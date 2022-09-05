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Сообщество Без кота и жизнь не та 1401 пост • 445 подписчиков подписаться
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17 котят, доказавших, что даже из маленького заморыша можно превратиться в прекрасного кота королевских кровей

17 котят, доказавших, что даже из маленького заморыша можно превратиться в прекрасного кота королевских кровей

Автор:
05 сентября 2022 09:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: выросли   животные   кот   котенок   кошка   милота   фото   
1053
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В социальной сети ВКонтакте есть целая группа, посвящённая взрослению котиков, которая называется «Кот растёт». В ней хозяева выкладывают фото своих питомцев, чтобы продемонстрировать весь процесс преображения и рассказать историю появления своего любимца.

Время бежит настолько быстро, что за ним попросту невозможно уследить или угнаться. Особенно остро это замечают владельцы маленьких котиков. Вот вы только принесли домой маленький, беззащитный комочек, окружили его заботой и теплом, а через короткий промежуток времени перед вами уже восседает взрослая, наглая и пушистая морда, для которой не писаны любые правила. Как это могло произойти? Волшебство, иначе и не скажешь.


Знакомьтесь, это Нафаня

×
×

Вы только посмотрите, это же настоящая булочка! Так и хочется пожамкать, обнять и никогда не отпускать.


Симба! Точного возраста нет, но он точно вырос

Кошка Брошка, взята на Авито совсем крошкой, а в июле ей уже исполнилось 2 года

Котика зовут Лаки

Муся улыбнулась, как смогла

Кошка Соня

Взяла её, когда ей было полтора месяца, брала на Авито, папа долго сомневался брать или не брать, потому что он думал, что это морская свинка, когда котёныш приехал домой, мы стали все одной семьей, сейчас Сонечке полтора года.


Наш любимчик Тиша. Сейчас ему 4 года

Яша. Яшик. Яшенька. Ну или Яхон, когда плохо себя ведёт

Это Рэнди

Наша любимая Бусинка, Бусьен, чуточку любви и внимания и она расцвела

В этих глазах можно просто утонуть. Как такой красавице можно отказать в погладушках и вкусняшках?


Как же быстро они растут. Тиффани

Лилу, наш пятый элемент

8,5 килограммов счастья

Наш малыш Лексик

Кекс Василеостровский, почти полных 7 годков

Наша малышка, 2 года

Самая любимая Сонечка. Ей уже полгода. Растёт как на дрожжах

Источник:

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Метки: выросли   животные   кот   котенок   кошка   милота   фото   
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4  комментария
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10k
Ivan Час назад
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17k
Пумба 5 минут назад
Как зовут котэ? Правильно, Соня.
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2k
Трям Час назад
Ты угараешь?

В таком случае...

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664
Gadova Час назад
Заморыши? Да, ладно.
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