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Пенсионер потратил 30 лет на строительство огромной модели библейского храма Ирода

Пенсионер потратил 30 лет на строительство огромной модели библейского храма Ирода

Автор:
23 декабря 2022 18:00
Сообщество : Искусство
Метки: второй храм   интересно   искусство   модель   творчество   храм ирода   
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Алек Гаррард, 80-летний фермер на пенсии из Норфолка, Англия, провел последние тридцать лет, работая над моделью библейского храма Ирода. Результат просто завораживает.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: второй храм   интересно   искусство   модель   творчество   храм ирода   
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