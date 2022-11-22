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Вы не поверите, но эти знаменитости когда-то встречались

Вы не поверите, но эти знаменитости когда-то встречались

Автор:
22 ноября 2022 10:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в мире   знаменитости   люди   отношение   пара   факты   фото   
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Все любят голливудские парочки. Но некоторые звездные тандемы были обречены на провал с первых дней. Иногда это вопрос нескольких месяцев или даже недель. Такие пары забываются очень быстро и, если бы не фото от вездесущих папарацци, вы бы никогда не поверили, что они встречались.

1. Тейлор Свифт и Тейлор Лотнер

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Вы, наверное, не удивились, что Тейлор Свифт попала в этот список. К ее личной жизни всегда приковано большое внимание, однако отношения с Тейлором Лотнером девушка старалась держать подальше от глаз общественности. Пара познакомилась на съемках фильма «День Святого Валентина», где они сыграли типичную влюбленную парочку. Роман перенесся и в реальную жизнь. К сожалению, Тейлор решила расстаться с парнем через пару месяцев, оставив от их отношений лишь милые фото и песню Back to December.


2. Аланис Мориссет и Райан Рейнольдс

Сложно поверить, что идеальная пара Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли вообще с кем-то встречались помимо друг друга. Однако за плечами Райана не только брак со Скарлетт Йоханссон, но и довольно продолжительные отношения с певицей Аланис Мориссет. Они встречались с 2002 по 2007, что невероятно долго по голливудским меркам.


3. Американский диджей Моби и Натали Портман

У Моби и Натали был короткий роман в 2001 году. Оба не любят вспоминать об этих отношениях, признаваясь, что они принесли больше проблем, чем радости.


4. Джастин Тимберлейк и Ферги

Пара встречалась в 1996 году. Тогда Джастин был милым кудрявым 16-летним парнишкой из N'sync, а Ферги 23-летней восходящей поп-звездой. 

«Мы с Джастином просто веселились и целовались. Это никогда не было чем-то серьезным», - вспоминает Ферги. Легкий формат отношений позволил молодым людям закончить их на хорошей ноте и остаться друзьями.


5. Сандра Буллок и Райан Гослинг

16-летняя разница в возрасте не помешала Райану Гослингу и Сандре Буллок встречаться около года в 2002-2003 гг. Они познакомились на съемках фильма «Отсчет убийств». Пара рассталась после очередной крупной ссоры, и инициатором расставания был Райан. Позже в своем интервью актер заявил, что Сандра одна из двух величайших женщин в его жизни.


6. Шер и Том Круз

Шер и Том Круз встречались в 1987 году. Шер была на пике славы, а Том только начинал свою карьеру. Певица признается, что была безумно влюблена в актера, и он точно входит в ТОП-5 мужчин в ее жизни.


7. Ким Кардашян и Ник Лаше

Ник Лаше был очень популярным в 2006 году после громкого развода с Джессикой Симпсон, а Ким Кардашян в это время была лишь подружкой Пэрис Хилтон. Поэтому парень был отличной возможностью для будущей светской львицы стать популярной. Именно желание Ким прославиться погубило эти отношения. 

Ник вспоминает, что каждый раз перед их выходом в кино или в ресторан перед домом образовывалась огромная толпа папарацци. Как по щелчку или звонку. Совпадение? Не думаем.


8. Леонардо Ди Каприо и Блейк Лайвли

Не секрет, что Леонардо Ди Каприо любит красивых женщин. Да что уж там, из списка его пассий можно составить новый выпуск каталога "Victoria's Secret". Но Блейк Лайвли разбавила список длинноногих моделей в жизни актера. Пара была замечена в Каннах, а также во время путешествия по Европе, но эти отношения закончились неожиданно быстро. Неожиданно, в первую очередь, для Лео, ведь, как он потом рассказывал своим друзьям, он считал Блейк «той самой».


9. Джейми Дорнан и Кира Найтли

Оказывается будущий мистер Грей был подготовлен к огромной славе еще в начале 2000-х. Парень встречался с Кирой Найтли на протяжении 2-х лет с 2003 по 2005 годы. В то время она была суперпопулярной звездой, а он всего лишь моделью нижнего белья.


10. Бритни Спирс и Колин Фаррел

Бритни и Колин не были связаны серьёзными отношениями, но секс по дружбе ещё никто не отменял. После горячей ночи певица и актёр повздорили, а позже Колин и вовсе съязвил, отправив Спирс футболку с надписью: «Я спала с Колином Фаррелом, но всё что я получила - дурацкую майку».


11. Кэмерон Диас и Робби Уильямс

В 2003 году Кэмерон и Робби застали целующимися и обнимающимися на пляже Санта-Моники. Отношения продолжались не долго, однако звезды остались хорошими друзьями, а Кэмерон позже не раз помогала Робби советами.


12. Джессика Бил и Крис Эванс

Джессика Бил и Крис Эванс то сходились, то расходились на протяжении пяти лет. За это время они успели сняться вдвоем в двух фильмах. Каждый раз, когда они выходили в свет, они были похожи на моделей, но прекрасно выглядеть не достаточно, чтобы сохранить отношения. Джессика и Крис окончательно расстались в 2006 году.


13. Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни Младший

Актеры познакомились на съемках фильма "Перворожденный" в 1984 году и вскоре начали встречаться. Роберт продолжал принимать наркотики, а Саре никак не удавалось уговорить его вылечиться. Он мог пропадать неделями и заявляться домой в обкуренном полуобморочном состоянии.

В конце концов ей надоело постоянно терпеть его выходки. Так закончились отношения длиной в 7 лет. 

Роберт позже признался, что если бы не Сара, то он давно бы врезался на полной скорости в кирпичную стену. "Я много выпивал, принимал наркотики, а Сара ждала меня дома и всегда старалась понять. Я действительно любил ее"

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   знаменитости   люди   отношение   пара   факты   фото   
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9  комментариев
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16k
Поручик Час назад
Эта информация интересна только домохозяйкам, которым кроме готовки/уборки заняться тупо больше нечем.
Ну, и малолетним писюхам ещё. Им эти откровения заменяют половую жизнь, которой заниматься "хочется, но страшно".
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6k
Станислав 18 минут назад
Слышу Сара Джессика Паркер, вспоминаю Южный парк сразу )
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2k
SHAGREEN 56 минут назад
А таких покемонов я не знаю.
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54
Sata33 Час назад
Джастин Тимберлейк и Ферги , неожиданно ...
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54
Sata33 Вася 49 минут назад
Ферги можно
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15k
Совранский Час назад
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