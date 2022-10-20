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В Индонезии купол Большой мечети исламского центра обрушился из-за пожара

В Индонезии купол Большой мечети исламского центра обрушился из-за пожара

Автор:
20 октября 2022 08:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индонезия   в мире   видео   джакарта   купол   мечты   обрушение   огонь   пожар   
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В столице Индонезии Джакарте загорелся и обрушился купол находившейся на реконструкции Большой мечети исламского центра. Момент обрушения попал на видео.
Пожар произошел во время сварочно-ремонтных работ. По предварительным данным обошлось без пострадавших.

Источник:

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Метки: Индонезия   в мире   видео   джакарта   купол   мечты   обрушение   огонь   пожар   
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5  комментариев
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122
Feto13 Полчаса назад
А где была потусторонняя сущность, которая этот храм должна была оберегать?
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87k
parallax 3 минуты назад
Ущерба нанесено не было, даже наоборот.
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25k
Юрий 20 минут назад
На Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Правила ТБ соблюдать надо.
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6k
Sanar 21 минуту назад
Не дозвонились до Аллаха)
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6k
rutt 24 минуты назад
Реинкарнировался сварщик из Бейрута?
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Dobriy drug

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