Хуманизация: как бы выглядели животные и птицы, если бы стали персонажами мультфильма

Животный мир умеет завораживать своей красотой, грациозностью и неповторимостью. Поэтому неудивительно, что природа становится вдохновением для многих. Как, например, и для художника из Южной Кореи по имени Нитро.

Художник решил посмотреть, что произошло бы, если бы уникальные обитатели природного мира действительно стали героями аниме. По этому случаю он создал целую коллекцию перевоплощений животных и птиц в мультяшные образы, которые очень сильно напоминают нас — людей.

Гепард