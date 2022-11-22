Вы не поверите, но эти знаменитости когда-то встречались

Пара встречалась в 1996 году. Тогда Джастин был милым кудрявым 16-летним парнишкой из N'sync, а Ферги 23-летней восходящей поп-звездой.

«Мы с Джастином просто веселились и целовались. Это никогда не было чем-то серьезным», - вспоминает Ферги. Легкий формат отношений позволил молодым людям закончить их на хорошей ноте и остаться друзьями.

5. Сандра Буллок и Райан Гослинг