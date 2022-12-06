Почему в русском языке "око" стало "глазом"?

Как известно, древнее славянское название глаза - "око". Так глаз будет до сих пор в большинстве славянских языков.
"Око" происходит от древнеиндоевропейского корня *hekos- глаз. В древнегреческом "глаз" к примеру стал называться от этого корня - ὀπή (опе - откуда "оптика"). В латыни *hekos дал oculus - откуда, например, "окуляры". Ну а в славянском *hekos превратился как раз в "око".
Кстати, правильная множественная форма слово "око" - "очеса". "Я вижу очесами". Ибо глаз всегда у нормального человека строго не больше двух. И тут нужна более двойственная форма. Ибо услышав от вас "я вижу очами" древний русич запросто мог испугаться: значит у вас не два, а несколько глаз!
Но почему же в русском "око" внезапно стало "глазом"?
Есть такой популярный миф, что мол, "глаз" - германское заимствование, идет будто бы от Glass - "стекло". Мол, зыркали люди на свет через стекла очков, и так "око" стало "глазом"?
Но нет, вовсе нет. Сейчас объясню в чем тут прикол.
На самом деле слово "глаз" вполне себе исконно славянское. В древнерусском языке слово "глазъ" существовало. И обозначало: 1) шарик (от ГЛАДкий, ГЛАЗкий) 2) глаз именно как орган зрения - в отличие от "ока" что было более абстрактным значением.
Однако на каком-то этапе "око" начало восприниматься как более поэтичное слово. А в быту его начали называть именно "глазом" - шариком. Ну вроде от просторечного современного: "что шары-то выкатил?".
В большинстве славянских языков "глаз" это - "око". Только русский выделился
Кстати, "глазом" глаз (око) называли например, еще и в старочешском языке - hlaz (“глаз”). В современном польском głaz до сих пор означает "камешек". Как и в болгарском, кстати, -"глаз". В санскрите ग्लह m (glaha) это - “камешек для игры”.
В общем, совпадение глаза с немецким Glass тут совершенно случайно. Возможно, оба слова просто идут от общего индоевропейского корня *gleǵ- гладкий.
Источник:
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Нормой литературного языка стал средний штиль с небольшими исключениями, к которому и относятся "глаза". в высоком штиле это "очи" или "очеса", в низком "зенки".
да зуб неймёт.
Когда говорят "две пары брюк", имеют в виду двое штанов, а не четыре.
А увидев в списке покупок "носки - 3" надо купить три пары, а не три штуки.