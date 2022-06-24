Мастер фотошопа добавляет в мир немного безумия

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Фотохудожник и специалист по фотошопу под ником Modifeye из Калифорнии называет себя "мастером сюрреализма". Он сам делает снимки и сам обрабатывает их, превращая реальность в фантастический мир, который, по его замыслу, должен дать зрителям повод для задумчивости, размышлений и вдохновений.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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