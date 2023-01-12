Художник воссоздает доисторических животных

Лиеллиназавр был маленьким, но сильным и примечательным внешне орнитоподом среднего мелового периода. Он мог выжить и даже процветать в холодных и суровых условиях. Когда-то он жил в Австралии, в то время, когда штат Виктория находился за Полярным кругом. Хотя сегодня на этой широте очень холодно, в меловой период там было несколько теплее. Однако из-за наклона Земли лиеллиназавр и его современники должны были переживать там долгие зимние месяцы тьмы. В зависимости от широты зимой солнце там может не вставать в течение нескольких недель или месяцев. Чтобы справиться с этим, у лиеллиназавра развились увеличенные глаза, что подразумевает адаптацию к условиям низкой освещенности. Его хвост необычен: это один из самых длинных известных хвостов динозавров по отношению к общей длине тела. Он был гибким и в три раза длиннее остального тела вместе взятого. Возможно, обернув свой длинный пушистый хвост вокруг тела, лиеллиназавр мог бы лучше регулировать температуру своего тела, чтобы пережить холодные зимние месяцы.