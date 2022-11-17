Как люди превращают ненужную мелочь в произведения искусства

Не знаете, куда девать мелочь? Может, где-нибуь на шкафу пылится целая пятилитровая банка, набитая монетами по десять копеек? Тогда как насчет взять пример с творческих героев этого поста и сделать что-нибудь крутое? Конечно, потребуется много времени и терпения, но результат явно того стоит