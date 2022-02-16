"Ловить нечего": американцы наглядно сравнили мощь авиации Украины и России

Между тем, украинский посол в Берлине Андрей Мельник потребовал от ФРГ немедленной поставки 12 тысяч противотанковых ракет для усиления мощи армии во время угрозы "российского вторжения", чем одновременно рассмешил и разозлил читателей немецкого издания Die Zeit. Послу посоветовали быть скромнее и поумерить аппетиты.

"Это требование можно и проигнорировать. Поздновато попросил: до среды доставить противотанковые ракеты на Украину так или иначе не успеют. А в среду все уже начнется. Все это ужасно гротескно!" - посмеялись читатели. Впрочем, среда настала, так ничего и не началось. А так ждали, так ждали, что даже гимн СССР на майдане включили. Впрочем, таблоиды уже пошли на попятную, отредактировав статьи о вторжении. Теперь утверждается, что Россия готова напасть в любое время. То ли еще будет...