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20 блистательных актёров, которые получали «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в 21 веке

20 блистательных актёров, которые получали «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в 21 веке

Автор:
08 марта 2023 08:36
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   оскар   роль   съемка   фильм   фото   
761
25

В конце нулевых можно углядеть целую цепочку из культовых злодеев, за роль которых актёры получали статуэтки три года подряд. Давайте вспомним их, а также других актёров, их персонажей и сами фильмы.

Показываем вам победителей в ещё одной актёрской категории на «Оскаре» в 21 веке. Здесь 20 актёров (двое из них за 22 года получили по две статуэтки), которым не понадобилось весь фильм светиться перед зрителями, чтобы запомниться им отыгрышем своих персонажей.

В категории лучшая мужская роль второго плана, как ни в какой другой часто, попадаются так называемые «оскароносные злодеи» — отлично сыгранные экранные негодяи, на противостоянии с которыми главными героями строится драматургия фильма.


2001 год — Бенисио дель Торо

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За роль в фильме «Траффик».

Спустя три года номинировался ещё раз за роль в фильме «21 грамм», но уже не победил.


2002 год — Джим Бродбент

За роль в фильме «Айрис».

Это до сих пор единственная номинация уже 73-летнего актёра.


2003 год — Крис Купер

За роль в фильме «Адаптация».

Также кроме этого случая ни разу не был номинирован.


2004 год — Тим Роббинс

За роль в фильме «Таинственная река».

Номинировался ещё один раз, но не за «Побег из Шоушенка». И вообще не за актёрскую работу — он получил номинацию как лучший режиссёр за фильм «Мертвец идёт» (1995).

И из тюрьмы сбежал, и фильм круто поставил!


2005 год — Морган Фримен

За роль в фильме «Малышка на миллион».

Вслед за Роббинсом из Шоушенка вышел и Морган Фримен, чтобы забрать свой единственный в карьере «Оскар». Всего у актёра 5 номинаций, причём в четырёх разных десятилетиях.


2006 год — Джордж Клуни

За роль в фильме «Сириана».

Всего у Джорджа Клуни восемь номинаций на «Оскар», причём только половина из них за актёрскую игру. Остальные четыре за режиссуру и лучший оригинальный сценарий («Доброй ночи и удачи», 2006), за лучший адаптированный сценарий («Мартовские иды», 2011) и за лучший фильм как продюсеру «Операции Арго» (2013). Последний проект даже принёс ему второй «Оскар».


2007 год — Алан Аркин

За роль в фильме «Маленькая мисс счастье».

Всего у актёра четыре номинации, но победа только одна.


2008 год — Хавьер Бардем

За роль в фильме «Старикам тут не место».

Кроме этого ещё трижды был номинирован, но без побед.


2009 год — Хит Леджер

За роль в фильме «Тёмный рыцарь».

До этого был номинирован за лучшую мужскую роль в фильме «Горбатая гора».


2010 год — Кристоф Вальц

За роль в фильме «Бесславные ублюдки».

Вальц снялся у Тарантино дважды, так что не прощаемся.


2011 год — Кристиан Бейл

За роль в фильме «Боец».

После этого ещё трижды был номинирован.


2012 год — Кристофер Пламмер

За роль в фильме «Начинающие».

Всего у актёра три номинации на «Оскар», первую из которых он получил в 79 лет! Третью номинацию Пламмер получил, когда ему было 88 лет — он до сих пор является самым старшим актёром, номинированным Академией.


2013 год — Кристоф Вальц

За роль в фильме «Джанго освобождённый».

Как вы понимаете, две эти победы на «Оскаре» за роли в фильмах Квентина Тарантино являются единственными номинациями в карьере австрийского актёра.


2014 год — Джаред Лето

За роль в фильме «Далласский клуб покупателей«.

Единственная номинация на «Оскар» в карьере актёра.


2015 год — Дж. К. Симмонс

За роль в фильме «Одержимость«.

Совсем недавно номинировался ещё раз — в 2022 году за роль в фильме «Быть Рикардо».


2016 год — Марк Райлэнс

За роль в фильме «Шпионский мост«.

Единственная номинация на «Оскар» в карьере актёра.


2017 год — Махершала Али

За роль в фильме «Лунный свет».

С этим актёром мы ещё увидимся.


2018 год — Сэм Рокуэлл

За роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури«.

После этого номинировался за роль в фильме «Власть», где сыграл Джорджа Буша — младшего.


2019 год — Махершала Али

За роль в фильме «Зелёная книга».

Как и у Кристофа Вальца, этот оскарный дуплет является пока двумя единственными номинациями актёра.


2020 год — Брэд Питт

За роль в фильме «Однажды в… Голливуде«.

Всего у актёра 4 актёрских номинации на «Оскар» и ещё 3 продюсерских. Так что первый свой «Оскар» Питт получил как продюсер лучшего фильма года (в 2014 за «12 лет рабства»).


2021 год — Дэниел Калуя

За роль в фильме «Иуда и чёрный мессия«.

До этого номинировался за фильм «Прочь».


2022 год — Трой Коцур

За роль в фильме «CODA: Ребёнок глухих родителей».

Стал первым глухим мужчиной-актёром, получившим «Оскар». До него в 1987 году награду забирала Марли Мэтлин, потерявшая слух в детстве — за роль в фильме «Дети меньшего бога».


2023 год — кто победит?

Номинанты:

  • Брендан Глисон за роль в фильме «Банши Инишерина»
  • Барри Кеоган за роль в фильме «Банши Инишерина»
  • Брайан Тайри Генри за роль в фильме «Мост на озере»
  • Джадд Хирш за роль в фильме «Фабельманы»
  • Джонатан Ке Кван за роль в фильме «Всё везде и сразу»

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Метки: актер   кино   оскар   роль   съемка   фильм   фото   
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8  комментариев
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8k
Колорад 56 минут назад
Кто "Зеленую книгу" смотрел, тот однозначно отдал бы статуэтку Вигго Мортенсену.

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83k
grigori80 Полчаса назад
Брендан Глисон
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2k
Walther 47 минут назад
Я, считаю, что Оскара за лучшую злодейскую роль надо выдать следующим:
1. Гагариной.
2. Маликову.
3. Безрукову.
4. Маковецкому.
5. Нагиеву.
6. Мусагалиеву.
7. Гармашу.
8. Яндекс и Сбер - маркетам в составе группы лиц.
Ибо они так зае*али общество своим появлением в рекламе, что киношные злодеи нервно покуривают в сторонке!
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445
Johnny Espoleto Walther 8 минут назад
«Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти», сказал как-то адмирал Колчак. Авторство спорное но смысл точный.
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18k
Andrey 2 часа назад
Чтобы ответить на главный вопрос поста, нужно достоверно знать, кто из них трансгендер с неправильной сексуальной ориентацией.
Пока ниггер как бы в топе.
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2k
просто программист 2 часа назад
Победит темнейший, конечно)
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Olxi

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