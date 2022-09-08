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Сообщество Без кота и жизнь не та 1403 поста • 445 подписчиков подписаться
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10 забавных снимков котиков, которые показали хозяевам коготки

10 забавных снимков котиков, которые показали хозяевам коготки

Автор:
08 сентября 2022 08:45
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   когти   кот   кошка   милота   острые коготки   фото   
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В кошках есть что-то необыкновенное и притягательное. Людям нравятся в котах все: длинные хвосты, шелковые шкурки, теплые животики и даже острые коготки, ведь без них котики не были бы самими собой.

Потрясающий абиссинский кот всегда готов отстоять свои права

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Пользователи Сети шутят, что этот кот мог бы стать подручным любой ведьмы на Хэллоуин

Этот малыш пришел пожелать доброго утра

Маленький охотник за кошачьим кормом

Потягивание по-кошачьи — это выпустить каждый из своих коготков

Эта миниатюрная пантера просится на ручки

Этот снимок был сделан сотрудниками одного приюта, когда кошка Иоланда готовилась переезду к новым хозяевам

Эта малышка не упустит шанса похвастать своими острыми коготками

Котенок по имени Киану не хочет расставаться с хозяином

«Живите долго и процветайте»

Источник:

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Метки: животные   когти   кот   кошка   милота   острые коготки   фото   
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