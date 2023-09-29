Пара заказала на свадьбу еду из "Макдональдса"

Казалось бы, бургерам из "Макдональдса" не место на свадьбе, но эта пара из Франции пошла против всех общепринятых правил. Молодожёны заказали на свою свадьбу еду из фаст-фуд ресторана с выездным обслуживанием.
Молодожёны из Франции недавно поделились кадрами со своей свадьбы, которые вызвали множество реакций на просторах сети. 25-летняя Офели и её супруг Томас заказали на свою свадьбу бургеры и наггетсы из "Макдональдса" в качестве основного блюда. На видео, опубликованном в аккаунте невесты, видно реакцию гостей на предложенную трапезу: кто-то аплодировал необычной затее молодожёнов, а другие были явно в недоумении. Всего на свадьбе пары присутствовало 45 гостей.
В интервью журналу People пара объяснила, что они большие поклонники "Мака", и когда-то они шутили о том, что было бы неплохо заказать фаст-фуд на свадьбу. Ребята также рассказали, что близкие друзья на их свадьбе не особо удивились, когда в зал торжества занесли пакеты с бургерами. По словам ребят, поначалу некоторые гости отнеслись к этой идее скептически — в основном взрослые родственники, — но в итоге всем понравилось.
По словам пары, они не призывают других молодожёнов заказывать на свои свадьбы еду из "Мака". Они считают, что любые супруги могут устраивать на своей свадьбе всё, что придёт им в голову — ведь это только их торжество. Кроме того, они сделали это не в целях экономии — а забавы ради.
"Мы понимаем, что многие любят "Макдональдс", но далеко не все. Наша свадебная идея получила широкую огласку — и это нормально, что не все оценили эту идею. Мы прекрасно это понимаем. Судя по первоначальной реакции наших гостей, их мнения тоже были неоднозначными. Однако впоследствии их мнения изменились. Сначала некоторые были в шоке, но в итоге всем понравилось," - рассказал Томас.
Видео пары со свадьбы быстро набрало популярность, и собрало 2,3 млн просмотров в сети. Мнения пользователей разделились: кто-то уверен, что молодожёны могут делать со своей свадьбой всё, что им заблагорассудится, а другие высмеяли такую идею.
Видео с реакцией гостей:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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а так ну и ладно) но я не сильно удивлюсь если это сопутствовало плану по вирусной рекламе макдака