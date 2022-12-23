Пенсионер потратил 30 лет на строительство огромной модели библейского храма Ирода

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Алек Гаррард, 80-летний фермер на пенсии из Норфолка, Англия, провел последние тридцать лет, работая над моделью библейского храма Ирода. Результат просто завораживает.
Мистер Гаррард с детства любил строить модели. Став старше, он задумался о создании по-настоящему большого проекта.
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Поскольку он всегда интересовался архитектурой и религией, пенсионер решил объединить две свои страсти и создать единственную в своем роде модель храма Ирода.
До этого он видел пару моделей этого храма на библейских выставках, но они показались ему недостаточно точными.
Он начал работу, когда ему было за 40. Первые три года он просто изучал библейский храм, и только потом начал строить модель.
Он вырезал каркасы стен храма из фанеры, обжег глиняные кирпичи в печи, а затем склеил их, и даже вылепил и раскрасил 4000 крохотных фигурок и нарядил их в костюмы.
«Я работаю над ним десятилетиями, но он никогда не будет закончен, потому что я постоянно нахожу, что еще добавить», — говорит Алек.
https://www.buzznicked.com/farmer-builds-model-of-herods-temple/
Источник: — переведено специально для fishki.net
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