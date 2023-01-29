Не только Фродо: 10 отличных ролей Элайджи Вуда

До сих пор многие помнят актера исключительно по роли хранителя злосчастного кольца — Фродо из «Властелина колец». Однако у Вуда были достойные роли и до, и после фантастической саги о хоббитах.
Рай (Paradise, 1991, реж. Мэри Агнес Донох)
Ремейк французского фильма «Гран Шман» 1987-го года. В центре сюжета Лили (Мелани Гриффит) и ее муж Бен (Дон Джонсон), которые переживают утрату трехлетнего сына. Однажды знакомые отправляют к супругам девятилетнего сына Уилларда Янга, которого и играет Элайджа Вуд.
Герой Вуда в фильме — жизнерадостный и неугомонный ребенок. Он трогательно учится разбираться в своих чувствах и эмоциях, когда знакомится с девочкой по имени Билли Пайк (Тора Берч), и помогает Лили с Беном преодолеть их горе.
За эту роль Элайджа был номинирован как «Наиболее многообещающий актер» на Премию Ассоциации кинокритиков Чикаго и как «Лучший молодой актер в кинофильме» на Премию «Молодой актер».
Добрый сынок (The Good Son, 1993, реж. Джозеф Рубен)
Триллер рассказывает историю юного садиста Генри (Маколей Калкин) и его кузена Марка Эванса (Элайджа Вуд). После того, как от рака умирает мать Марка, отцу приходится на время отправить сына в семью брата.
Переживший трагедию ребенок оказывается в еще более страшных обстоятельствах. У Генри явные проблемы с психикой — он убивает собаку из самодельного арбалета, пытается свалить Марка с дерева… Будучи единственным человеком, который видит в мальчике садистские наклонности, Марк вступает с Генри в противостояние, дабы не допустить новых жертв.
Элайджа Вуд и Маколей Калкин сработали в отличной связке: Калкин выступает в образе хладнокровного, не обделенного черным юмором ребенка, а Вуд превосходно играет смятение, страх, отчаяние и в то же время смелость.
Приключения Гека Финна (The Adventures of Huck Finn, 1993, реж. Стивен Соммерс)
Несмотря на то, что фильм снят по повести Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», один из центральных ее персонажей, Том Сойер, в картине отсутствует, и весь сюжет посвящен исключительно истории Гека, роль которого прекрасно исполнил Элайджа Вуд.
Действия разворачиваются в США в 1860-х годах. Гек сбегает от своего забулдыги-отца, знакомится с беглым рабом Джимом (Кортни Б. Вэнс), после чего они вдвоем отправляются на плоту вниз по Миссисипи. По пути герои встречают множество колоритных персонажей, среди которых мошенники Граф (Робби Колтрейн) и Король (Джейсон Робардс), а также смелая девочка Сьюзан Уилкс (Лора Белл Банди).
У Вуда получился колоритный, одновременно трогательный и дерзкий образ свободолюбивого Гека, расистские взгляды которого меняются после того, как он начинает дружить с Джимом.
Факультет (The Faculty, 1998, реж. Роберт Родригес)
На первый взгляд, Хэррингтон — обычный старенький колледж, коридоры которого ежегодно заполняют самые разношерстные личности: снобы, спортсмены, изгои, любители травки, ботаники и… учителя-пришельцы. Последнее кажется невероятным, но однажды такое открытие сделала группа студентов, после чего ребята вступили в противостояние с незваными гостями. Элайджа Вуд исполняет в картине одну из главных ролей. Его персонаж — фотограф Кейси Конор, который нашел на футбольном поле странную личинку и отнес ее биологу.
В свое время научно-фантастический ужастик Роберта Родригеса был номинирован на премию «Сатурн» в нескольких категориях — в том числе Вуд номинировался как лучший молодой актер.
Столкновение с бездной (Deep Impact, 1998, реж. Мими Ледер)
Фильм-катастрофа повествует о неизбежном столкновении Земли с кометой, которая должна привести к гибели всего живого. За оставшееся время правительство и военные пытаются ликвидировать угрозу и эвакуируют людей и наиболее значимые предметы культуры на современный Ноев ковчег. Лео Бидерман (Элайджа Вуд) оказался в числе приглашенных на «Ковчег». Однако парень остается со своей возлюбленной Сарой (Лили Собески) — так на фоне хаоса развивается трогательная любовная история.
