В Индонезии купол Большой мечети исламского центра обрушился из-за пожара

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В столице Индонезии Джакарте загорелся и обрушился купол находившейся на реконструкции Большой мечети исламского центра. Момент обрушения попал на видео.
Пожар произошел во время сварочно-ремонтных работ. По предварительным данным обошлось без пострадавших.
Источник:
АНТИФИШКИ
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