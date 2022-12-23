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Милота дня: японская художница делает котов из войлока

Милота дня: японская художница делает котов из войлока

Автор:
23 декабря 2022 21:48
Сообщество : Искусство
Метки: валяние   валяние из шерсти   войлок   дизайн   искусство   кошки   своими руками   фигурки   фото   фотографии   
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Валяние из шерсти - не самая простая техника, в которой требуется усидчивость и внимание к каждой детали. Японская художница по имени Mebaru мастерит миниатюрных войлочных котов, которые ну очень похожи на настоящих, только в миниатюре. Её коты и кувыркаются, и просто сидят, и валяются на спине - сплошная милота! Посмотрим на кошачье войлочное творчество художницы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: валяние   валяние из шерсти   войлок   дизайн   искусство   кошки   своими руками   фигурки   фото   фотографии   
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3  комментария
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91k
parallax 2 часа назад
Коты все японские, прищуреные.
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15k
Нейтрино 43 минуты назад
Хрень, одни пекинесы.
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