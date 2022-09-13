15 кошек, которые ежедневно осуждают ваш выбор

Если собака всегда источает положительные эмоции и может час просидеть у дивана в ожидании, когда вы бросите ей мяч, то кот будет смотреть таким осуждающим взглядом, на который способен только он. И да, этот взгляд рано или поздно заставит вас встать с дивана, чтобы выполнить кошачью просьбу. Предлагаем вам посмотреть на этих четырехлапых критиков и повеселиться, как иногда они попадают в точку своим всевидящим оком.

Коты умеют осуждать с самого юного возраста