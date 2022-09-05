17 котят, доказавших, что даже из маленького заморыша можно превратиться в прекрасного кота королевских кровей

Время бежит настолько быстро, что за ним попросту невозможно уследить или угнаться. Особенно остро это замечают владельцы маленьких котиков. Вот вы только принесли домой маленький, беззащитный комочек, окружили его заботой и теплом, а через короткий промежуток времени перед вами уже восседает взрослая, наглая и пушистая морда, для которой не писаны любые правила. Как это могло произойти? Волшебство, иначе и не скажешь.

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