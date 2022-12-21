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Трубы на Марсе, именуемые "стеклянными червями"

Трубы на Марсе, именуемые "стеклянными червями"

Автор:
21 декабря 2022 09:48
Сообщество : Космос
Метки: интересно   космос   марс   планета   стеклянные черви   факты   фото   
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Исследования марсоходов и орбитальных станций дают нам всё больше доказательств того, что Марс около миллиарда лет назад был живой планетой. Здесь были глубокие реки и озёра, возможно, даже успела зародиться жизнь, причём не в примитивной форме, а в более сложной, а некоторые надеются, что на Марсе даже успели пожить разумные существа.

Несомненно, то, что случилось с Марсом, - настоящая трагедия, и история Красной планеты очень важна для нас, вдруг то же самое произойдёт и с Землёй? Поэтому изучением нашего соседа активно занимаются учёные, а Марс постоянно преподносит нам различные сюрпризы-головоломки. Одна из них - загадочные тоннели, похожие на трубы.

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Разговор о таинственных тоннелях начался после того, как аппарат Mars Global Surveyor, запущенный NASA в ноябре 1996 года, начал присылать на Землю свои первые фотографии. Для того времени они были настолько качественными, что исследователи даже обнаружили следы от потоков воды в глубоких ущельях - наконец-то были найдены следы мёртвых рек! Однако несколько фотографий насторожили специалистов NASA: на них отчётливо просматривались странные структуры, похожие на ребристые "трубы" с прозрачными, словно сделанными из стекла, стенами, идущие в трех разных направлениях по каменистой поверхности. Что это? Метро бывших марсиан? Тоннели, которые оставила цивилизация? Или уникальная особенность рельефа?

Фотография, попавшая в СМИ, вызвала немалый переполох. Так, скептики считали, что это следствие каких-то пока неизвестных нам природных процессов. Но уфологам, несомненно, приглянулись эти кадры: одни подумали, что это нечто вроде инопланетных коридоров, тоннелей или метро; а у других фантазия разыгралась ещё больше, и они объявили, что это следы или останки гигантского монстра - древнего марсианского червя. Давайте попробуем разобраться, что же это всё-таки такое.

Таинственные образования были сфотографированы на обширной тёмной Ацидалийской равнине диаметром около 3 тысяч км. Тёмный цвет Ацидалийской равнины объясняется тем, что когда-то она была заполнена водой, возможно, в прошлом на её месте было огромное озеро, или даже океан. На фотографиях "червей" виднеется ребристая структура, и их ширина от 40 до 170 метров, а в некоторых местах и вовсе достигает 200 метров. Протяжённость самой длинной "трубы" - 50 км.

Равнина Ацидалия в правом верхнем углу карты Марса обведена жёлтым

В большинстве случаев трубы находятся в углублениях - в трещинах и расщелинах, однако в некоторых местах они возвышаются над поверхностью долины на 110 - 125 м.

На более старых фотографиях подозрительные структуры действительно напоминают позвоночник гигантского существа, или то, что осталось от подземного тоннеля. Но если мы присмотримся к новейшим фотографиям от Mars Reconnaissance Orbiter (NASA), то все гипотезы уфологов и фантастов о загадочных тоннелях развеются дуновением скепсиса и лишения последней надежды - это не таинственные существа, и не ходы, и не тоннели.

На новых фотографиях видно, что на дне этих трещин марсианский песок до сих пор влажный, тёмно-синего цвета, а ребристые полосы - это нанесённый сухой песок с марсианских равнин пылевыми бурями. Поскольку сама долина является низиной, а трещины, соответственно, ещё глубже, то до сих пор подповерхностные воды могут подниматься наверх.

Подобные ребристые структуры встречаются и в других марсианских низинах, например, в Долинах Маринер:

Эти "рёбра" - похожи на застывшие во времени воспоминания - воспоминания о том, когда Марс был жив, когда стремительные потоки воды путешествовали по извилистым руслам, когда сила течения оставляла свои следы на дне морей, рек и океанов подобно тому, как мы оставляем следы на снегу. Но судьба почему-то была неблагосклонна к Марсу. Никаких инопланетян, и, наверное, даже бактерий в живых тоже не осталось. Только ветер перегоняет красновато-жёлтый песок, не знающий покоя, и в своём заунывном пении периодически исполняет грустный реквием, который эхом отражается от безмолвных скал и макушек песчаных дюн в ледяных пустынях.

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Метки: интересно   космос   марс   планета   стеклянные черви   факты   фото   
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6  комментариев
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66
ruslan d Полчаса назад
Ну если есть плоскоземельщики , то этих точно не переубедить никакими фотографиями ...
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4k
vasilykopkov 6 минут назад
Ну да, рассказывайте...
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2k
AVATAR 8 минут назад
Парейдолия - разновидность зрительных иллюзий, заключается в формировании иллюзорных образов на основе реальных объектов. Вот например вот эта "Марсианская фея"
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1k
Шапкин 10 минут назад
до сих пор подповерхностные воды могут подниматься наверх
Чего?
Жидкая вода при минус 60?
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6k
Бу Полчаса назад
можно сказать перефразировав слова одного киноперсонажа, что на Марсе нет ничего живого уже давно, потому что никому не нужна пустота.
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31k
Игорь 39 минут назад
"если мы присмотримся к новейшим фотографиям от Mars Reconnaissance Orbiter (NASA), то все гипотезы уфологов и фантастов о загадочных тоннелях развеются дуновением скепсиса и лишения последней надежды"
=============
Но тупые сектанты всё равно будут настойчиво искать на фотографиях с Марса шокирующие находки.
Ну и что такого в том что многие вещи под разными ракурсами могут выглядеть совершенно не узнаваемыми.
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