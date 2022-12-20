«Бэтмен» в стиле «Безумного Макса»

Пользователи Сети продолжают развлекаться с Midjourney. Особой популярностью пользуются запросы, меняющие стилистику у известных кинолент и персонажей. Так, недавно нейросеть показала героев «Гарри Поттера» в самурайском стиле и «Звёздных войн» от Андрея Тарковского, а сейчас перенесла «Бэтмена» в мир «Безумного Макса».
1. Тёмный рыцарь на дороге ярости.
2. Собственной персоной.
3. Готовый постер фильма.
4. Вероятно, это Пугало?
5. Женщину-кошку ни с кем не спутать.
6. Бэтгёрл.
7. Это точно не бэтмобиль.
8. А вот это уже он.
9. И тот самый мотоцикл из нового фильма.
10. Пингвин?
11. А вот это точно Бэйн.
12. Ядовитый Плющ.
13. Глиноликий или Крок?
14. Вот это, наверное, Крок.
15. Мистер Фриз.
16. Безумный Шляпник или Загадочник?
17. А это похоже на его машину.
18. Джет Бэтмена.
19. Харли Квинн.
20. И, собственно, Джокер.
Источник:
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