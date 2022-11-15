Мужчина с синдромом Аспергера переделал дом для своих кошек

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Все мы любим своих домашних пушистиков. А некоторые хозяева ради питомцев готовы хоть весь дом переделать. Например, этот мужчина. В 49 лет Грегу диагностировали синдром Аспергера. Он испытывал трудности в социальном взаимодействии, и предпочитал сидеть дома с четырьмя кошками.. Так у него появилась идея построить кое-что для своих питомцев.
В 49 лет американцу Грегу Крюгеру поставили диагноз - синдром Аспергера. Синдром характеризуется трудностями в социальном взаимодействии и нарушениями психического развития. У него живёт четыре кошки, и Грег предпочитал проводить большую часть своего времени с ними. Тогда у него возникла идея - смастерить что-то для своих пушистиков.
На данный момент с того дня, как ему поставили диагноз, прошло 15 лет. За это время Грэг сделал множество лестниц, домиков и сооружений для своих котов - и он планирует построить ещё. Теперь его дом выглядит так, будто в нем живут только коты. "Конечно, мой дом бы не выглядел так, если бы не мой синдром Аспергера. Но мне без разницы, сколько времени уходит на всё это. Если я чем-то действительно увлечён - меня ничто не остановит," - говорит мужчина.
Коты Грэга, конечно же, никогда не скучают - ведь у них столько развлечений дома. Хозяин также периодически добавляет что-то в кошачьи лабиринты, украшает или переделывает, чтобы сделать их удобнее. Сам он называет своё увлечение "головоломкой, которую никогда не разгадать".
Источник:
АНТИФИШКИ
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