Как люди превращают ненужную мелочь в произведения искусства

Не знаете, куда девать мелочь? Может, где-нибуь на шкафу пылится целая пятилитровая банка, набитая монетами по десять копеек? Тогда как насчет взять пример с творческих героев этого поста и сделать что-нибудь крутое? Конечно, потребуется много времени и терпения, но результат явно того стоит
1. Автор Джонни Свинг сидит на своем диванчике, сделанном из серебряных монет
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А это еще одно его творение. Сидеть в нем, наверное, неудобно, но зато необычно
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2. "Характер Манхэттена", автор Энн Кэррингтон
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Та же работа крупным планом
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3. Лопаты из монет авторства Стейси Ли Уэббер. Они полностью сделаны из сплавленных вместе монет
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4. Гаечный ключ из монеток, автор Стейси Ли Уэббер
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5. Тиски из монеток, автор Стейси Ли Уэббер
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6. Рулетка из монет, автор Стейси Ли Уэббер
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7. Кресло от Джонни Свинга. Сделано из 1500 полдолларов и 7000 сварных швов
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8. Пол в нью-йоркском отеле, полностью состоящий из монеток
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Крупный план
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9. Пол из монет, точнее, 13 650 никелей
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10. Барная стойка, покрытая центами с изображением Линкольна, в баре Lincoln Room в Сан-Диего
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11. И просто очень большой цент с Линкольном из центов с Линкольном
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12. Игральные карты из монет, автор Тед Станке
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13. И коробка для них
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14. Монетки в камне. Автор Дзиюсэки Хиротоши Ито
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15. Инкрустированный монетами стол
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16. Карта мира из монет, автор Пол Ван Скотт
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17. Мозаика с пандой. Пол Ван Скотт
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18. Портрет Нельсона Манделы из 5 340 пенни, автор Эд Чепмен
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19. Портрет королевы Елизаветы
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20. А в этом видео еще полно крутых изделий из монет — даже целый фургон, полностью покрытый пенни!
Не знаете, куда девать мелочь? Может, где-нибуь на шкафу пылится целая пятилитровая банка, набитая монетами по десять копеек? Тогда как насчет взять пример с творческих героев этого поста и сделать что-нибудь крутое? Конечно, потребуется много времени и терпения, но результат явно того стоит