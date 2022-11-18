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Мужчина делает ёлочные игрушки из перегоревших лампочек

Мужчина делает ёлочные игрушки из перегоревших лампочек

Автор:
18 ноября 2022 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: вторая жизнь мусора   идеи   интересное   искусство   креатив   новый год   своими руками   фото   фотографии   художники   
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Зима близко. И близко самый главный зимний праздник - а творческие люди начинают готовиться к нему заранее. Канадец по имени Дэвид Ирвин под ником TheGnarledBranch, например, делает уникальные ёлочные игрушки, и вместе с тем даёт вторую жизнь старым перегоревшим лампочкам. Оцените его работы!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вторая жизнь мусора   идеи   интересное   искусство   креатив   новый год   своими руками   фото   фотографии   художники   
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2  комментария
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Nigilist Час назад
Когда увидел что йети идет в туалет, подумал - нифигасе!
После серии новогодних зарисовок про скелета с косой, подумал - дануна!
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5k
Сергей Борисов 45 минут назад
Авторскаяя работа. Ручной труд. Не каждому дано.
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