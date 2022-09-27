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Хуманизация: как бы выглядели животные и птицы, если бы стали персонажами мультфильма

Хуманизация: как бы выглядели животные и птицы, если бы стали персонажами мультфильма

Автор:
27 сентября 2022 08:18
Сообщество : Искусство
Метки: аниме   интересно   искусство   креатив   мультфильм   рисунок   творчество   
411
27

Художник из Южной Кореи пофантазировал и нарисовал обитателей животного мира в образе людей. В своих работах парень старался сохранить уникальные черты каждого животного.

Животный мир умеет завораживать своей красотой, грациозностью и неповторимостью. Поэтому неудивительно, что природа становится вдохновением для многих. Как, например, и для художника из Южной Кореи по имени Нитро.


Художник решил посмотреть, что произошло бы, если бы уникальные обитатели природного мира действительно стали героями аниме. По этому случаю он создал целую коллекцию перевоплощений животных и птиц в мультяшные образы, которые очень сильно напоминают нас — людей.


Гепард

×
×

Сова


Лесной ибис


Кане-корсо


Орёл


Чёрная пантера


Антилопа Бонго


Автор работ старался сохранить и передать в человеческом облике все уникальные черты каждого зверя и птицы. И, кажется, у него это вышло.


Русская псовая борзая


Птица Додо (Маврикийский дронт)


Бурый медведь


Орангутан


Шами


Йеменский хамелеон


Питбультерьер


Некоторые работы Нитро выглядят слегка устрашающе и специфично, но в этом и спрятана вся их прелесть.


Падуан


Чубатая цесарка


Белый медведь


Тигр

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аниме   интересно   искусство   креатив   мультфильм   рисунок   творчество   
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4  комментария
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2k
Ал 51 минуту назад
Нет такого слова "хуманизация". Есть слово "антропоморфизм".
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 14 минут назад
Красивое
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Единственная польза этого поста, что я погуглил кто такой Шами.
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Dobriy drug

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