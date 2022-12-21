Трубы на Марсе, именуемые "стеклянными червями"

Эти "рёбра" - похожи на застывшие во времени воспоминания - воспоминания о том, когда Марс был жив, когда стремительные потоки воды путешествовали по извилистым руслам, когда сила течения оставляла свои следы на дне морей, рек и океанов подобно тому, как мы оставляем следы на снегу. Но судьба почему-то была неблагосклонна к Марсу. Никаких инопланетян, и, наверное, даже бактерий в живых тоже не осталось. Только ветер перегоняет красновато-жёлтый песок, не знающий покоя, и в своём заунывном пении периодически исполняет грустный реквием, который эхом отражается от безмолвных скал и макушек песчаных дюн в ледяных пустынях.