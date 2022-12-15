Если бы «Звёздные войны» снимал Андрей Тарковский

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Энтузиасты продолжают экспериментировать с нейросетями. На сей раз пользователь Reddit под ником orenshved показал, как могли бы выглядеть «Звёздные войны», если бы их снимал советский режиссёр Андрей Тарковский.
Для работы orenshved использовал нейросеть Midjourney, а полученные изображения никак не обрабатывал.
«Эпизод IV: Новая надежда»
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«Эпизод V: Империя наносит ответный удар»
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А бармен и говорит:
Тарковский гений.
Центральной темой кинофильма является поиск смысла существования, рационального объяснения невероятного стремления человека к тотальному самоубийству при помощи новейших достижений науки. Главный герой Ларсен не может поверить в гибель человечества от собственных рук и раз за разом пытается найти подтверждение того, что произошедшее лишь некий этап на пути развития. Он исследует показания сейсмических приборов, пытаясь понять идёт ли война, или же ничего этого нет; пытается построить математическую формулу и вывести положительную гипотезу, объясняющую происшедшее, но будучи не в силах сделать этого, приходит к выводу, что то, что произошло произойти не могло по определению. Своего рода отдушиной для Ларсена становятся письма, которые он пишет своему, скорее всего погибшему во время бомбардировки, сыну Эрику. В этих письмах он исповедуется перед сыном и перед самим собой, пытаясь оправдать человека перед лицом здравого смысла. Между тем выжившие готовятся к переселению в центральный бункер в глубокую консервацию на десятки лет, а может быть, и навсегда.
За порогом бункера оказываются бывшие воспитанники приюта при храме, который когда-то возглавлял знакомый Ларсена, пастор. Дети пребывают в состоянии каталепсии и, по словам осмотревшего их врача, не могут попасть в бункер им не находится места, поскольку власти «не могут обеспечить жизнью даже здоровых». Ларсен отказывается от эвакуации в центральный бункер ради того, чтобы остаться с детьми. Он и дети вместе пытаются отпраздновать наступающее Рождество собирают импровизированную ёлку и даже выходят на улицу, чтобы увидеть первую звезду, но небо затянуто смогом от ядерного пожара. Ларсен умирает, а дети уходят куда-то вдаль, в темноту ядерной ночи.
Заканчивается фильм цитатой из манифеста Рассела Эйнштейна:
Перед нами лежит путь непрерывного прогресса, счастья, знания и мудрости. Изберём ли мы вместо этого смерть только потому, что не можем забыть наших ссор? Мы обращаемся как люди к людям: помните о том, что вы принадлежите к роду человеческому, и забудьте обо всём остальном.