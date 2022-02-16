"Ловить нечего": американцы наглядно сравнили мощь авиации Украины и России

На фоне шумихи и повсеместной истерии с возможным нападением России на Украину американские энтузиасты воссоздали в анимации масштабы сил ВВС Украины и России и сравнили их.
Видео опубликовал американский YouTube-канал Mega 3D Studios. В ролике оперируют конкретными цифрами, перечисляя все имеющиеся в распоряжении двух стран летательные аппараты. Итог по мнению заокеанских товарищей неутешителен: Киеву в случае гипотетической войны «ловить нечего».
По подсчетам авторов канала, Украина располагает 32 военно-транспортными, 71 учебно-боевыми самолетами, а также 5 бортами специального назначения. ВВС России исчисляется сотнями самолетов: 445 военно-транспортных, 552 учебно-боевых и 132 специального назначения.
Что касается истребителей и ударных самолетов, то тут разница тоже значительна: 772 истребителя РФ против 69 – у Украины, 739 ударных самолета России против 29 таких же машин ВСУ. С вертолетами ситуация аналогичная: 1543 военными вертолета в РФ против 112 машин Украины, 544 ударных вертолета России против 34 – в украинской военной авиации.
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Между тем, украинский посол в Берлине Андрей Мельник потребовал от ФРГ немедленной поставки 12 тысяч противотанковых ракет для усиления мощи армии во время угрозы "российского вторжения", чем одновременно рассмешил и разозлил читателей немецкого издания Die Zeit. Послу посоветовали быть скромнее и поумерить аппетиты.
"Это требование можно и проигнорировать. Поздновато попросил: до среды доставить противотанковые ракеты на Украину так или иначе не успеют. А в среду все уже начнется. Все это ужасно гротескно!" - посмеялись читатели. Впрочем, среда настала, так ничего и не началось. А так ждали, так ждали, что даже гимн СССР на майдане включили. Впрочем, таблоиды уже пошли на попятную, отредактировав статьи о вторжении. Теперь утверждается, что Россия готова напасть в любое время. То ли еще будет...
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Лично я как русский человек скажу, мне Ваша гнилая Европа на куй не усралась!
А про хохлов отдельно, я и до революции говорил что Мы к ним нормально относимся считая ЧУТЬ ЛИ не братьями а они нам в лицо одно говорят а за спиной другое таких друзей по сути за куй да в музей ........
- Да шо?
- Так поехалы на Донбасс!-
- А пошто?
- Ну так москалив пострэляем!
- А коли они нас?
- А нас-то за шо?