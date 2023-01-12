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Художник воссоздает доисторических животных

Художник воссоздает доисторических животных

Автор:
12 января 2023 12:51
Сообщество : Искусство
Метки: доисторические животные   интересно   искусство   палеоарт   палеонтология   познавательно   портреты древних   творчество   
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Людей всегда интересовало, какие животные бродили по земле задолго до человека. Сетевой художник-график и иллюстратор, известный как Палеорекс, пытается вернуть к жизни доисторических животных в виде цветных 3D-рисунков. Он специализируется на том, что сам называет «палеоартом», или искусством изображения доисторических существ. Итак, отправляемся в прошлое?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: доисторические животные   интересно   искусство   палеоарт   палеонтология   познавательно   портреты древних   творчество   
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4  комментария
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8k
au3 55 минут назад
Воссоздает разве в смысле создает по своему. Про цвета никаких данных нет
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37k
Mamin Sibiriak 21 минуту назад
Я тоже умею воссоздавать внешний вид вымерших животных.







А вот так выглядел мамонт, замороженную тушу которого видел в Сибири в 1805 году купец Роман Болтунов. Похож, правда?

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2k
poбт 52 минуты назад
х*уйня из под ногтей, художественный вымысел, в лучшем случае по костям можно обозначить форму тела и то частично
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