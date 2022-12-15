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Если бы «Звёздные войны» снимал Андрей Тарковский

Если бы «Звёздные войны» снимал Андрей Тарковский

Автор:
15 декабря 2022 10:37
Сообщество : Кино
Метки: Андрей Тарковский   Звёздные войны   актеры   забавно   кино   нейросеть   съемка   фильм   
1294
21

Энтузиасты продолжают экспериментировать с нейросетями. На сей раз пользователь Reddit под ником orenshved показал, как могли бы выглядеть «Звёздные войны», если бы их снимал советский режиссёр Андрей Тарковский.


Для работы orenshved использовал нейросеть Midjourney, а полученные изображения никак не обрабатывал.

«Эпизод IV: Новая надежда»

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«Эпизод V: Империя наносит ответный удар»

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Метки: Андрей Тарковский   Звёздные войны   актеры   забавно   кино   нейросеть   съемка   фильм   
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15  комментариев
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2k
MPEG-8 2 часа назад
Заходит в бар мужик. Садится за стойку. Десять минут сидит молча. Поворачивается в сторону окна, еще десять минут сидит молча. Подзывает бармена. Смотрит ему в глаза, бармен смотрит в ответ . Это продолжается примерно полчаса. Просит стакан воды. Бармен приносит стакан. Мужик смотрит на него пять минут. Кладет голову на стол, лежит так еще двадцать минут. Погружает палец в стакан и начинает им водить туда-сюда, помешивая воду. Это длится час. После этого встает, надевает пальто и уходит, но в дверях застывает и смотрит на людей в баре еще полтора часа. Люди молча смотрят в ответ. Уходит.
А бармен и говорит:
Тарковский гений.
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15k
Нейтрино Минуту назад
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4k
Нескучный сад 47 минут назад
Есть ощущение, что 2020-2022 годы поставлены и срежессированны Тарковским
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24k
pssst 58 минут назад
где "дворники" х-крыла?
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2k
RaiJu Час назад
Представил. Он бы был еще черно-белым.
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5k
livaneth Час назад
Действие фильма происходит в неназванном городе, через некоторое время после окончания ядерной войны. Учёный, лауреат Нобелевской премии Ларсен спасается от последствий ядерной бомбардировки в подземелье исторического музея, в котором работала до войны его супруга, не успевшая вовремя спуститься в бомбоубежище и теперь страдающая от болезни, вызванной, по-видимому, значительной дозой радиации. Вместе с ними в подземелье живут бывшие сотрудники музея. Каждый из них по-своему переживает трагедию человечества кто-то пишет книгу-размышление о причинах случившегося, кто-то готовит послание будущей цивилизации, а кто-то размышляет о построении будущего подземного человечества с новой моралью и нравственностью. Рядом с подземельем расположен медицинский бункер, где продолжает работу друг Ларсена, снабжающий его медикаментами для умирающей жены.

Центральной темой кинофильма является поиск смысла существования, рационального объяснения невероятного стремления человека к тотальному самоубийству при помощи новейших достижений науки. Главный герой Ларсен не может поверить в гибель человечества от собственных рук и раз за разом пытается найти подтверждение того, что произошедшее лишь некий этап на пути развития. Он исследует показания сейсмических приборов, пытаясь понять идёт ли война, или же ничего этого нет; пытается построить математическую формулу и вывести положительную гипотезу, объясняющую происшедшее, но будучи не в силах сделать этого, приходит к выводу, что то, что произошло произойти не могло по определению. Своего рода отдушиной для Ларсена становятся письма, которые он пишет своему, скорее всего погибшему во время бомбардировки, сыну Эрику. В этих письмах он исповедуется перед сыном и перед самим собой, пытаясь оправдать человека перед лицом здравого смысла. Между тем выжившие готовятся к переселению в центральный бункер в глубокую консервацию на десятки лет, а может быть, и навсегда.

За порогом бункера оказываются бывшие воспитанники приюта при храме, который когда-то возглавлял знакомый Ларсена, пастор. Дети пребывают в состоянии каталепсии и, по словам осмотревшего их врача, не могут попасть в бункер им не находится места, поскольку власти «не могут обеспечить жизнью даже здоровых». Ларсен отказывается от эвакуации в центральный бункер ради того, чтобы остаться с детьми. Он и дети вместе пытаются отпраздновать наступающее Рождество собирают импровизированную ёлку и даже выходят на улицу, чтобы увидеть первую звезду, но небо затянуто смогом от ядерного пожара. Ларсен умирает, а дети уходят куда-то вдаль, в темноту ядерной ночи.

Заканчивается фильм цитатой из манифеста Рассела Эйнштейна:

Перед нами лежит путь непрерывного прогресса, счастья, знания и мудрости. Изберём ли мы вместо этого смерть только потому, что не можем забыть наших ссор? Мы обращаемся как люди к людям: помните о том, что вы принадлежите к роду человеческому, и забудьте обо всём остальном.
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4k
Горожанин Час назад
А где Тарковский?
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1k
Lexx 2 часа назад
R2-D2 по болоту не проедет, только летать.
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