15 кошек, которые ежедневно осуждают ваш выбор

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Все, у кого есть кошки, сталкивались с этим осуждающим и холодящим душу взглядом.
Если собака всегда источает положительные эмоции и может час просидеть у дивана в ожидании, когда вы бросите ей мяч, то кот будет смотреть таким осуждающим взглядом, на который способен только он. И да, этот взгляд рано или поздно заставит вас встать с дивана, чтобы выполнить кошачью просьбу. Предлагаем вам посмотреть на этих четырехлапых критиков и повеселиться, как иногда они попадают в точку своим всевидящим оком.
Коты умеют осуждать с самого юного возраста
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Они точно знают, что вы сделали что-то плохое
А может, не поделились колбасой
Или не дали стащить ее со стола
Каждый, у кого есть кошка, хотя бы раз в день сталкивается с этим осуждающим взглядом
У сфинксов, конечно, это получается лучше всего
Кто-то назовет этот взгляд высокомерным
Но возможно, ваш кот прав в своем осуждении
Если вы ошиблись хотя бы в выборе еды для него
«Что значит тебе не нравится место, которое я выбрал для утренних умываний?»
Такое ощущение, что он задумал какой-то план по захвату планеты
Коту явно не понравился новый наряд
У него человеческое выражение лица
Осуждение на границе с жалостью к своему хозяину — в этом тоже у кошек особый талант
Кажется, этому коту не особо понравилась фотоподборка
Источник:
АНТИФИШКИ
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