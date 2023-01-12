Художник воссоздает доисторических животных

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Людей всегда интересовало, какие животные бродили по земле задолго до человека. Сетевой художник-график и иллюстратор, известный как Палеорекс, пытается вернуть к жизни доисторических животных в виде цветных 3D-рисунков. Он специализируется на том, что сам называет «палеоартом», или искусством изображения доисторических существ. Итак, отправляемся в прошлое?
Овираптор
Овираптор был небольшим хищным или всеядным динозавром стройного телосложения, который высиживал яйца подобно птицам. Он жил в позднем меловом периоде, примерно от 100 до 65 миллионов лет назад, в Восточной Азии. Он был около 1,8 метра в длину и передвигался на двух длинных, хорошо развитых задних конечностях. Передние конечности были длинными и тонкими, с тремя длинными когтистыми пальцами, которые идеально подходили для хватания и разрывания. На его черепе был большой своеобразный черепной гребень, а на челюстях не было зубов. Но, вероятно, они были покрыты роговым клювовидным покрытием, эффективным для кормления твердыми продкутами, такими как семена, или раскалывания яиц.
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Джунгариптерус
Джунгариптерус — род птерозавров со средним размахом крыльев 3 метра. Он жил в раннем меловом периоде в Китае. Примечательной особенностью этого крупного птерозавра является голова. По средней линии черепа торчит тонкий гребень, а сразу за ним - еще один. Челюсти заострены и загнуты вверх на концах, как специальные щипцы. Вместо зубов у него костяные выступы. Странный рот был интерпретирован как приспособление к питанию моллюсками, с узким клювом, используемым для отрыва раковин от их субстрата, и костяными выступами, используемыми для их раздавливания.
Кайхонг
Название кайхонг, означающее «радуга» на мандаринском диалекте, относится к потрясающе сохранившимся останкам, найденным в Китае. Находка позволила предположить, что у этого динозавра размером с утку были переливающиеся перья на голове и груди, похожие на перья современных колибри. Яркий окрас мог служить социальным или сексуальным сигналом, как хвосты павлинов. У динозавра также был небольшой костяной гребень на голове и птичье тело, включая перья, необходимые для полета. Кайхонг жил в лесах и, вероятно, использовал свои крылья, чтобы парить с дерева на дерево, охотясь на ящериц и мелких млекопитающих.
Карнотавр был одним из самых причудливых плотоядных динозавров мелового периода. Его череп был коротким, с парой узловатых рогов над маленькими глазами. Шея и лопатки были хорошо развиты, но руки были невероятно короткими, а предплечья настолько редуцировались, что практически превратились в запястья (даже у тираннозавра не было таких маленьких рук). Обладая относительно небольшим черепом, карнотавр, возможно, был не в состоянии атаковать крупных травоядных динозавров, но, вероятно, он был быстрым охотником благодаря своим длинным и мощным ногам. Таким образом, он мог легко преследовать более мелкую и подвижную добычу.
Тапихара
Тапихара — род бразильского птерозавра мелового периода. Гребень тапихары состоял из полукруглого гребня над мордой и костяного выступа, заходящего за голову. Это был относительно небольшой птерозавр с размахом крыльев около 1,3 метра.
Заурорнитолест
Заурорнитолест был дромеозавридом, обитавшим в Северной Америке на территории современной Альберты, Канады и Нью-Мексико. Как и у других теропод семейства Dromaeosauridae, у него был длинный, изогнутый, похожий на лезвие коготь на втором пальце каждой ноги. Он был около 1,8 метра в длину и весил примерно 10-15 кило, как и всем известный велоцираптор, однако был немного легче сложен и имел увеличенную длину ног по сравнению со своими родственниками.
Компсогнат
Компсогнат ы— род мелких двуногих плотоядных динозавров-теропод. Представители его единственного вида Compsognathus longipes могли вырасти до размеров индейки. Они жили около 150 миллионов лет назад, в титонскую эпоху позднего юрского периода, на территории современной Европы.
Синтетоцерас
Синтетоцерас — относительно крупный протоцератид, эндемик Северной Америки в позднем миоцене, живший около 5 миллионов лет назад Он известен благодаря своеобразному украшению на голове, которое, по-видимому, присутствовало только у самцов и почти наверняка служило демонстрационной особенностью для привлечения партнеров и распознавания представителей своего вида.
Ютараптор
Ютараптор, что означает «хищник из Юты», был одним из крупнейших когда-либо существовавших хищных дромеозавридовых тероподов. Он обитал в Северной Америке в раннем меловом периоде. В отличие от большинства дромеозавридов, он был гораздо более массивным, по весу сравним с белым медведем, и, по оценкам, достигал 7 метров в длину. Как и у большинства себе подобных, у него был большой серповидный коготь, идеально приспособленный для уничтожения добычи. Хотя перья никогда не обнаруживались вместе с образцами ютарапторов, существуют убедительные филогенетические данные, свидетельствующие о том, что они были у всех дромеозавридов.
