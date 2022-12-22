Жутковатые снимки из прошлого, которые точно вызовут у вас мурашки

Испытуемые чувствовали себя более напуганными, когда человек не мог следовать социальным нормам и сигналам, причем самым большим фактором того, считается ли кто-то или что-то жутким, была непредсказуемость. «Многое из того, что является жутким, связано с желанием иметь возможность предсказать, что произойдет. Именно поэтому жуткие люди пугают нас – они непредсказуемы” – объяснил Макэндрю.

Не думайте о детях