Бразильский художник 350 часов рисовал дверь собора

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Художник Фабио Гонсалвеш из Бразилии работает в гиперреалистичном стиле. Его тщательные карандашные рисунки чаще всего вдохновлены архитектурой, историей искусства и поп-культурой. Его последняя работа изображает дверь Миланского собора в мельчайших деталях. На этот творческий подвиг у него ушло более 350 часов.
Изображение точно воспроизводит оригинальный дизайн, созданный итальянским скульптором Людовико Польяги в 1906 году, в основе которого лежит тема радости и печали Девы Марии. В то время как на самой двери есть множество горельефных фигурок, Гонсалвеш сосредоточил свой рисунок на участке двери, где Мария держит Иисуса и окружена ангелами.
«Меня вдохновила история, которую несет в себе каждый уголок этой двери, глубина и утонченность деталей, и я хотел воспроизвести это в своем рисунке, — рассказывает Гонсалвеш. - Я проработал более 350 часов в течение 76 дней. После многочисленных сообщений со словами поддержки, которые я получил от людей, желавших увидеть больше моих работ в стиле гиперреализма, я решил сосредоточиться именно на нем, и у меня уже есть длинный список идей для следующих работ».
Используя только карандаши для рисования, Гонсалвеш тщательно передал каждую деталь оригинальной двери Польяги. Мастерское использование светотени имитирует реальный вид горельефов и создает впечатление, что иллюстрация трехмерна. Фотографии крупным планом, практически неотличимые от рисунка, дают представление об уровне проделанной работы.
По словам Гонсалвеша, больше всего ему нравится изображать архитектурные сооружения в стиле гиперреализма, и в ближайшее время он собирается порадовать своих поклонников в соцсетях новыми работами.
На этом видео можно увидеть, как работает Гонсалвеш. Это просто фантастика!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Бразилия Миланский собор Фабио Гонсалвеш гиперреализм дверь собора искусство красота тврчество
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Собственно в этом вся суть. Как говорится, если нет разницы, то зачем платить больше... Товарищ потратил 350 часов, чтобы сделать ксерокопию фотографии.