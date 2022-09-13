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Сообщество Без кота и жизнь не та 1408 постов • 446 подписчиков подписаться
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15 кошек, которые ежедневно осуждают ваш выбор

15 кошек, которые ежедневно осуждают ваш выбор

Автор:
13 сентября 2022 09:58
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: взгляд   животные   кот   кошка   милота   осуждение   фото   
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Все, у кого есть кошки, сталкивались с этим осуждающим и холодящим душу взглядом.

Если собака всегда источает положительные эмоции и может час просидеть у дивана в ожидании, когда вы бросите ей мяч, то кот будет смотреть таким осуждающим взглядом, на который способен только он. И да, этот взгляд рано или поздно заставит вас встать с дивана, чтобы выполнить кошачью просьбу. Предлагаем вам посмотреть на этих четырехлапых критиков и повеселиться, как иногда они попадают в точку своим всевидящим оком.


Коты умеют осуждать с самого юного возраста

×
×

Они точно знают, что вы сделали что-то плохое

А может, не поделились колбасой

Или не дали стащить ее со стола

Каждый, у кого есть кошка, хотя бы раз в день сталкивается с этим осуждающим взглядом

У сфинксов, конечно, это получается лучше всего

Кто-то назовет этот взгляд высокомерным

Но возможно, ваш кот прав в своем осуждении

Если вы ошиблись хотя бы в выборе еды для него

«Что значит тебе не нравится место, которое я выбрал для утренних умываний?»

Такое ощущение, что он задумал какой-то план по захвату планеты

Коту явно не понравился новый наряд

У него человеческое выражение лица

Осуждение на границе с жалостью к своему хозяину — в этом тоже у кошек особый талант

Кажется, этому коту не особо понравилась фотоподборка

Источник:

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Метки: взгляд   животные   кот   кошка   милота   осуждение   фото   
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