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35 ювелирных украшений для тех, кто любит выделяться из толпы

35 ювелирных украшений для тех, кто любит выделяться из толпы

Автор:
21 декабря 2022 16:09
Сообщество : Искусство
Метки: дизайн   искусство   кольцо   красота   необычные украшения   ожерелье   украшения   уникальные украшения   ювелирные изделия   ювелирные украшения   
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Сабреддит r/Jewelry дает возможность заглянуть в коллекцию прекрасных украшений, изготовленных как профессионалами, так и любителями. Все они уникальны и ценны для их владельцев. Кто-то получил кольцо в наследство от бабушки, кто-то заказал украшение по собственному эскизу, а кто-то просто увидел и обомлел от красоты.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   искусство   кольцо   красота   необычные украшения   ожерелье   украшения   уникальные украшения   ювелирные изделия   ювелирные украшения   
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2  комментария
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24k
Serg2001 6 минут назад
"Кольцо с сапфиром и бриллиантами, найденное на "Титанике" в 1987 году". Главное его той старушке в руки не давать...

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28k
koleos72 4 минуты назад
Ну чо, красиво, хуле!
Пойду, поем картошку...
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