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Бразильский художник 350 часов рисовал дверь собора

Бразильский художник 350 часов рисовал дверь собора

Автор:
08 декабря 2022 18:17
Сообщество : Искусство
Метки: Бразилия   Миланский собор   Фабио Гонсалвеш   гиперреализм   дверь собора   искусство   красота   тврчество   
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Художник Фабио Гонсалвеш из Бразилии работает в гиперреалистичном стиле. Его тщательные карандашные рисунки чаще всего вдохновлены архитектурой, историей искусства и поп-культурой. Его последняя работа изображает дверь Миланского собора в мельчайших деталях. На этот творческий подвиг у него ушло более 350 часов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бразилия   Миланский собор   Фабио Гонсалвеш   гиперреализм   дверь собора   искусство   красота   тврчество   
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3  комментария
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23k
Кура́тор 59 минут назад
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86
Мирлан Дононбаев 42 минуты назад
---Фотографии крупным планом, практически неотличимые от рисунка...---
____________________________
Собственно в этом вся суть. Как говорится, если нет разницы, то зачем платить больше... Товарищ потратил 350 часов, чтобы сделать ксерокопию фотографии.
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20k
Alf Час назад
Если больше человеку делать нечего, а денег на жизнь хватает, то почему бы не порисовать.
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