Мимурапельта
Мимурапельта был очень примитивным анкилозавром. Он был одним из немногих представиттелей класса, живших в юрский период. Обычно его относят к семейству полакантидов, но, поскольку он настолько примитивен, ведутся споры о том, не заслуживает ли он отдельного семейства. Он был назван в честь карьера Мигат-Мурр, в котором были найдены его ископаемые останки. Он был около 3 метров в длину, а толстая броня на его теле предназначалась для защиты от крупных хищников юрского периода, таких как аллозавры.
Дромеозавр
Дромеозавр — род динозавров-теропод дромеозаврид, которые жили в позднем меловом периоде, между 80 и 69 миллионами лет назад, в Альберте, Канаде и на западе США. Его имя означает «быстро бегущая ящерица». Он имел длину около 2 метров и весил 45 килограммов, что делало его очень похожим на своего близкого родственника велоцираптора, который жил в то же время, однако, на другом конце света.
Коритораптор
Коритораптор — род динозавров-овирапторид из позднемаастрихтской формации Наньсюн в Южном Китае. Это был относительно крупный член семейства Oовирапторов, достигавший 1,6 метра в длину. Вероятно, он был всеядным. Его наиболее яркой особенностью был большой цветастый гребень, который располагался на макушке и напоминал гребень современного казуара.
Велоцираптор
Велоцираптор — один из самых известных динозавров. Это был свирепый охотник, который полагался на свои смертоносные серповидные когти, чтобы пронзить жизненно важные участки тела своей жертвы, как делают современные орлы. Велоцирапторов неправильно представляли с тех пор, как они были представлены в «Парке Юрского периода» как гигантские чешуйчатые динозавры. На самом деле велоцирапторы имеют много общих черт с современными птицами, включая перья.
Даурлонг
Этот недавно обнаруженный динозавр жил на территории современной Монголии в эпоху раннего мелового периода, между 130 и 120 миллионами лет назад. Это был тип дромеозаврид среднего размера, группа птицеподобных хищных динозавров, известных своими смертоносными серповидными когтями. Они питались рыбой, млекопитающими и другими мелкими динозаврами.
Орнитомим
Орнитомим, что означает «подражающий птицам», был родом орнитомимидных динозавров из позднемелового периода и жил на территории современной Северной Америки. Орнитомим был быстрым двуногим тероподом. Ископаемые свидетельства указывают на то, что у него были перья, беззубый клюв и длинная шея, что придавало ему внешнее сходство с современным страусом.
Дилофозавр
Имея длину около 7 метров и вес около 400 килограммов, дилофозавр был одним из первых крупных хищных динозавров в Северной Америке в раннеюрский период. Он был стройным и компактно сложенным, а череп был большим, но изящным. Морда была узкой, а верхняя челюсть имела заметную щель ниже ноздрей. Самой поразительной особенностью была пара больших дугообразных гребней на его черепе; их точная форма неизвестна, но, вероятно, они были увеличены кератином, подобно гребням современных казуаров.
Лиеллиназавр
Лиеллиназавр был маленьким, но сильным и примечательным внешне орнитоподом среднего мелового периода. Он мог выжить и даже процветать в холодных и суровых условиях. Когда-то он жил в Австралии, в то время, когда штат Виктория находился за Полярным кругом. Хотя сегодня на этой широте очень холодно, в меловой период там было несколько теплее. Однако из-за наклона Земли лиеллиназавр и его современники должны были переживать там долгие зимние месяцы тьмы. В зависимости от широты зимой солнце там может не вставать в течение нескольких недель или месяцев. Чтобы справиться с этим, у лиеллиназавра развились увеличенные глаза, что подразумевает адаптацию к условиям низкой освещенности. Его хвост необычен: это один из самых длинных известных хвостов динозавров по отношению к общей длине тела. Он был гибким и в три раза длиннее остального тела вместе взятого. Возможно, обернув свой длинный пушистый хвост вокруг тела, лиеллиназавр мог бы лучше регулировать температуру своего тела, чтобы пережить холодные зимние месяцы.
Ти-рекс
Тираннозавр рекс, чье имя означает «король ящеров», был одним из самых крупных и смертоносных хищников, когда-либо бродивших по Земле. Обладая массивным телом, острыми зубами и достаточно мощными челюстями, чтобы легко раздавить кости, этот знаменитый динозавр был создан царем зверей, и действительно доминировал в Северной Америке в позднем меловом периоде, около 65 миллионов лет назад.
Машиаказавр
Машиаказавр был относительно небольшим хищным динозавром-тероподом из позднего мелового периода Мадагаскара. На малагасийском машиака означает «злобный»; таким образом, название рода означает «злобная ящерица». В отличие от большинства теропод передние зубы машиаказавра выступают вперед. Этот уникальный и причудливый вид зубов предполагает, что у него была особая диета, возможно, включающая рыбу и другую мелкую добычу.
Дасплетозавр Вильсона
Дасплетозавр был динозавром-тероподом из семейства тираннозавров. Он жил в Северной Америке в позднем меловом периоде. Это один из ближайших родственников могучего Ти-рекса, а некоторые эксперты даже считают его прямым предком ороля ящеров. У него была мощная челюсть и короткие руки, огромное тело балансировало на двух мощных задних ногах, а длина составляла около 9 метров, что делало его одним из крупнейших наземных хищников своего времени.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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