозяюшка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

787763



Другие посты автора
Популярное в сообществах
О противостоянии мясоедов и веганов
О противостоянии мясоедов и веганов
Палец Николая I
Палец Николая I
Набирающие популярность в сообществах
Подводные аномалии, которые до сих пор ставят ученых в тупик
Подводные аномалии, которые до сих пор ставят ученых в тупик
С миру по нитке
С миру по нитке
Бестселлеры компании Blackview на распродаже AliExpress 11.11 со скидками до 55%
Бестселлеры компании Blackview на распродаже AliExpress 11.11 со скидками до 55%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#авто аварии#люди#животные#подборка#Еда#позитив#автомир#кино
#фото#факты#аварии#Приколы#забавно#автомобили#истории#СССР#в мире#Китай
#интересно#дтп#история#интересное#картинки#дети#милота#улыбнуло#Украина#новости
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot 14 иллюстраций показывающие, что семейная жизнь может быть очень забавной 14 иллюстраций показывающие, что семейная жизнь может быть очень забавной Смешные и до боли знакомые тонкости родительства: 19 комиксов от мамы-художницы Смешные и до боли знакомые тонкости родительства: 19 комиксов от мамы-художницы Детское счастье: ребёнок стащил телефон и прервал запись танца Детское счастье: ребёнок стащил телефон и прервал запись танца Шутки от родителей-троллей, у которых все в порядке с чувством юмора Шутки от родителей-троллей, у которых все в порядке с чувством юмора Девочка стащила телефон у мамы, когда та пыталась записать танец Девочка стащила телефон у мамы, когда та пыталась записать танец

На что жалуетесь?

Вернуться