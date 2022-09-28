Ирина Мирошниченко: "самая красивая блондинка СССР"

527
7
Внешность актрисы и правда заметно выделялась среди остальных. Она снималась в десятках фильмов, играла во множестве спектаклей и пользовалась у зрителей бешеным успехом.
Больше 50 лет продолжалась её карьера и летом 2022 года Мирошниченко встретила свой 80-летний юбилей. А накануне она сыграла свой сотый спектакль. Ирина действительно добилась больших карьерных успехов, но в интервью не раз признавалась, что если бы была такая возможность, - изменить что-то в своей жизни, - она бы больше уделила времени личной жизни, которая у неё сложилась не так удачно, как карьера.
Будучи ещё в шестилетнем возрасте Ирина поступила в школу при училище им. Гнесиных, где училась играть на скрипке, но через два года ушла оттуда. Потом она занималась при школе-студии им. Ленинского комсомола. В 1961 году, после окончания средней школы, поступила в Школу-студию МХАТ. Во время учёбы, будучи на третьем курсе, снялась в своём первом фильме - "Я шагаю по Москве". По правилам обучения, до получения диплома студенты не имели права участвовать в съёмках, но Ирине повезло и никаких санкций к ней не применили.
×
×
После окончания школы актрису приняли во МХАТ и она сразу начала играть в спектаклях театра. Сначала массовка, но довольно быстро стала получать и роли. Параллельно она снималась в кино, редко какой год выходил без фильмов, а то и двух. Творческая жизнь била ключом.
С 1960 года Ирина была замужем за сценаристом и драматургом Михаилом Шатровым, но через десять с небольшим лет они расстались - в битве за сердце актрисы победила карьера.
С 1960 года Ирина была замужем за сценаристом и драматургом Михаилом Шатровым, но через десять с небольшим лет они расстались - в битве за сердце актрисы победила карьера.
Вскоре после развода Ирина вышла замуж повторно - за режиссёра Витауса Жалакявичуса. Странно, но за пределами съёмочной площадки, где они познакомились, у супругов было мало общего и брак просуществовал всего полгода и они разошлись.
Ирина активно продолжала сниматься в кино, играть в театре в 1970-х и 1980-х. Но в 1980 году она попала в серьёзную автоаварию и повредила там позвоночник, в дальнейшем усугубив своё здоровье тем, что сильно застудила спину во время съёмок. Да и лечащий врач неверно назначил ей лекарство, от которого актриса некоторое время вообще не могла двигаться. Но потом в Венгрии медики смогли поставить её на ноги.
Во второй половине 1970-х Ирина Мирошниченко вышла замуж в третий раз - за актёра Игоря Васильева. Этот брак длился пять лет, детей в браке так и не случилось. О своих решениях по поводу детей актриса сильно жалела потом, через сорок лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Куда исчезла одна из самых красивых актрис СССР Лилита Озолиня
- Что стало с актёрами, сыгравшими в фильме "Неуловимые мстители"
- Красивые невесты советского кино
- Народные артисты СССР, дебют которых в кино начался сразу с главной роли
- Она была одной из самых красивых женщин советского кино 60-х
Новости партнёров