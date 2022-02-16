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"Ловить нечего": американцы наглядно сравнили мощь авиации Украины и России

"Ловить нечего": американцы наглядно сравнили мощь авиации Украины и России (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 09:00
Сообщество : Военное
Метки: Mega 3D Studios   Ynews   ВСУ   авиация   ввс   видео   политика   сравнение   
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На фоне шумихи и повсеместной истерии с возможным нападением России на Украину американские энтузиасты воссоздали в анимации масштабы сил ВВС Украины и России и сравнили их.

Видео опубликовал американский YouTube-канал Mega 3D Studios. В ролике оперируют конкретными цифрами, перечисляя все имеющиеся в распоряжении двух стран летательные аппараты. Итог по мнению заокеанских товарищей неутешителен: Киеву в случае гипотетической войны «ловить нечего».


По подсчетам авторов канала, Украина располагает 32 военно-транспортными, 71 учебно-боевыми самолетами, а также 5 бортами специального назначения. ВВС России исчисляется сотнями самолетов: 445 военно-транспортных, 552 учебно-боевых и 132 специального назначения.
Что касается истребителей и ударных самолетов, то тут разница тоже значительна: 772 истребителя РФ против 69 – у Украины, 739 ударных самолета России против 29 таких же машин ВСУ. С вертолетами ситуация аналогичная: 1543 военными вертолета в РФ против 112 машин Украины, 544 ударных вертолета России против 34 – в украинской военной авиации. 



Между тем, украинский посол в Берлине Андрей Мельник потребовал от ФРГ немедленной поставки 12 тысяч противотанковых ракет для усиления мощи армии во время угрозы "российского вторжения", чем одновременно рассмешил и разозлил читателей немецкого издания Die Zeit. Послу посоветовали быть скромнее и поумерить аппетиты.


"Это требование можно и проигнорировать. Поздновато попросил: до среды доставить противотанковые ракеты на Украину так или иначе не успеют. А в среду все уже начнется. Все это ужасно гротескно!" - посмеялись читатели. Впрочем, среда настала, так ничего и не началось. А так ждали, так ждали, что даже гимн СССР на майдане включили. Впрочем, таблоиды уже пошли на попятную, отредактировав статьи о вторжении. Теперь утверждается, что Россия готова напасть в любое время. То ли еще будет...



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Метки: Mega 3D Studios   Ynews   ВСУ   авиация   ввс   видео   политика   сравнение   
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3k
сеньор Леонсио Час назад
То что американцы сделали с Украиной,классический американский прикол,с говном под дверью,просто сейчас пытаются поверх этого говна огонь развести! Всё надеются,что Россия на это говно наступит!
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Джордж. Вашингтон. 6 минут назад
Просто ответственным подрядчиком за нападение назначили Пик. Теперь так и будет, ключи осенью, ключи в феврале, весной...
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35k
Антон 41 минуту назад
Запад постепенно вгоняет усраину в каменный век. С такими друзьями и врагов не надо. Киссинджер все правильно сказал.
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2k
Алексей 46 минут назад
Грустно всё это...
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−101
Племянник Путина 50 минут назад
Хохлы в очередной раз обосрались .... это уже традиция.
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4k
Димка Смола/67 57 минут назад
Знакомые живут в Европе, им с утра до ночи крутят по ТВ и Инету как мы Русские мерзавцы, всем народом хотим захватить всю Европу и Украна это мол только начало ..............
Лично я как русский человек скажу, мне Ваша гнилая Европа на куй не усралась!
А про хохлов отдельно, я и до революции говорил что Мы к ним нормально относимся считая ЧУТЬ ЛИ не братьями а они нам в лицо одно говорят а за спиной другое таких друзей по сути за куй да в музей ........
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