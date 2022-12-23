Милота дня: японская художница делает котов из войлока

Валяние из шерсти (или фелтинг) - сложный, но увлекательный процесс. Из валяной шерсти можно смастерить почти всё что душе угодно, а эта художница решила создавать миниатюрных котиков. У неё получаются чудесные и очень реалистичные котейки. Оцените её лучшие работы: