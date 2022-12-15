17 потрясающих ювелирных украшений, созданных талантливыми мастерами

Хочу показать вам несколько работ, которыми поделились сами мастера и их заказчики. Глаза разбегаются от такой невероятной красоты!
Сколько же вокруг нас талантливых людей! Наверное, одним из самых изящных и сложных искусств можно назвать ювелирное искусство. Вот уж где точно нужны руки из правильного места, особое виденье и чувствование камней и металлов и, конечно же, талантище!
Подарок на юбилей моей прекрасной жены!
Я только что закончила это кольцо с маком и хочу поделиться результатом
Подвески в виде пингвинов мужского и женского пола из 14-каратного золота
Тот, что с яйцом — самец.
Прекрасный образец ювелирного искусства
Подвеска дракон по эскизу заказчика
Потрясающая «плавающая» звезда
Я сделала винтажное колье с кулоном в виде восьмиконечной звезды
Я создала новую оправу для бабушкиного аметиста
Я посчитала, что старая оправа не подходит под мой стиль и сделала более современную. Но и бабушкину оправу я тоже сохранила, чтобы в своё время передать кольцо с дополнительной оправой своим детям.
Помолвочное кольцо
Это кольцо из 18-каратного розового золота с бриллиантами я сделал для своей невесты.
Я сделала это ожерелье «Солнечная система» на заказ
Изящное кольцо baby pearl
Мой эскиз -> умелые руки ювелира -> обалденный кулон!
Аметистовый череп оленя
Свадебный венок для особенной невесты
Сделал для клиентки кулон по рисунку её дочери
Преобразовала под себя
Мне подарили кольцо, но оно было не совсем в моём стиле, поэтому я решила немного переделать его. Теперь оно мне очень нравится. Сделал его ювелир Джакомелли из Лос-Анджелеса.
Великолепная Фрида
Подвеска «Фрида Кало» выполнена в технике перегородчатой эмали и помещена в серебряную оправу.
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