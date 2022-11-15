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Мужчина с синдромом Аспергера переделал дом для своих кошек

Мужчина с синдромом Аспергера переделал дом для своих кошек

Автор:
15 ноября 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   домашние любимцы   животные   идеи   коты   кошки   своими руками   фото   фотографии   
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Все мы любим своих домашних пушистиков. А некоторые хозяева ради питомцев готовы хоть весь дом переделать. Например, этот мужчина. В 49 лет Грегу диагностировали синдром Аспергера. Он испытывал трудности в социальном взаимодействии, и предпочитал сидеть дома с четырьмя кошками.. Так у него появилась идея построить кое-что для своих питомцев.

Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   домашние любимцы   животные   идеи   коты   кошки   своими руками   фото   фотографии   
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