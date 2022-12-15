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17 потрясающих ювелирных украшений, созданных талантливыми мастерами

17 потрясающих ювелирных украшений, созданных талантливыми мастерами

Автор:
15 декабря 2022 10:03
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Мастера   дизайн   красота   своими руками   творчество   удивительно   украшения   фото   
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Хочу показать вам несколько работ, которыми поделились сами мастера и их заказчики. Глаза разбегаются от такой невероятной красоты!

Сколько же вокруг нас талантливых людей! Наверное, одним из самых изящных и сложных искусств можно назвать ювелирное искусство. Вот уж где точно нужны руки из правильного места, особое виденье и чувствование камней и металлов и, конечно же, талантище!


Подарок на юбилей моей прекрасной жены!

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Я только что закончила это кольцо с маком и хочу поделиться результатом

Подвески в виде пингвинов мужского и женского пола из 14-каратного золота

Тот, что с яйцом — самец.


Прекрасный образец ювелирного искусства

Подвеска дракон по эскизу заказчика

Потрясающая «плавающая» звезда

Я сделала винтажное колье с кулоном в виде восьмиконечной звезды

Я создала новую оправу для бабушкиного аметиста

Я посчитала, что старая оправа не подходит под мой стиль и сделала более современную. Но и бабушкину оправу я тоже сохранила, чтобы в своё время передать кольцо с дополнительной оправой своим детям.


Помолвочное кольцо

Это кольцо из 18-каратного розового золота с бриллиантами я сделал для своей невесты.


Я сделала это ожерелье «Солнечная система» на заказ

Изящное кольцо baby pearl

Мой эскиз -> умелые руки ювелира -> обалденный кулон!

Аметистовый череп оленя

Свадебный венок для особенной невесты

Сделал для клиентки кулон по рисунку её дочери

Преобразовала под себя

Мне подарили кольцо, но оно было не совсем в моём стиле, поэтому я решила немного переделать его. Теперь оно мне очень нравится. Сделал его ювелир Джакомелли из Лос-Анджелеса.


Великолепная Фрида

Подвеска «Фрида Кало» выполнена в технике перегородчатой ​​эмали и помещена в серебряную оправу.

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Метки: Мастера   дизайн   красота   своими руками   творчество   удивительно   украшения   фото   
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