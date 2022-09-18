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14 иллюстраций показывающие, что семейная жизнь может быть очень забавной

14 иллюстраций показывающие, что семейная жизнь может быть очень забавной

Автор:
18 сентября 2022 08:47
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Юмор   дети   забавно   иегуда девир   семейная жизнь   фото   
627
15

Смеем предположить, что израильский художник Иегуда Девир является одним из самых известных комиксистов нашего времени. А всё благодаря его комиксам о семье, браке и родительстве: уже несколько лет подряд с помощью своих рисунков он забавно и честно рассказывает, что же такое настоящая семейная жизнь.

Мы стали свидетелями его жизни до брака и после свадьбы. Мы наблюдали за беременностью Майи, жены Иегуды, и за рождением их первого, а затем и второго ребёнка. Многим людям очень нравятся работы художника, потому что каждый может найти себя тех ситуациях, в которых оказывается иллюстратор и его близкие 🙂


Мы можем начать когда захотим

×
×

— Итак, сегодня тренировки не будет. Верно?

— Верно!

Семейное автокараоке

— У старого МакДональда была фермааааа

— Ия-ия-оооооо!

Сказка на ночь

— Что случилось с принцессой дальше? Папочка?

Используй вешалку!

Носовой платочек

— Да ты серьёзно?!

Попался

— А что это там такооооое?

Маленький Геркулес

— Это вообще нормально?

— Это мой мальчик!!!

Генеральная уборка

— Сделано!

Всемирный потоп

ПОЖАР!

После просмотра «Топ Ган: Мэверик»

*вжжжжж*

— Даже не думай!

Лучшие родители!

Пусть они дерутся

Многослойность

— Готово!

К сожалению, Иегуда сейчас рисует не так часто, как нам хотелось бы, но оно и понятно — двое детей забирают очень много времени. Кстати, в одном из своих последних постов художник об этом и говорит, мол, «Ребята, мы не пропали, просто у нас дети» 🙂

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Юмор   дети   забавно   иегуда девир   семейная жизнь   фото   
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9  комментариев
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
20k
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11k
Джон Уик 4 минуты назад
На картинках он такие красивые. Если бы вы их видели в жизни. Они низкорослые пузатожирные ужасно не красивые. Фу тошно
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3k
Егор 9 минут назад
М-да... действительно :
" Гений и еврейство - две вещи несовместных".
А.С. Пушкин.
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127k
Игорь Час назад
Ты глянь у них уже двое.
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3k
kleyman 2 часа назад
Ситуации конечно надуманные, а характеры утрированные, но стиль рисовки прикольный.
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11k
a_komolow 2 часа назад
Хрень тупая!
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
М-да, уж....
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