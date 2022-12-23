Милота дня: японская художница делает котов из войлока

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Валяние из шерсти - не самая простая техника, в которой требуется усидчивость и внимание к каждой детали. Японская художница по имени Mebaru мастерит миниатюрных войлочных котов, которые ну очень похожи на настоящих, только в миниатюре. Её коты и кувыркаются, и просто сидят, и валяются на спине - сплошная милота! Посмотрим на кошачье войлочное творчество художницы.
Валяние из шерсти (или фелтинг) - сложный, но увлекательный процесс. Из валяной шерсти можно смастерить почти всё что душе угодно, а эта художница решила создавать миниатюрных котиков. У неё получаются чудесные и очень реалистичные котейки. Оцените её лучшие работы:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: валяние валяние из шерсти войлок дизайн искусство кошки своими руками фигурки фото фотографии
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