За роль Лео актер получил награду YoungStar Awards, как «Лучший молодой актер в драматическом фильме», а также номинировался на Blockbuster Entertainment Awards.
Полет шмеля (The Bumblebee Flies Anyway, 1999, реж. Мартин Даффи)
Картина о трудностях и силе любви. В центре сюжета два пациента клиники — Бэрни Сноу (Элайджа Вуд) и его друг Маццо (Джо Перрино). У Сноу амнезия, он проходит лечение в исследовательском центре раковых заболеваний. В то время как психиатр в попытках вернуть парню память ставит на нем эксперименты, Бэрни влюбляется в сестру Маццо — Кэсси (Рэйчел Ли Кук).
Простая, но трогательная история преодоления, на фоне которой разворачивается история любви, сопряженная своими сложностями. Вуд отлично справился с драматической ролью довольно замкнутого и почти отчаявшегося человека.
Хулиганы (Green Street Hooligans, 2005, реж. Лекси Александр)
В центре сюжета — история британских футбольных болельщиков. Герой Вуда — студент журфака Мэтт Бакнер. После незаслуженного отчисления из Гарварда парень отправляется к своей сестре Шэннон (Клэр Форлани) и знакомится с младшим братом ее мужа, Питом (Чарли Ханнэм). Будучи лидером группировки лондонского «Вест Хэма», Пит втягивает Мэтта в дикий и жестокий мир фанатского футбола.
Персонаж Вуда проходит интересную и жесткую трансформацию: он учится драться, стоять за себя и открывает в себе самые неожиданные качества, включая такую же безбашенность, как и у футбольных фанатов, готовых на все ради своей страсти. Одна из лучших ролей Вуда.
Свет вокруг (Everything Is Illuminated, 2005, реж. Лев Шрайбер)
Трагикомедия, снятая по одноименной книге Джонатана Сафрана Фоера. Молодой американец еврейского происхождения Джонатан пытается найти женщину, которая спасла его дедушку во времена Второй мировой войны в советской деревне. Его проводниками на этом пути становятся Алекс (Евгений Гудзь) и его странноватый дед-антисемит (Борис Лескин) с собакой по имени Сэмми Дэвис Младший. Ни Джонатан, ни его спутники не знают, где находится конечная точка, поэтому все это становится большим приключением.
Элайджа Вуд тонко воплощает образ Джонатана, который приезжает на территорию бывшего СССР, с трудом говорит на местном, не знает местных порядков и потому неизбежно попадает то в комичные, то в драматичные ситуации. Но в итоге путешествие обретает глубокий смысл и становится причиной серьезных изменений в мировоззрении всех героев.
Убийства в Оксфорде (The Oxford Murders, 2007, реж. Алекс де ла Иглесиа)
Криминальный триллер снят по роману Гильермо Мартинеса «Незаметные убийства». Действия разворачиваются в Оксфорде в 1993 году: этот учебный год будет осквернен серией загадочных убийств, а в центре событий окажется молодой американец Мартин в исполнении Элайджи Вуда.
В начале учебы Мартин знакомится с известным преподавателем логики Артуром Селдомом (Джон Херт) и становится одержим идеей написать под его руководством научную работу. Когда в университете начинаются убийства, Мартин с Артуром с помощью логики пытаются понять, кому и зачем нужно совершать преступления.
Маньяк (Maniac, 2012, реж. Франк Халфун)
Ремейк одноименного фильма 1980 года. На этот раз роль маньяка Фрэнка Зито исполнил Элайджа Вуд, приняв эстафету у Джо Спинелла. Можно было бы сказать, что Вуд в амплуа маньяка — поворот неожиданный, но семью годами ранее актер сыграл роль дьявольски миловидного хладнокровного убийцы-каннибала Кевина в «Городе грехов».
Фрэнк — неприметный владелец мастерской по реставрации манекенов, который по ночам убивает женщин и снимает с них скальпы. Однажды Фрэнк знакомится с фотохудожницей Анной (Нора Арнезедер). Он по-настоящему симпатизирует ей — но все же природа убийцы дает о себе знать…
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