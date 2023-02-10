10 лучших фильмов с Джо Пеши

Джо Пеши в роли бомжа Саймона Уайлдера. Внезапно став обладателем дипломной работы подающего надежды молодого адвоката Монти (в исполнении Брендана Фрейзера), он намерен возвращать парню важный документ по листочку в обмен на различные блага для себя. Так он начинает жить со студентами и ходить на пары, а несчастный Монти и его друзья всё сильнее проникаются симпатией к навязчивому незнакомцу.

Слоган фильма: «Если вы хотите получить степень, идите в Гарвард. Если вы хотите получить образование, идите к Саймону Уайлдеру».





Смертельное оружие 2 (1989)