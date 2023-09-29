Пара заказала на свадьбу еду из "Макдональдса"

По словам пары, они не призывают других молодожёнов заказывать на свои свадьбы еду из "Мака". Они считают, что любые супруги могут устраивать на своей свадьбе всё, что придёт им в голову — ведь это только их торжество. Кроме того, они сделали это не в целях экономии — а забавы ради.

"Мы понимаем, что многие любят "Макдональдс", но далеко не все. Наша свадебная идея получила широкую огласку — и это нормально, что не все оценили эту идею. Мы прекрасно это понимаем. Судя по первоначальной реакции наших гостей, их мнения тоже были неоднозначными. Однако впоследствии их мнения изменились. Сначала некоторые были в шоке, но в итоге всем понравилось," - рассказал Томас.