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Ирина Мирошниченко: "самая красивая блондинка СССР"

Ирина Мирошниченко: "самая красивая блондинка СССР"

Автор:
28 сентября 2022 18:15
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   биография   интересное   кино   советские актрисы   советское кино   
527
7
Внешность актрисы и правда заметно выделялась среди остальных. Она снималась в десятках фильмов, играла во множестве спектаклей и пользовалась у зрителей бешеным успехом.
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Источник:

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Метки: Жизнь   биография   интересное   кино   советские актрисы   советское кино   
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7  комментариев
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16k
Вася Час назад
ну насчёт "самой красивой "блондинки " в СССР" я бы поспорил.. тем более крашеная
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3k
Сергей Семенов Полчаса назад
В "Ошибке резидента" она шикарна молодая (24-26 лет), а в "Профессия - следователь" - уже зрелая (40-42)
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0
виктория Час назад
Вот тут кадров то поставлено... Ни одного фильма не смотрела. Помню ее разве что по детективу, где она играла жену немого уголовника. Красавица?! Окститесь. Великая актриса...ню-ню..
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0
виктория sedoisever 12 минут назад
Не смешно. Я вам хоть сейчас не сотню, но человек 50ть советских актрис могу выкатить по памяти, которые запомнились и отличились куда больше.
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26k
Ваня Час назад
здоровья крепкого ей пожелаем!!!
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