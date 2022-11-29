​ 16 редких фото Нью-Йорка XIX века и его жителей, которые работали на улицах

Автор этих фото — Элис Остин (Alice Austen), и уже этот факт должен заставить вас посмотреть на снимки более пристально. Фотограф-женщина, которая работает не в студии, а вышла на улицы города, для конца XIX века была настоящим героем и новатором. Но все же ее фотографии ценны не только по этой причине: Элис запечатлела быстрорастущий город и тех, кто поддерживал в нем жизнь.

Остин стала первой уличным фотографом-женщиной в истории Нью-Йорка