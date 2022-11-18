Мужчина делает ёлочные игрушки из перегоревших лампочек

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Зима близко. И близко самый главный зимний праздник - а творческие люди начинают готовиться к нему заранее. Канадец по имени Дэвид Ирвин под ником TheGnarledBranch, например, делает уникальные ёлочные игрушки, и вместе с тем даёт вторую жизнь старым перегоревшим лампочкам. Оцените его работы!
Дэвид даёт старым лампочкам вторую жизнь - и раскрашивает их, рисуя самые разные сюжеты. Это могут быть зимние пейзажи, животные, забавные сцены или даже герои интернетных мемов. "Я превращаю перегоревшие лампочки в уникальные праздничные украшения. Рисунки на игрушках варьируются от винтажных и традиционных мотивов до поп-культуры и китча. Обратную сторону обычно покрываю красной или зелёной краской," - пишет художник.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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