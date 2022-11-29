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​ 16 редких фото Нью-Йорка XIX века и его жителей, которые работали на улицах

​ 16 редких фото Нью-Йорка XIX века и его жителей, которые работали на улицах

Автор:
29 ноября 2022 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   Улица   интересно   люди   работа   работа на улице   фото   
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Чистильщики ботинок, полицейские и торговцы: кого можно было увидеть на улицах Нью-Йорка XIX века.

Сегодня предлагаем отправиться в отдаленное путешествие и посмотреть, какими были улицы этого чудесного города в 1896 году, еще до того, как он стал мегаполисом.


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Автор этих фото — Элис Остин (Alice Austen), и уже этот факт должен заставить вас посмотреть на снимки более пристально. Фотограф-женщина, которая работает не в студии, а вышла на улицы города, для конца XIX века была настоящим героем и новатором. Но все же ее фотографии ценны не только по этой причине: Элис запечатлела быстрорастущий город и тех, кто поддерживал в нем жизнь.


Остин стала первой уличным фотографом-женщиной в истории Нью-Йорка

Она была настоящей бунтаркой и стала одной из первых, кто работал за пределами студии

Элис снимала обычных людей на улицах, документируя жизнь города

Ездила она на велосипеде, перевозя с собой оборудование, вес которого был более 20 кг

В объектив Элис попадали торговцы, иммигранты, госслужащие

Она также фотографировала общественную деятельность женщин того времени

А также быстроменяющийся и растущий с невероятной скоростью Нью-Йорк

Чулан на втором этаже дома, где жила Остин, стал ее домашней фотостудией

Именно там она проявила тысячи фотографий

К сожалению, жизнь у нее была не самое легкой

Фотограф потеряла сбережения во времена Великой депрессии

Остин распродала имущество, чтобы свести концы с концами

7 тысяч негативов она передала Историческому обществу Нью-Йорка

Это помогло лишь временно: в 1945 ее выселили из дома, какое-то время она жила на ферме для обездоленных

Последние годы жизни Элис провела в доме для престарелых, скончалась она в 1952 году

Фотограф оставила после себя память — потрясающие старинные снимки Нью-Йорка и его жителей

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Метки: Прошлое   Улица   интересно   люди   работа   работа на улице   фото   
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lekha-fil 18 минут назад
"К сожалению, жизнь у нее была не самое легкой"!!! Сранная школота, ненавидящая русский язык.
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