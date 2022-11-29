​ 16 редких фото Нью-Йорка XIX века и его жителей, которые работали на улицах

Чистильщики ботинок, полицейские и торговцы: кого можно было увидеть на улицах Нью-Йорка XIX века.
Сегодня предлагаем отправиться в отдаленное путешествие и посмотреть, какими были улицы этого чудесного города в 1896 году, еще до того, как он стал мегаполисом.
Автор этих фото — Элис Остин (Alice Austen), и уже этот факт должен заставить вас посмотреть на снимки более пристально. Фотограф-женщина, которая работает не в студии, а вышла на улицы города, для конца XIX века была настоящим героем и новатором. Но все же ее фотографии ценны не только по этой причине: Элис запечатлела быстрорастущий город и тех, кто поддерживал в нем жизнь.
Остин стала первой уличным фотографом-женщиной в истории Нью-Йорка
Она была настоящей бунтаркой и стала одной из первых, кто работал за пределами студии
Элис снимала обычных людей на улицах, документируя жизнь города
Ездила она на велосипеде, перевозя с собой оборудование, вес которого был более 20 кг
В объектив Элис попадали торговцы, иммигранты, госслужащие
Она также фотографировала общественную деятельность женщин того времени
А также быстроменяющийся и растущий с невероятной скоростью Нью-Йорк
Чулан на втором этаже дома, где жила Остин, стал ее домашней фотостудией
Именно там она проявила тысячи фотографий
К сожалению, жизнь у нее была не самое легкой
Фотограф потеряла сбережения во времена Великой депрессии
Остин распродала имущество, чтобы свести концы с концами
7 тысяч негативов она передала Историческому обществу Нью-Йорка
Это помогло лишь временно: в 1945 ее выселили из дома, какое-то время она жила на ферме для обездоленных
Последние годы жизни Элис провела в доме для престарелых, скончалась она в 1952 году
Фотограф оставила после себя память — потрясающие старинные снимки Нью-Йорка и его жителей
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