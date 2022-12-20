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«Бэтмен» в стиле «Безумного Макса»

«Бэтмен» в стиле «Безумного Макса»

Автор:
20 декабря 2022 09:47
Сообщество : Кино
Метки: Midjourney   Безумный Макс   Бэтмен   кино   нейросеть   фильм   фото   
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Пользователи Сети продолжают развлекаться с Midjourney. Особой популярностью пользуются запросы, меняющие стилистику у известных кинолент и персонажей. Так, недавно нейросеть показала героев «Гарри Поттера» в самурайском стиле и «Звёздных войн» от Андрея Тарковского, а сейчас перенесла «Бэтмена» в мир «Безумного Макса».

1. Тёмный рыцарь на дороге ярости.

×
×

2. Собственной персоной.

3. Готовый постер фильма.

4. Вероятно, это Пугало?

5. Женщину-кошку ни с кем не спутать.

6. Бэтгёрл.

7. Это точно не бэтмобиль.

8. А вот это уже он.

9. И тот самый мотоцикл из нового фильма.

10. Пингвин?

11. А вот это точно Бэйн.

12. Ядовитый Плющ.

13. Глиноликий или Крок?

14. Вот это, наверное, Крок.

15. Мистер Фриз.

16. Безумный Шляпник или Загадочник?

17. А это похоже на его машину.

18. Джет Бэтмена.

19. Харли Квинн.

20. И, собственно, Джокер.

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Метки: Midjourney   Безумный Макс   Бэтмен   кино   нейросеть   фильм   фото   
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4  комментария
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6k
Станислав Час назад
Бэтмобиль и Джокер бомбезно получились.
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51k
dima423 2 часа назад
прикольно)
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29k
Владимир 2 часа назад
Однако здорово.
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6k
Бу 2 часа назад
весьма недурственно
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