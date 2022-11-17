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Как люди превращают ненужную мелочь в произведения искусства

Как люди превращают ненужную мелочь в произведения искусства

Автор:
17 ноября 2022 22:54
Сообщество : Фабрика идей
Метки: изделие из монет   интересно   искусство   мелочь   монеты   творчество   
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Не знаете, куда девать мелочь? Может, где-нибуь на шкафу пылится целая пятилитровая банка, набитая монетами по десять копеек? Тогда как насчет взять пример с творческих героев этого поста и сделать что-нибудь крутое? Конечно, потребуется много времени и терпения, но результат явно того стоит

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: изделие из монет   интересно   искусство   мелочь   монеты   творчество   
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