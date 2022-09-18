14 иллюстраций показывающие, что семейная жизнь может быть очень забавной

— Готово!

К сожалению, Иегуда сейчас рисует не так часто, как нам хотелось бы, но оно и понятно — двое детей забирают очень много времени. Кстати, в одном из своих последних постов художник об этом и говорит, мол, «Ребята, мы не пропали, просто у нас дети» 🙂