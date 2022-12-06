Почему в русском языке "око" стало "глазом"?

"Око" происходит от древнеиндоевропейского корня *hekos- глаз. В древнегреческом "глаз" к примеру стал называться от этого корня - ὀπή (опе - откуда "оптика"). В латыни *hekos дал oculus - откуда, например, "окуляры". Ну а в славянском *hekos превратился как раз в "око".

Кстати, правильная множественная форма слово "око" - "очеса". "Я вижу очесами". Ибо глаз всегда у нормального человека строго не больше двух. И тут нужна более двойственная форма. Ибо услышав от вас "я вижу очами" древний русич запросто мог испугаться: значит у вас не два, а несколько глаз!