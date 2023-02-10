10 лучших фильмов с Джо Пеши

Давайте вспомним его самые интересные роли, которые доказывают, что он не только «мокрый бандит» Гарри Лайм, а по-настоящему заметный комедийный и драматический актёр.
Джо Пеши — американский актёр с итальянскими корнями, один из любимцев Мартина Скорсезе и частый экранный гангстер. Джо Пеши дважды завершал карьеру актёра, так как больше любит заниматься музыкой, дважды номинировался на «Оскар» и даже получил статуэтку, но все помнят его по роли в комедии «Один дома».
Один дома/Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке (1990 и 1992)
Джо Пеши в роли Гарри Лайма, который (вместе с напарником) пытается ограбить дом, но оказывается проучен смекалистым парнем Кевином Маккалистером. Причём дважды в двух фильмах. Самая известная роль актёра.
Славные парни (1990)
Джо Пеши в роли Томми ДеВито — одного из самых опасных и жестоких гангстеров в истории кино. За эту роль актёр получил «Оскар».
Бешеный бык (1980)
Джо Пеши в роли брата известного боксёра Джейк Ламотта. Первое сотрудничество Пеши со Скорсезе и вообще первый известный фильм в карьере актёра, за который он получил номинацию на «Оскар».
Лунная походка (1988)
Джо Пеши в роли злодея Мистера Бига из эпизода «Smooth Criminal», входящего в состав фильма-альманаха, который был выпущен как дополнение к альбому Майкла Джексона Bad.
Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе (1991)
Джо Пеши в роли Дэвида Ферри — одного из обвиняемых в убийстве Джона Кеннеди.
Мой кузен Винни (1992)
Джо Пеши в роли бывшего заключённого и начинающего адвоката Винсента Гамбини, который за счёт прямоты, находчивости и энтузиазма пытается помочь своему родственнику избежать тюрьмы. К такому судебная система штата Алабама готова не была.
Фотограф (1992)
Джо Пеши в роли неуёмного и пронырливого фотожурналиста Леона Бернстайна, специализирующегося на криминальной хронике и всегда пребывающим на место преступления первым. «Стрингер», но в декорациях 1940-х годов.
С почестями (1994)
Джо Пеши в роли бомжа Саймона Уайлдера. Внезапно став обладателем дипломной работы подающего надежды молодого адвоката Монти (в исполнении Брендана Фрейзера), он намерен возвращать парню важный документ по листочку в обмен на различные блага для себя. Так он начинает жить со студентами и ходить на пары, а несчастный Монти и его друзья всё сильнее проникаются симпатией к навязчивому незнакомцу.
Слоган фильма: «Если вы хотите получить степень, идите в Гарвард. Если вы хотите получить образование, идите к Саймону Уайлдеру».
Смертельное оружие 2 (1989)
Джо Пеши в роли важного (и забавного) свидетеля Лео Гетса, которого должны охранять главные герои.
Казино (1995)
Джо Пеши в роли Ники Санторо — безжалостного рэкетира и охранника Сэма Ротштейна в исполнении Роберта Де Ниро. Угадаете режиссёра? Правильно, Мартин Скорсезе.
Джимми-Голливуд (1994)
Джо Пеши в роли неудачливого актёра Джимми Альто, который не находит себя в голливудском шоу-бизнесе, но зато внезапно начинает бороться с местной преступностью.
Какая роль Джо Пеши нравится вам больше всего? Ответ «грабитель из Один дома» не принимается
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