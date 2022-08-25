Она была одной из самых красивых женщин советского кино 60-х

После института Светлану приняли актрисой в Ленинградский театр драмы им. Пушкина. Но уже через два года она перебралась в столицу и служила сначала в Ленкоме, а потом в Малом театре. Талант и внешность актрисы сделали её одной из самых востребованных актрис СССР