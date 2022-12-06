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Почему в русском языке "око" стало "глазом"?

Почему в русском языке "око" стало "глазом"?

Автор:
06 декабря 2022 10:44
Сообщество : Факты
Метки: глаз   интересно   око   познавательно   происхождение   факты   фото   
1105
3

Как известно, древнее славянское название глаза - "око". Так глаз будет до сих пор в большинстве славянских языков.

"Око" происходит от древнеиндоевропейского корня *hekos- глаз. В древнегреческом "глаз" к примеру стал называться от этого корня - ὀπή (опе - откуда "оптика"). В латыни *hekos дал oculus - откуда, например, "окуляры". Ну а в славянском *hekos превратился как раз в "око".

Кстати, правильная множественная форма слово "око" - "очеса". "Я вижу очесами". Ибо глаз всегда у нормального человека строго не больше двух. И тут нужна более двойственная форма. Ибо услышав от вас "я вижу очами" древний русич запросто мог испугаться: значит у вас не два, а несколько глаз!

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Но почему же в русском "око" внезапно стало "глазом"?

Есть такой популярный миф, что мол, "глаз" - германское заимствование, идет будто бы от Glass - "стекло". Мол, зыркали люди на свет через стекла очков, и так "око" стало "глазом"?

Но нет, вовсе нет. Сейчас объясню в чем тут прикол.

На самом деле слово "глаз" вполне себе исконно славянское. В древнерусском языке слово "глазъ" существовало. И обозначало: 1) шарик (от ГЛАДкий, ГЛАЗкий) 2) глаз именно как орган зрения - в отличие от "ока" что было более абстрактным значением.

Однако на каком-то этапе "око" начало восприниматься как более поэтичное слово. А в быту его начали называть именно "глазом" - шариком. Ну вроде от просторечного современного: "что шары-то выкатил?".

В большинстве славянских языков "глаз" это - "око". Только русский выделился

Кстати, "глазом" глаз (око) называли например, еще и в старочешском языке - hlaz (“глаз”). В современном польском głaz до сих пор означает "камешек". Как и в болгарском, кстати, -"глаз". В санскрите ग्लह m (glaha) это - “камешек для игры”.

В общем, совпадение глаза с немецким Glass тут совершенно случайно. Возможно, оба слова просто идут от общего индоевропейского корня *gleǵ- гладкий.

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Метки: глаз   интересно   око   познавательно   происхождение   факты   фото   
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19  комментариев
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7k
Алексей 2 часа назад
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7
Mountain Fox 4 минуты назад
Теперь понятно, почему говорят "чего шары выпучил?"
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5k
salim777 Полчаса назад
Еле-еле глаза увидел.
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38k
turyst 43 минуты назад
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1k
Хаим Каценеленбоген 44 минуты назад
Ломоносов выделял в русском языке три "штиля": высокий, средний и низкий.
Нормой литературного языка стал средний штиль с небольшими исключениями, к которому и относятся "глаза". в высоком штиле это "очи" или "очеса", в низком "зенки".
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16k
Александр 58 минут назад
В русском оба слова применяются. Очи, на пример или видит око,
да зуб неймёт.
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50k
dima423 Час назад
Просто русский язык более богатый, в русском тоже есть слово око, и оно означает именно глаз, че за высер?)
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5k
sedoisever 2 часа назад
А с чего это "очесами", это двумя, а "очами" уже тремя и более?
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1k
Шурман 2 часа назад
А очко стало жопой :)
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
Свастон то на пацане зачем
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4k
Николаевич 2 часа назад
А где на титульном фото "оки"? Сразу вижу тока справа
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