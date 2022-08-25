Она была одной из самых красивых женщин советского кино 60-х

247
6
Не просто красавица, а можно сказать секс-символ СССР.
Светлана Николаевна Жгун родилась 5 сентября 1933 года в деревне Яреськи Полтавской области. Окончив среднюю школу Светлана уехала в Ленинград, где поступила в Ленинградский энергетический техникум. Она окончила его в 1953 году, получила профессию техника-энергетика. Два года она проработала на одном из крупных предприятий Ленинграда.
В 1956 году 23-летняя Светлана внезапно решила кардинально изменить свою жизнь и сдала вступительные на актёрский факультет Ленинградского театрального института им. Островского.
×
×
Будучи ещё на третьем курсе она сыграла две небольшие роли - Нюру в комедии "Не имей сто рублей" и Валю в "Повести о молодожёнах". И уже на следующий год в военной драме "Повесть пламенных лет" (фильм получил приз за лучшую режиссуру на кинофестивале в Каннах), Светлана сыграла одну из главных героинь - Ульяну.
После института Светлану приняли актрисой в Ленинградский театр драмы им. Пушкина. Но уже через два года она перебралась в столицу и служила сначала в Ленкоме, а потом в Малом театре. Талант и внешность актрисы сделали её одной из самых востребованных актрис СССР
Но к концу 1970-х карьера Светланы стала идти на убыль. Жгун стала злоупотреблять алкоголем, что, конечно, сказывалось на качестве работы. К концу 80-х Светлана Николаевна пыталась вернуться в кино, сыграв характерную роль в социальной драме с "Любовь с привилегиями". Эта картина стала её последней киноработой.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Удивительная жизнь Уны Чаплин
- Как в прошлом выглядели детские площадки со всего мира
- Миллионер, который чуть не стал банкротом из-за собственной щедрости
- Куда пропала с экранов невеста из фильма "Солдат Иван Бровкин"
- 10+ снимков о том, как быстро летит время
Новости партнёров
Ну что ж, в стиле минимализма.......