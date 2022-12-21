35 ювелирных украшений для тех, кто любит выделяться из толпы

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Сабреддит r/Jewelry дает возможность заглянуть в коллекцию прекрасных украшений, изготовленных как профессионалами, так и любителями. Все они уникальны и ценны для их владельцев. Кто-то получил кольцо в наследство от бабушки, кто-то заказал украшение по собственному эскизу, а кто-то просто увидел и обомлел от красоты.
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2. "Кольцо, которое сделал мой дедушка. Он не был профессионалом, это было всего лишь хобби. На кольце стилизованное изображение рукопожатия двух рук - черной и белой. Мой дедушка жил в ЮАР во время апартеида"
5. "Это кольцо моей прабабушки, которое досталось мне по наследству. Голубой топаз и бриллиант. Кто-нибудь когда-нибудь видел драгоценный камень с такой огранкой?"
7. "Украшения из серебра со смолой и светящимся пигментом. "Заряжается" естественным образом, поглощая свет"
8. "Вырезал и огранил этот кусок римского стекла для будущего украшения, около 50 г. до н.э."
9. "Подвески в виде пингвинов из 14-каратного золота, дизайн мой. Самец охраняет яйцо, самка рядом"
10. "Подвески в виде пчелиных сот с пчелками. Доходы от продажи я жертвую в фонд защиты пчел"
15. "Кольцо, которое я разработала и заказала на свой 21-й день рождения. Я люблю диснеевские фильмы, и меня вдохновила корона Рапунцель из фильма «Рапунцель: Запутанная история»"
18. "Этот прекрасный винтажный кулон мне подарила бабушка. Розовый кварц и аметист. Есть секретное отделение"
20. "Помолвочное кольцо из 18-каратного розового золота с бриллиантами, которое я сделал для своей невесты"
26. "Совместная работа с моим старшим сыном. Я сделал отливку из белого золота, а он - части лозы и листьев из желтого золота. Это было обручальное кольцо на заказ"
34. Подвеска "Фрида Кало", выполненная в технике перегородчатой эмали, оправа из стерлингового серебра
Источник: — переведено специально для fishki.net
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