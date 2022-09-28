Ирина Мирошниченко: "самая красивая блондинка СССР"

Будучи ещё в шестилетнем возрасте Ирина поступила в школу при училище им. Гнесиных, где училась играть на скрипке, но через два года ушла оттуда. Потом она занималась при школе-студии им. Ленинского комсомола. В 1961 году, после окончания средней школы, поступила в Школу-студию МХАТ. Во время учёбы, будучи на третьем курсе, снялась в своём первом фильме - "Я шагаю по Москве". По правилам обучения, до получения диплома студенты не имели права участвовать в съёмках, но Ирине повезло и никаких санкций к ней не применили.