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Сообщество Без кота и жизнь не та 1397 постов • 444 подписчика подписаться
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16 снимков, доказывающих, что со временем котов в доме становится больше

16 снимков, доказывающих, что со временем котов в доме становится больше

Автор:
02 сентября 2022 08:59
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашний питомец   животные   кот   кошка   милота   фото   
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Большинство владельцев кошек говорят, что трудно завести только первого питомца и немного сложно решиться на второго. Но после двух количество кошек в доме не имеет значения, а самое большее, к чему стоит привыкнуть, — покупать больше корма.

Этот голубоглазый бородач отправился в приют за одним котенком, но не смог выбрать и взял сразу двух

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Так выглядит ужин в большой кошачьей семье

Владельцы хвастают: «Хотя эти котики друг другу не родня, они ведут себя как кровные братья»


Так выглядит вечер хозяина пятерых котов, который только что вернулся домой с работы

Владелец этого снимка делится, что не мог пройти мимо пары котят, и теперь у него живут сразу два серых пушистика

Этот парень шутит, что зимой экономит на отоплении, ведь от котов так и пышет жаром

Кошки считают себя мастерами по игре в прятки

Хозяин этих котиков говорит, что с каждой новой кошкой в семье больше белого цвета, и так они могут дойти до полностью белоснежной кошечки

Многие люди заводят двух котов, чтобы они занимали друг друга, но в этом случае у питомцев есть аниматор в виде хозяина

Тот момент, когда выглядываешь в окно, а на пороге гости

Эти красотки заняли хозяйское кресло — оно шикарно подходит к цвету их глаз

Кажется, что эти коты готовят восстание

Хозяин говорит, что его кошки такие разные, что даже их позы для отдыха отличаются между собой

Бабушка так любит котиков, что связала им плед

Новую владелицу предупредили в приюте, что эти коты неразлучны, и ей пришлось взять обоих

Посчитайте, сколько котов на этой фотографии

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Метки: домашний питомец   животные   кот   кошка   милота   фото   
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1  комментарий
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pynh 52 минуты назад
Если со временем котов в доме становится больше, значит среди них есть кошка.
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