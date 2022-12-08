Бразильский художник 350 часов рисовал дверь собора

«Меня вдохновила история, которую несет в себе каждый уголок этой двери, глубина и утонченность деталей, и я хотел воспроизвести это в своем рисунке, — рассказывает Гонсалвеш. - Я проработал более 350 часов в течение 76 дней. После многочисленных сообщений со словами поддержки, которые я получил от людей, желавших увидеть больше моих работ в стиле гиперреализма, я решил сосредоточиться именно на нем, и у меня уже есть длинный список идей для следующих работ».