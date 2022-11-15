Мужчина с синдромом Аспергера переделал дом для своих кошек

На данный момент с того дня, как ему поставили диагноз, прошло 15 лет. За это время Грэг сделал множество лестниц, домиков и сооружений для своих котов - и он планирует построить ещё. Теперь его дом выглядит так, будто в нем живут только коты. "Конечно, мой дом бы не выглядел так, если бы не мой синдром Аспергера. Но мне без разницы, сколько времени уходит на всё это. Если я чем-то действительно увлечён - меня ничто не остановит," - говорит мужчина.