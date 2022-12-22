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Воспоминания Нонны Мордюковой об учёбе в послевоенные годы

Воспоминания Нонны Мордюковой об учёбе в послевоенные годы

Автор:
22 декабря 2022 19:38
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Прошлое   биография   интересное   кино   советские актрисы   
1341
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В первые годы после окончания Второй мировой войны вся страна находилась в состоянии голода и холода. Не исключением были и студенты ВГИКа.
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Метки: Жизнь   Прошлое   биография   интересное   кино   советские актрисы   
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9  комментариев
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6k
КремлеКот Час назад
"В первые годы после окончания Второй мировой войны..."
После Великой Отечественной войны !
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4k
Горожанин Час назад
Чем отличается послевоенный студент от студента в сытые годы развитого социализма, когда студент учился на дневном факультете, нигде не работал и денег ему родители не присылали, не содержали. Стипендия в любое время небольшая - за три дня "праздника" всё исчезало и в лучшие годы. Всё тоже самое, как в послевоенные. Может страна, которая и так бесплатно учила, бесплатно обеспечивала крышей над головой, платила хоть небольшую, но стипендию., ещё и ж.о п.ы студентам должна была лизать и с ложечки кормить? У кого не было источников дохода, тот во все времена шел учиться на вечерний (заочный) и работать. Нет возможности учиться на вечернем, человек шел работать, обеспечивал себя, а потом учился. Или учился на дневном, но всё равно работал, вечером, ночью, жил и учился. А как ещё - страна маменьких сынков и дочечек должна выращивать?
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21k
babuby 2 часа назад
И всё, на этом история Мордюковой кончилась?
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minimalism

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