Воспоминания Нонны Мордюковой об учёбе в послевоенные годы

Каждому студенту полагались хлебные карточки, но паёк был настолько маленьким, что студенты съедали его тут же в магазине. Стипендия полагалась лишь отличникам, но и её хватало только на четыре дня: немного хлеба, немного картошки, да гематоген в аптеке. Мордюкова писала, что после стипендии студенты пировали несколько дней, а потом снова наступал голод.

На рынке на еду меняли всё, что можно было продать. Как-то раз Мордюкова и Коновалова, соседки по комнате, съели клейстер - операторский факультет готовил крахмал для приклеивания фотокадров. Про мясо и говорить нечего - его студенты в глаза не видели. А из рыбы иногда могли позволить себе "ржавую" селёдку.

Мама посылала своей дочери немного кукурузной муки, ведь в Краснодарском крае тоже голодали. В ежедневном рационе была макуха, капустные листы, картофельные очистки, но иногда могли позволить себе купить хлеб и молоко.