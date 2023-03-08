20 блистательных актёров, которые получали «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в 21 веке

В конце нулевых можно углядеть целую цепочку из культовых злодеев, за роль которых актёры получали статуэтки три года подряд. Давайте вспомним их, а также других актёров, их персонажей и сами фильмы.
Показываем вам победителей в ещё одной актёрской категории на «Оскаре» в 21 веке. Здесь 20 актёров (двое из них за 22 года получили по две статуэтки), которым не понадобилось весь фильм светиться перед зрителями, чтобы запомниться им отыгрышем своих персонажей.
В категории лучшая мужская роль второго плана, как ни в какой другой часто, попадаются так называемые «оскароносные злодеи» — отлично сыгранные экранные негодяи, на противостоянии с которыми главными героями строится драматургия фильма.
2001 год — Бенисио дель Торо
За роль в фильме «Траффик».
Спустя три года номинировался ещё раз за роль в фильме «21 грамм», но уже не победил.
2002 год — Джим Бродбент
За роль в фильме «Айрис».
Это до сих пор единственная номинация уже 73-летнего актёра.
2003 год — Крис Купер
За роль в фильме «Адаптация».
Также кроме этого случая ни разу не был номинирован.
2004 год — Тим Роббинс
За роль в фильме «Таинственная река».
Номинировался ещё один раз, но не за «Побег из Шоушенка». И вообще не за актёрскую работу — он получил номинацию как лучший режиссёр за фильм «Мертвец идёт» (1995).
И из тюрьмы сбежал, и фильм круто поставил!
2005 год — Морган Фримен
За роль в фильме «Малышка на миллион».
Вслед за Роббинсом из Шоушенка вышел и Морган Фримен, чтобы забрать свой единственный в карьере «Оскар». Всего у актёра 5 номинаций, причём в четырёх разных десятилетиях.
2006 год — Джордж Клуни
За роль в фильме «Сириана».
Всего у Джорджа Клуни восемь номинаций на «Оскар», причём только половина из них за актёрскую игру. Остальные четыре за режиссуру и лучший оригинальный сценарий («Доброй ночи и удачи», 2006), за лучший адаптированный сценарий («Мартовские иды», 2011) и за лучший фильм как продюсеру «Операции Арго» (2013). Последний проект даже принёс ему второй «Оскар».
2007 год — Алан Аркин
За роль в фильме «Маленькая мисс счастье».
Всего у актёра четыре номинации, но победа только одна.
2008 год — Хавьер Бардем
За роль в фильме «Старикам тут не место».
Кроме этого ещё трижды был номинирован, но без побед.
2009 год — Хит Леджер
За роль в фильме «Тёмный рыцарь».
До этого был номинирован за лучшую мужскую роль в фильме «Горбатая гора».
2010 год — Кристоф Вальц
За роль в фильме «Бесславные ублюдки».
Вальц снялся у Тарантино дважды, так что не прощаемся.
2011 год — Кристиан Бейл
За роль в фильме «Боец».
После этого ещё трижды был номинирован.
2012 год — Кристофер Пламмер
За роль в фильме «Начинающие».
Всего у актёра три номинации на «Оскар», первую из которых он получил в 79 лет! Третью номинацию Пламмер получил, когда ему было 88 лет — он до сих пор является самым старшим актёром, номинированным Академией.
2013 год — Кристоф Вальц
За роль в фильме «Джанго освобождённый».
Как вы понимаете, две эти победы на «Оскаре» за роли в фильмах Квентина Тарантино являются единственными номинациями в карьере австрийского актёра.
2014 год — Джаред Лето
За роль в фильме «Далласский клуб покупателей«.
Единственная номинация на «Оскар» в карьере актёра.
2015 год — Дж. К. Симмонс
За роль в фильме «Одержимость«.
Совсем недавно номинировался ещё раз — в 2022 году за роль в фильме «Быть Рикардо».
2016 год — Марк Райлэнс
За роль в фильме «Шпионский мост«.
Единственная номинация на «Оскар» в карьере актёра.
2017 год — Махершала Али
За роль в фильме «Лунный свет».
С этим актёром мы ещё увидимся.
2018 год — Сэм Рокуэлл
За роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури«.
После этого номинировался за роль в фильме «Власть», где сыграл Джорджа Буша — младшего.
2019 год — Махершала Али
За роль в фильме «Зелёная книга».
Как и у Кристофа Вальца, этот оскарный дуплет является пока двумя единственными номинациями актёра.
2020 год — Брэд Питт
За роль в фильме «Однажды в… Голливуде«.
Всего у актёра 4 актёрских номинации на «Оскар» и ещё 3 продюсерских. Так что первый свой «Оскар» Питт получил как продюсер лучшего фильма года (в 2014 за «12 лет рабства»).
2021 год — Дэниел Калуя
За роль в фильме «Иуда и чёрный мессия«.
До этого номинировался за фильм «Прочь».
2022 год — Трой Коцур
За роль в фильме «CODA: Ребёнок глухих родителей».
Стал первым глухим мужчиной-актёром, получившим «Оскар». До него в 1987 году награду забирала Марли Мэтлин, потерявшая слух в детстве — за роль в фильме «Дети меньшего бога».
2023 год — кто победит?
Номинанты:
- Брендан Глисон за роль в фильме «Банши Инишерина»
- Барри Кеоган за роль в фильме «Банши Инишерина»
- Брайан Тайри Генри за роль в фильме «Мост на озере»
- Джадд Хирш за роль в фильме «Фабельманы»
- Джонатан Ке Кван за роль в фильме «Всё везде и сразу»
Источник:
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1. Гагариной.
2. Маликову.
3. Безрукову.
4. Маковецкому.
5. Нагиеву.
6. Мусагалиеву.
7. Гармашу.
8. Яндекс и Сбер - маркетам в составе группы лиц.
Ибо они так зае*али общество своим появлением в рекламе, что киношные злодеи нервно покуривают в сторонке!
Пока ниггер как бы в топе.