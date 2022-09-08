10 забавных снимков котиков, которые показали хозяевам коготки

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В кошках есть что-то необыкновенное и притягательное. Людям нравятся в котах все: длинные хвосты, шелковые шкурки, теплые животики и даже острые коготки, ведь без них котики не были бы самими собой.
Потрясающий абиссинский кот всегда готов отстоять свои права
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Пользователи Сети шутят, что этот кот мог бы стать подручным любой ведьмы на Хэллоуин
Этот малыш пришел пожелать доброго утра
Маленький охотник за кошачьим кормом
Потягивание по-кошачьи — это выпустить каждый из своих коготков
Эта миниатюрная пантера просится на ручки
Этот снимок был сделан сотрудниками одного приюта, когда кошка Иоланда готовилась переезду к новым хозяевам
Эта малышка не упустит шанса похвастать своими острыми коготками
Котенок по имени Киану не хочет расставаться с хозяином
«Живите долго и процветайте»
Источник:
АНТИФИШКИ
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