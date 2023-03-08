20 блистательных актёров, которые получали «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в 21 веке

Показываем вам победителей в ещё одной актёрской категории на «Оскаре» в 21 веке. Здесь 20 актёров (двое из них за 22 года получили по две статуэтки), которым не понадобилось весь фильм светиться перед зрителями, чтобы запомниться им отыгрышем своих персонажей.

В категории лучшая мужская роль второго плана, как ни в какой другой часто, попадаются так называемые «оскароносные злодеи» — отлично сыгранные экранные негодяи, на противостоянии с которыми главными героями строится драматургия фильма.

2001 год — Бенисио дель Торо