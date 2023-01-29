Не только Фродо: 10 отличных ролей Элайджи Вуда

Ремейк французского фильма «Гран Шман» 1987-го года. В центре сюжета Лили (Мелани Гриффит) и ее муж Бен (Дон Джонсон), которые переживают утрату трехлетнего сына. Однажды знакомые отправляют к супругам девятилетнего сына Уилларда Янга, которого и играет Элайджа Вуд.

Герой Вуда в фильме — жизнерадостный и неугомонный ребенок. Он трогательно учится разбираться в своих чувствах и эмоциях, когда знакомится с девочкой по имени Билли Пайк (Тора Берч), и помогает Лили с Беном преодолеть их горе.

За эту роль Элайджа был номинирован как «Наиболее многообещающий актер» на Премию Ассоциации кинокритиков Чикаго и как «Лучший молодой актер в кинофильме» на Премию «Молодой актер».

Добрый сынок (The Good Son, 1993, реж. Джозеф Рубен)