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Она была одной из самых красивых женщин советского кино 60-х

Она была одной из самых красивых женщин советского кино 60-х

Автор:
25 августа 2022 20:50
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Прошлое   биография   интересное   кино советское кино   советские актрисы   
247
6
Не просто красавица, а можно сказать секс-символ СССР.
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Источник:

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Метки: Жизнь   Прошлое   биография   интересное   кино советское кино   советские актрисы   
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1  комментарий
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♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
О такой актрисе такая убогая статья?
Ну что ж, в стиле минимализма.......
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