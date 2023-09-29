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Пара заказала на свадьбу еду из "Макдональдса"

Пара заказала на свадьбу еду из "Макдональдса"

Автор:
29 сентября 2023 13:12
Сообщество : Истории
Метки: mcdonalds   Молодожёны   люди   макдональдс   свадьба   свадьбы   события   торжество   фастфуд   фото   
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Казалось бы, бургерам из "Макдональдса" не место на свадьбе, но эта пара из Франции пошла против всех общепринятых правил. Молодожёны заказали на свою свадьбу еду из фаст-фуд ресторана с выездным обслуживанием.

Молодожёны из Франции недавно поделились кадрами со своей свадьбы, которые вызвали множество реакций на просторах сети. 25-летняя Офели и её супруг Томас заказали на свою свадьбу бургеры и наггетсы из "Макдональдса" в качестве основного блюда. На видео, опубликованном в аккаунте невесты, видно реакцию гостей на предложенную трапезу: кто-то аплодировал необычной затее молодожёнов, а другие были явно в недоумении. Всего на свадьбе пары присутствовало 45 гостей.

В интервью журналу People пара объяснила, что они большие поклонники "Мака", и когда-то они шутили о том, что было бы неплохо заказать фаст-фуд на свадьбу. Ребята также рассказали, что близкие друзья на их свадьбе не особо удивились, когда в зал торжества занесли пакеты с бургерами. По словам ребят, поначалу некоторые гости отнеслись к этой идее скептически — в основном взрослые родственники, — но в итоге всем понравилось.

По словам пары, они не призывают других молодожёнов заказывать на свои свадьбы еду из "Мака". Они считают, что любые супруги могут устраивать на своей свадьбе всё, что придёт им в голову — ведь это только их торжество. Кроме того, они сделали это не в целях экономии — а забавы ради.


"Мы понимаем, что многие любят "Макдональдс", но далеко не все. Наша свадебная идея получила широкую огласку — и это нормально, что не все оценили эту идею. Мы прекрасно это понимаем. Судя по первоначальной реакции наших гостей, их мнения тоже были неоднозначными. Однако впоследствии их мнения изменились. Сначала некоторые были в шоке, но в итоге всем понравилось," - рассказал Томас.

Видео пары со свадьбы быстро набрало популярность, и собрало 2,3 млн просмотров в сети. Мнения пользователей разделились: кто-то уверен, что молодожёны могут делать со своей свадьбой всё, что им заблагорассудится, а другие высмеяли такую идею.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: mcdonalds   Молодожёны   люди   макдональдс   свадьба   свадьбы   события   торжество   фастфуд   фото   
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7  комментариев
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498
Сергей Полчаса назад
Гости поддерживая тренд сходили за подарками в ближайший фикспрайс
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18
Веселый Алкаш 11 минут назад
Мак им за рекламу доплатить должен)))
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26k
Федор 43 минуты назад
Судя по обстановке, свадьба у них была в одном из Маков? И безалкогольная???
Еще необходимо учесть что такую ораву бургеров одномоментно приготовить нельзя, нужно время, далее доставка и время на еду, судя по этому все гости ели еду глубоко холодной))
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12k
Владимир 48 минут назад
Ну, некоторые после свадьбы в макдак заезжают пожрать. Ничего такого, бухло есть, веселье есть, стол не пустой.
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6k
Трям 54 минуты назад
Ну эта свиноматка из макдака и не вылезает, это и так видно!
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12k
Copycat Час назад
ну какой то алкоголь у них там кажись есть

а так ну и ладно) но я не сильно удивлюсь если это сопутствовало плану по вирусной рекламе макдака
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