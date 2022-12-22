Жутковатые снимки из прошлого, которые точно вызовут у вас мурашки

Участники сообщества в Reddit под названием «Вызывающие дрожь старые фотографии» (Creepy Old Pics) собирают жутковатые фотографии из недавнего прошлого.
Нашел эту старую фотографию внутри стены на чердаке во время ремонта
Ощущения, которые возникают от просмотра фото в сообществе одновременно тревожат и интригуют. Они вызывают чувство болезненного любопытства, ведущего в тёмную бездну, из которой трудно выбраться, пока не посмотришь все снимки.
Аукцион на мичиганской ферме. Петли палача служат предупреждением для мошенников и неосторожных должников, 1963
Я отобрал для вас 15 фотографий, которые вызвали самое большое количество мурашек лично у меня и перевёл подписи к ним, чтобы дать вам больше контекста. Читайте до конца и пишите в комментариях, какое фото напугало вас больше всего!
Хэллоуин в американской школе, 1980-ые
А вы хорошо себя вели в этом году?
«Жуткий» не равно «пугающий», хотя они принадлежат к одному семейству чувств. Что же на самом деле определяет ощущения, которые мы испытываем, когда смотрим на эти фотографии? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обратиться к учебникам.
Колоризованная фотография Распутина с царицей Александрой Федоровной, её детьми и нянечкой, 1908 г.
Моя жена выросла, глядя на эту фотографию. Никто не может вспомнить, был ли за детьми человек или это игра света и тени
Первое использование термина «мурашки» приписывают Чарльзу Диккенсу в романе «Дэвид Копперфилд» 1849 года. Термин означал неприятный, покалывающий холодок, пробегающий по спине. Формулировка быстро прижилась в обществе, а психологи и мыслители того времени начали пытаться понять суть этого чувства.
Джейкоб Миллер (1829-1917). Был ранен выстрелом в голову в 1863 году, а потом просто встал и ушёл
Суфражистку насильно кормят во время голодовки за избирательное право женщин, тюрьма Холлоуэй, Великобритания, примерно 1911 г.
Эрнст Йенч изложил концепцию «жути», которая позже была развита Зигмундом Фрейдом в его эссе 1919 года «Das Unheimliche». В этом труде исследуется «жуткие чувства» которые вызывают излишне реалистичные куклы и восковые фигуры. По Фрейду, такое чувство возникает, когда человек обнаруживает странность в обычном.
Ребенок, найденный во время ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭС. Ликвидатор вывозит коляску из зоны заражения, 1986 г.
Праздник святого Николая в городе Бад-Миттерндорф, Австрия. Святой Николай проезжает по городу на белом коне. Его сопровождают Крампусы, которые предупреждают детей, чтобы те вели себя хорошо
«Королева тонущих кораблей» – Вайолет Джессоп. Она была на «Титанике», когда он столкнулся с айсбергом, на «Олимпике», когда он потерпел крушение и «Британике» когда он подорвался на немецкой мине. Все события произошли в течение 5 лет. Совпадение?
Одно из последних исследований было проведено Фрэнком Макэндрю, профессором психологии в колледже Нокс в Иллинойсе. Он решил исследовать границы этого очень знакомого чувства, проведя предварительный опрос, в ходе которого более 1300 человек спросили: “Что такое жутко?” Удивительно, но ответы были довольно простыми.
Детская погремушка, 1930 гг.
Близнецы, которые вдохновили Тима Бёртона на создание персонажей близнецов из фильма «Дом странных детей Мисс Перегрин», 1900 гг.
Уборка в церкви, Лейпциг, Германия, 1920 г.
Испытуемые чувствовали себя более напуганными, когда человек не мог следовать социальным нормам и сигналам, причем самым большим фактором того, считается ли кто-то или что-то жутким, была непредсказуемость. «Многое из того, что является жутким, связано с желанием иметь возможность предсказать, что произойдет. Именно поэтому жуткие люди пугают нас – они непредсказуемы” – объяснил Макэндрю.
Не думайте о детях
Новый Год в психиатрической больнице, Москва, 1988 г. Фотограф: Павел Кривцов
Речь идет о неопределенности угрозы. Вы чувствуете себя неловко, потому что думаете, что здесь может быть о чем беспокоиться, но сигналы недостаточно ясны, чтобы начать делать что-то отчаянное, спасающее жизнь.
Фрэнк Макэндрю
Вибрационная терапия – средство для лечения головных болей в 1890-х
Автор не знает истории происхождения фотографии
Источник:
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