Воспоминания Нонны Мордюковой об учёбе в послевоенные годы

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В первые годы после окончания Второй мировой войны вся страна находилась в состоянии голода и холода. Не исключением были и студенты ВГИКа.
25 ноября 1925 года в Ейске родилась будущая любимица СССР Нонна Мордюкова. Уже в 16 лет она решила, что будет учиться на актрису. Однако, впереди её ждали годы войны и оккупации. Учёбу в школе, прерванную войной, ей удалось закончить лишь в 1945 году.
В семье шестеро детей и мать, которая тащит их всех одна. Нонна была самой старшей и главной её помощницей по хозяйству. Не удивительно, что мама на планы дочки печально шутила: "Поедешь, поедешь, доченька, одним местом по печке… Ни грошей нема, ни одёжи…" (из книги Н. Мордюковой "Не плачь, казачка").
Но упёртую девушку было не остановить. Мордюкова с помощью младших братьев и сестёр сбегает из дома.
"На горище (чердаке) брат нашел самодельный деревянный чемодан с переводными картинками на крышке. Завернули на дорогу кукурузных лепешек. В старом чайнике в беспорядке хранились деньги, весь семейный капитал. Взяла шестнадцать рублей, подкрасила немного губы типографской краской".
Будущая актриса ехала в столицу четверо суток на товарном поезде, в холодном вагоне без каких-либо удобств. Спала на куче соломы.
Но упёртую девушку было не остановить. Мордюкова с помощью младших братьев и сестёр сбегает из дома.
"На горище (чердаке) брат нашел самодельный деревянный чемодан с переводными картинками на крышке. Завернули на дорогу кукурузных лепешек. В старом чайнике в беспорядке хранились деньги, весь семейный капитал. Взяла шестнадцать рублей, подкрасила немного губы типографской краской".
Будущая актриса ехала в столицу четверо суток на товарном поезде, в холодном вагоне без каких-либо удобств. Спала на куче соломы.
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Молодая девушка пришла на творческий конкурс во ВГИК, то узнала, что комиссии нужно прочитать отрывок из литературного произведения. Мордюкова была настолько уверена, в том, что поступит, что даже не поинтересовалась условиями конкурса. Она находчиво выкрутилась, начав вместо стихотворения и басни рассказывать деревенские байки, которые знала с самого детства. Комиссия билась в истерике от смеха.
Поступление шло в несколько этапов и во время всего этого периода Нонна Викторовна ночевала на вокзале. Там же она оставляла прямо в зале ожидания фанерный свой чемодан с пожитками, запирая его на амбарный замок.
Вместе с Мордюковой на курс поступили сибирячки Екатерина Савинова, Лариса Матвеенко, киевлянка Надежда Самсонова, Светлана Коновалова из Казахстана, а из парней вернувшиеся по ранению с фонта москвичи Сергей Гурзо и Олег Мокшанцев, Евгений Ташков из разорённой Сталинградской области и, конечно же, будущий муж Мордюковой Вячеслав Тихонов из Павловского Посада.
Вместе с Мордюковой на курс поступили сибирячки Екатерина Савинова, Лариса Матвеенко, киевлянка Надежда Самсонова, Светлана Коновалова из Казахстана, а из парней вернувшиеся по ранению с фонта москвичи Сергей Гурзо и Олег Мокшанцев, Евгений Ташков из разорённой Сталинградской области и, конечно же, будущий муж Мордюковой Вячеслав Тихонов из Павловского Посада.
Нонна Викторовна так описывала свой курс: "И набрали нас полный институт одних голодранцев. Одежда у нас была "весёлая": у кого пальто из солдатской шинели, у кого телогреечка. И вообще много аксессуаров военного обмундирования: планшеты кирзовые вместо портфелей, шапки-ушанки с вмятиной от звёздочки, котелки, ботинки солдатские. Все это приобретали по толкучкам".
Но самым страшным был голод:
"Есть хотелось все время и сильно. Бывало, и во сне еда снилась. Просто хлеб, а глаза откроешь – кроме инея на стенах (общежитие не отапливалось), ничего".
"Снилось, что ты дома, что-то жуёшь, с жадностью набираешь каких-то пышек, а просыпаешься — пусто. Видишь только, как спят твои коллеги в одежде, в обуви, сверху накрытые матрацами. Пар изо рта такой, как будто курят. Общежитие топили стихийно — крашеными, оторванными от забора досками. Все собирались у огня в коридоре".
"Есть хотелось все время и сильно. Бывало, и во сне еда снилась. Просто хлеб, а глаза откроешь – кроме инея на стенах (общежитие не отапливалось), ничего".
"Снилось, что ты дома, что-то жуёшь, с жадностью набираешь каких-то пышек, а просыпаешься — пусто. Видишь только, как спят твои коллеги в одежде, в обуви, сверху накрытые матрацами. Пар изо рта такой, как будто курят. Общежитие топили стихийно — крашеными, оторванными от забора досками. Все собирались у огня в коридоре".
Каждому студенту полагались хлебные карточки, но паёк был настолько маленьким, что студенты съедали его тут же в магазине. Стипендия полагалась лишь отличникам, но и её хватало только на четыре дня: немного хлеба, немного картошки, да гематоген в аптеке. Мордюкова писала, что после стипендии студенты пировали несколько дней, а потом снова наступал голод.
На рынке на еду меняли всё, что можно было продать. Как-то раз Мордюкова и Коновалова, соседки по комнате, съели клейстер - операторский факультет готовил крахмал для приклеивания фотокадров. Про мясо и говорить нечего - его студенты в глаза не видели. А из рыбы иногда могли позволить себе "ржавую" селёдку.
Мама посылала своей дочери немного кукурузной муки, ведь в Краснодарском крае тоже голодали. В ежедневном рационе была макуха, капустные листы, картофельные очистки, но иногда могли позволить себе купить хлеб и молоко.
На рынке на еду меняли всё, что можно было продать. Как-то раз Мордюкова и Коновалова, соседки по комнате, съели клейстер - операторский факультет готовил крахмал для приклеивания фотокадров. Про мясо и говорить нечего - его студенты в глаза не видели. А из рыбы иногда могли позволить себе "ржавую" селёдку.
Мама посылала своей дочери немного кукурузной муки, ведь в Краснодарском крае тоже голодали. В ежедневном рационе была макуха, капустные листы, картофельные очистки, но иногда могли позволить себе купить хлеб и молоко.
Уже на втором курсе Нонна Мордюкова сыграла Ульяну Громову в "Молодой гвардии", получила хоть какой-то ощутимый гонорар. Но что было наверное даже важнее - отъелась за четыре месяца съёмок.
В 1949 году режиссёр Сергей Герасимов, оператор и исполнители главных ролей получили Сталинскую премию I степени, согласно которой полагалось 100 тысяч рублей. А каждый из актёров студентов получил по 13 тысяч.
В 1949 году режиссёр Сергей Герасимов, оператор и исполнители главных ролей получили Сталинскую премию I степени, согласно которой полагалось 100 тысяч рублей. А каждый из актёров студентов получил по 13 тысяч.
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После Великой Отечественной войны !
Но подработать в советское времена, где не было безработицы, устроиться куда угодно, в том числе в любом родном вузе всегда была масса предложений - не было проблем. Проблемы были только у лентяев и горлопанов, что страна им всё время что-то недодавала и как им плохо жилось.